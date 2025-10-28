AI News Strike EA 1.0 安装手册及设置文件

AI News Strike EA v1.0 上手手册与参数集
AI News Strike EA — MQL5 市场页面：https://www.mql5.com/zh/market/product/153455
1. 概述
AI News Strike EA（NSE）是一款面向经济数据发布行情（news spike）的下一代剥头皮EA，结合了全球最大新闻数据库之一 “GDELT Project” 与 Perplexity Sonar‑Pro 的实时网页检索AI。
■ 阶段1：通过 GDELT Project 自动获取经济数据发布信息
GDELT Project 是一个海量大数据项目，每天从100多个国家、100多种语言中收集并分析数以亿计的新闻。本EA利用GDELT汇总的经济新闻，自动获取主要指标的预定发布时间、重要性、预期波动范围以及目标货币。
■ 阶段2：借助 Perplexity Sonar‑Pro 进行实时市场分析
传统AI仅分析历史数据。Perplexity Sonar‑Pro 能即时检索并分析“临近发布的最新新闻、市场情绪与专家观点”。它汇聚多家可信来源（彭博、路透、CNBC等），在几分钟内推断市场预期，并自动判定买/卖方向与置信度（★1–5）。
■ 阶段3：为捕捉第一波行情而工程化设计
超越“公布值”本身，AI 预测“市场将如何反应”，在精度上显著区别于传统新闻EA。通过发布前最佳入场时机、发布后快速离场与动态退出机制，专为拿下初始爆发行情而构建。
“全球大数据 × 实时AI分析 × 经济数据发布行情交易”加速了判断与执行。支持主要货币对（EURUSD、USDJPY、GBPUSD等）以及高波动的黄金（XAUUSD）。※ 关于 XAUUSD 与部分小众品种的进一步支持将于后续版本扩展。
- 平台：MetaTrader 5（MT5）
- 推荐周期：M1–M15（不依赖于周期设置）
- 推荐品种：EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD 及其他主要品种
- 推荐账户：ECN / RAW（优先选择超低点差）
- 目标波动：旨在短时间内捕捉 ±20–50 点（或更多）
2. 安装
自动安装
如果已在 MQL5 市场购买，请从“Navigator（导航器）” > “Market（市场）”安装。
手动安装
- 将 AI News Strike EA.ex5 复制到 MQL5\Experts\
- 重启 MT5
附加到图表
- 打开任意品种/周期（EA 会为每次发布自动映射至正确的目标货币）
- Navigator → Expert Advisors → AI News Strike EA → 拖放到图表
- 勾选“Allow algorithmic trading（允许算法交易）” → OK
- 经纪商设置的品种后缀（如 .m、#）会自动识别处理
重要：
EA 会自动检测目标货币并交易最优品种——无论你将其附加到哪张图表。
无需为每个货币对单独开图；任意图表即可自动处理每次新闻发布。
请务必在 [Tools] → [Options] → [Expert Advisors] → WebRequest allowed URLs 中加入以下地址：
https://script.google.com 以及 https://api.perplexity.ai。
这些地址用于数据获取与AI分析，缺一不可。
3. 如何获取你的 Perplexity API 密钥
要使用AI分析，你需要一个 Perplexity API 密钥。建议提前获取。
- 访问 Perplexity AI
- 创建账号并登录
- 进入 API 设置页面，生成 API 密钥
- 复制生成的密钥
- 将其粘贴到 EA 参数 InpPerplexityKey
详细步骤请参见此指南。
https://www.mql5.com/zh/blogs/post/764961
为何选择 Sonar‑Pro？
Perplexity 提供 “Sonar” 与 “Sonar‑Pro” 两种模型。基于以下原因，本EA默认推荐 Sonar‑Pro：
- 更强的推理能力：理解经济指标之间的复杂关系
- 更精准的关键信息提取：从海量多源新闻中抓取要点
- 更可靠的决策：分析针对金融市场语境优化
你可以通过 InpPerplexityModel 选择 “sonar” 或 “sonar‑pro”。若更注重交易精度，强烈建议sonar‑pro。
注意：使用 Perplexity API 可能产生费用。请参见 Perplexity 定价页面。
4. 初始推荐设置（AI News Strike EA v1.0）
|分组
|参数
|新手推荐
|AI 设置
|InpPerplexityKey
|（输入你的 Perplexity API 密钥）
|AI 设置
|InpUseAI
|true
|AI 设置
|InpAILeadMinutes
|3（发布前3分钟运行AI分析）
|数据源
|InpDataFetchIntervalSec
|7200（每2小时抓取一次经济日历）
|入场时机
|InpLeadSec
|45（在发布前45秒入场）
|入场时机
|InpMaxEntryDelay
|10（允许最多10秒延迟）
|退出
|InpForceCloseSec
|30（发布后30秒强制平仓）
|冲击交易
|InpUseDynamicExit
|true（启用动态退出）
|过滤
|InpMinStars
|3 Stars（★3及以上）
|过滤
|InpMinVolPips
|20（预期波动至少20点）
|点差过滤
|InpMaxSpreadPips
|10.0（推荐 ECN/RAW 账户）
|手数
|InpFixedLot / InpVariableLot
|0.01（从小开始） / true
|止损
|InpUseInitSL / InpInitSLPips
|true / 100
5. 参数参考（ERS EA v1.0）
输入参数按功能分组。不要一次性全部微调——请按模块逐步调整并测试。
|分组 / 参数
|用途
|默认值
|📡 数据源设置
|InpDataFetchIntervalSec
|经济数据刷新间隔（秒）
|7200（2小时）
|🌐 时区设置
|InpServerUtcOffsetOverride
|手动指定服务器UTC偏移（‑999 = 自动）
|-999
|InpShowMultiTimezone
|显示多个时区
|true
|InpAutoDeletePastEvents
|自动删除已过期事件
|true
|InpPastEventKeepMinutes
|过期事件保留时间（分钟）
|5
|🤖 AI 设置
|InpUseAI
|启用AI分析
|true
|InpPerplexityKey
|Perplexity API 密钥
|xxx-xxx-xxx
|InpPerplexityUrl
|Perplexity API 端点
|https://api.perplexity.ai/chat/completions
|InpPerplexityModel
|Perplexity 模型（sonar / sonar‑pro）
|sonar-pro
|InpAILeadMinutes
|提前运行AI分析的分钟数
|3
|⏱️ 入场时机
|InpLeadSec
|发布前多少秒入场
|45
|InpMaxEntryDelay
|最大允许入场延迟（秒）
|10
|🚪 退出设置
|InpForceCloseSec
|发布后强制平仓秒数
|30
|InpMaxHoldHours
|最大持仓时间（小时）
|2
|📊 冲击交易设置
|InpUseDynamicExit
|启用动态退出
|true
|InpDynExitPipsFromPeak
|价格自峰值回撤多少点时平仓
|5
|InpDynExitMinProfitPips
|触发动态退出的最小盈利（点）
|3
|🎯 过滤器
|InpMinStars
|最低重要性（★1–5）
|3 Stars
|InpMinVolPips
|最小预期波动（点）
|20
|InpMinConfidencePreRelease
|发布前入场所需最低置信度（%）
|60
|📏 点差过滤
|InpMaxSpreadPips
|允许的最大点差（点）
|10.0
|💰 手数设置
|InpVariableLot
|按置信度动态调整手数
|true
|InpFixedLot
|基础手数
|0.01
|InpMaxLot
|最大手数
|1.0
|🛑 止损设置
|InpUseInitSL
|启用止损
|true
|InpInitSLPips
|初始止损距离（点）
|100
|⚠️ 风险管理
|InpMaxConcurrent
|最大并发持仓数
|3
|InpDailyDrawdownPercent
|日最大回撤（%）
|5.0
|🎨 显示设置
|InpFontSize
|面板字体大小
|9
|InpHeaderColor
|标题颜色
|clrDodgerBlue
|📝 CSV 日志设置
|InpEnableCSVLog
|启用CSV日志
|false
|InpCSVLogFolder
|日志文件夹名称
|ERS_Logs
|🔧 高级设置
|InpMagicBase
|EA 标识（magic 基数）
|87654321
|InpSlippage
|允许滑点（点）
|5
6. 新手检查清单
在真实环境运行前请确认以下项目：
|项目
|状态
|✅ 允许对以下地址进行 WebRequest：https://script.google.com 与 https://api.perplexity.ai
|□
|✅ 在 InpPerplexityKey 中设置你的 Perplexity API 密钥
|□
|✅ 设置 InpUseAI = true（推荐）
|□
|✅ 以小手数起步（0.01–0.05）
|□
|✅ 启用止损：InpUseInitSL = true
|□
|✅ 使用 ECN/RAW 账户（低点差）
|□
|✅ 至少进行一周的模拟/前向测试
|□
7. 推荐参数集（3种）
本EA根据不同风险偏好提供三套预设。请从下方链接下载 set 文件。
📂AI_News_Strike_EA_HighRisk.set
📂AI_News_Strike_EA_Balanced.set
📂AI_News_Strike_EA_LowRisk.set
初次使用者强烈建议从低风险（Low‑Risk）参数集开始。
📊 参数集选择指南
|类型
|适合人群
|最低资金
|特点
|🔴 高风险
|有经验的进阶交易者
|5,000 美元以上
|进取；目标更高收益
|🟡 均衡
|追求标准化运作的中级用户
|2,000 美元以上
|风险—回报平衡良好
|🟢 低风险
|新手 / 稳健优先
|1,000 美元以上
|重视稳健，仅交易高质量机会
⚙️ 详细参数对比
|参数
|🔴 高风险
|🟡 均衡
|🟢 低风险
|风险与手数设置
|InpRiskPercent
|2.5
|1.0
|0.5
|InpFixedLot
|0.05
|0.01
|0.01
|InpLotMultiplier5
|3.0
|2.0
|1.5
|InpLotMultiplier4
|2.0
|1.5
|1.2
|入场设置
|InpLeadSec
|60
|45
|30
|InpMaxEntryDelay
|15
|10
|5
|InpAILeadMinutes
|3
|3
|5
|退出设置
|InpForceCloseSec
|45
|30
|20
|InpMaxHoldHours
|48
|24
|12
|InpDefaultExitSec
|45
|30
|25
|过滤器设置
|InpImportanceFilter
|All
|High + Med
|High Only
|InpMinStars
|1 Star
|3 Stars
|4 Stars
|InpMinVolPips
|15
|20
|30
|InpMaxSpreadPips
|15.0
|10.0
|5.0
|InpMaxConcurrent
|5
|3
|1
|InpMinInitialSpike
|10.0
|15.0
|25.0
|InpMinConfidencePreRelease
|2
|4
|5
|InpSkipLowSurprise
|false
|true
|true
|InpSkipFalseSpike
|false
|true
|true
|止损设置
|InpUseSL
|true
|true
|true
|InpSLPips
|150
|100
|80
|InpTrailStartPips
|30
|25
|20
|InpTrailStopPips
|25
|20
|15
|止盈设置
|InpUseTP
|true
|true
|true
|InpTPPips
|200
|150
|120
|InpPartialClosePips
|80
|60
|50
|保本
|InpBreakevenPips
|40
|30
|25
|InpBreakevenOffset
|10
|8
|5
|风险管理
|InpDailyDrawdownPercent
|8.0
|5.0
|2.0
|InpMaxSlippage
|5
|4
|3
📈 预期表现（参考）
|指标
|🔴 高风险
|🟡 均衡
|🟢 低风险
|月交易次数（约）
|15–25
|8–15
|3–8
|预期月回报
|10–20%（波动较大）
|5–10%（中等）
|2–5%（更稳）
|最大回撤（约）
|15–25%
|8–15%
|3–8%
|预计胜率
|45–55%
|50–60%
|55–65%
🔄 如何加载 set 文件
MT5 操作步骤：
- 启动 MT5，将 EA 拖放到任意图表
- 输入窗口打开后，点击“Load（加载）”按钮
- 选择需要的 .set 文件：
- AI_News_Strike_EA_HighRisk.set — 高风险
- AI_News_Strike_EA_Balanced.set — 均衡（推荐）
- AI_News_Strike_EA_LowRisk.set — 低风险
- 点击“OK”应用
⚠️ 加载 set 文件后请务必核对：
- InpPerplexityKey：输入你的密钥（替换“xxx-xxx-xxx”）
- InpCurrencyFilter：指定可交易的货币对（留空 = 全部）
- InpMagicNumber：按需修改，以区别于其他EA
- Timezone：确认服务器UTC偏移
💡 分阶段推进（推荐）
建议的部署步骤：
|步骤
|周期
|设置
|目标
|STEP 1
|1–2 个月
|🟢 低风险
|理解EA行为并评估结果
|STEP 2
|2–3 个月
|🟡 均衡
|捕捉更多机会
|STEP 3
|持续
|🔴 高风险（可选）
|追求更高性能
注意：以上表现为理想条件下的估计。实际结果取决于市场环境。在真实账户前务必充分进行模拟/前向测试。
8. 常见问答（FAQ）
Q1. 一定要启用AI分析吗？
A. 强烈建议，但并非强制。
你可以将 InpUseAI = false 以无AI模式运行。在无AI时，交易仅依据重要性与预期波动，将失去对“市场可能如何反应”的预测。
启用 Perplexity Sonar‑Pro 可：
- 捕捉临近发布时的市场情绪
- 纳入突发因素（地缘政治、央行言论等）
- 将多来源信息聚合为单一决策
Q2. 推荐哪类经纪商/账户？
A. 强烈建议使用 ECN 或 RAW 账户。更低的点差有助于提升冲击行情交易的成功率。
Q3. 能回测吗？
A. 由于EA依赖实时日历与AI分析，传统回测不受支持。请使用前向测试或模拟账户。
Q4. 能同时运行在多个品种上吗？
A. 可以。只需将EA附加在任意一张图表上，它会自动监控并交易所有相关品种。无需在多张图表重复附加。
Q5. 时区显示不正确
A. 用 InpServerUtcOffsetOverride 调整。输入经纪商服务器相对UTC的偏移（例如 GMT+2 则输入 “2”）。
Q6. 出现了冲击行情但没有下单
A. 请检查：
- 置信度达到 InpMinStars 要求
- 预期波动 ≥ InpMinVolPips
- 当前点差 ≤ InpMaxSpreadPips
- 未超过 InpMaxConcurrent 的并发限制
- InpMinConfidencePreRelease 是否设置过高
9. 优化建议
📊 按品种微调
- EURUSD / GBPUSD：标准设置表现良好
- USDJPY：波动相对较小；可考虑 InpMinVolPips = 15
- XAUUSD（黄金）：波动很大；可考虑将 InpInitSLPips 扩大到 200–300
⏰ 按交易时段
- 欧洲时段（JST 约 15:00–23:00）：流动性好；标准设置适用
- 美洲时段（JST 约 21:30–06:00）：关键发布集中；建议更激进设置
- 亚洲时段（JST 约 9:00–15:00）：流动性较薄；适当收紧 InpMaxSpreadPips
🎯 按星级（置信度）策略
- ★5：最大手数，持有更久（约60秒）
- ★4：标准手数，标准持有（30–45秒）
- ★3：较小手数，较短持有（20–30秒）
10. 故障排查
❌ “WebRequest not allowed（未允许WebRequest）”
解决：
- MT5 菜单 → Tools → Options → Expert Advisors
- 在 “Allow WebRequest for listed URL” 中加入：
- 重启 MT5
❌ “AI Analysis Failed（AI分析失败）”
解决：
- 确认你的 Perplexity API 密钥
- 检查 API 可用性/配额
- 确保网络连接稳定
- 也可将 InpUseAI = false 以无AI模式运行
❌ 无法获取经济数据
解决：
- 重新检查 WebRequest 权限
- 确认防火墙/VPN 未阻断
- 查看 “Experts” 选项卡日志
❌ 持仓未被平仓
解决：
- 核对 InpMaxHoldHours
- 检查 InpForceCloseSec
- 确认经纪商侧是否存在交易限制
11. 如何收集日志用于排障
当问题出现（或用于改进EA）时，分享日志有助于快速定位。
基础日志获取
- 在 MT5 图表底部，打开工具箱中的 “Experts” 选项卡
- 在该选项卡内任意位置右键
- 从菜单中选择 “Open”
- 在打开的文件夹中，选取最近一天与前一天的 .log 文件
- 通过 MQL5 私信分享这两个日志文件
更深入：CSV 日志
若基础日志不足以定位问题，可启用 CSV 日志以获得更多细节。
启用 CSV 日志
- 在EA输入参数中将 InpEnableCSVLog = true
- 指定 InpCSVLogFolder（默认：ERS_Logs）
- 重启 EA
CSV 文件位置
- MT5 菜单 → File → Open Data Folder
- 进入 MQL5 → Files → ERS_Logs（或你自定义的文件夹）
- 打开最新的 CSV（ERS_v437_YYYYMMDD_HHMMSS.csv）
CSV 日志包含内容
- 时间戳（交易/分析发生时间）
- 日志级别（INFO / WARN / ERROR）
- 标签（ENTRY / EXIT / AI / DATA 等）
- 详细消息
- 交易信息（品种、方向、手数、价格）
- 事件信息（发布时间、重要性、置信度）
- AI 理由（Perplexity 结果）
重要：CSV 日志默认关闭（false）。为避免开销与磁盘占用，日常运行请保持关闭，仅在排障时临时开启。
12. 支持
如需安装或问题处理方面的帮助，请通过 MQL5 私信或在市场商品评论区联系我们。
为更快速地处理，请一并提供：
- “Experts” 选项卡的截图
- 你的参数设置
- CSV 日志（若 InpEnableCSVLog = true）
- 经纪商与账户类型（ECN/STP/Standard 等）
13. 免责声明
重要：本EA仅提供信息与工具，不构成投资建议、邀约，或任何金融产品的推荐。
杠杆交易风险极高。过去的表现不代表未来结果。
在真实账户前务必充分模拟测试，并根据自身情况谨慎操作。
在经济数据发布期间，流动性可能急剧变化，导致滑点或拒单。
开发者对因使用本EA产生的任何损失不承担责任。
所有投资决定均由你自行负责。
文中出现的公司、产品与服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
感谢阅读。
祝你交易顺利！