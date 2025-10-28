AI News Strike EA 1.0 安装手册及设置文件

AI News Strike EA v1.0 上手手册与参数集

AI News Strike EA — MQL5 市场页面：https://www.mql5.com/zh/market/product/153455



1. 概述

AI News Strike EA（NSE）是一款面向经济数据发布行情（news spike）的下一代剥头皮EA，结合了全球最大新闻数据库之一 “GDELT Project” 与 Perplexity Sonar‑Pro 的实时网页检索AI。



■ 阶段1：通过 GDELT Project 自动获取经济数据发布信息

GDELT Project 是一个海量大数据项目，每天从100多个国家、100多种语言中收集并分析数以亿计的新闻。本EA利用GDELT汇总的经济新闻，自动获取主要指标的预定发布时间、重要性、预期波动范围以及目标货币。



■ 阶段2：借助 Perplexity Sonar‑Pro 进行实时市场分析

传统AI仅分析历史数据。Perplexity Sonar‑Pro 能即时检索并分析“临近发布的最新新闻、市场情绪与专家观点”。它汇聚多家可信来源（彭博、路透、CNBC等），在几分钟内推断市场预期，并自动判定买/卖方向与置信度（★1–5）。



■ 阶段3：为捕捉第一波行情而工程化设计

超越“公布值”本身，AI 预测“市场将如何反应”，在精度上显著区别于传统新闻EA。通过发布前最佳入场时机、发布后快速离场与动态退出机制，专为拿下初始爆发行情而构建。



“全球大数据 × 实时AI分析 × 经济数据发布行情交易”加速了判断与执行。支持主要货币对（EURUSD、USDJPY、GBPUSD等）以及高波动的黄金（XAUUSD）。※ 关于 XAUUSD 与部分小众品种的进一步支持将于后续版本扩展。

平台：MetaTrader 5（MT5）

推荐周期：M1–M15（不依赖于周期设置）

推荐品种：EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD 及其他主要品种

推荐账户：ECN / RAW（优先选择超低点差）

目标波动：旨在短时间内捕捉 ±20–50 点（或更多）





2. 安装

自动安装

如果已在 MQL5 市场购买，请从“Navigator（导航器）” > “Market（市场）”安装。

手动安装

将 AI News Strike EA.ex5 复制到 MQL5\Experts\

重启 MT5

附加到图表

打开任意品种/周期（EA 会为每次发布自动映射至正确的目标货币） Navigator → Expert Advisors → AI News Strike EA → 拖放到图表 勾选“Allow algorithmic trading（允许算法交易）” → OK 经纪商设置的品种后缀（如 .m、#）会自动识别处理

重要： EA 会自动检测目标货币并交易最优品种——无论你将其附加到哪张图表。

无需为每个货币对单独开图；任意图表即可自动处理每次新闻发布。 请务必在 [Tools] → [Options] → [Expert Advisors] → WebRequest allowed URLs 中加入以下地址：

https://script.google.com 以及 https://api.perplexity.ai。

这些地址用于数据获取与AI分析，缺一不可。









3. 如何获取你的 Perplexity API 密钥

要使用AI分析，你需要一个 Perplexity API 密钥。建议提前获取。

访问 Perplexity AI 创建账号并登录 进入 API 设置页面，生成 API 密钥 复制生成的密钥 将其粘贴到 EA 参数 InpPerplexityKey

详细步骤请参见此指南。

https://www.mql5.com/zh/blogs/post/764961





为何选择 Sonar‑Pro？

Perplexity 提供 “Sonar” 与 “Sonar‑Pro” 两种模型。基于以下原因，本EA默认推荐 Sonar‑Pro：

更强的推理能力： 理解经济指标之间的复杂关系

理解经济指标之间的复杂关系 更精准的关键信息提取： 从海量多源新闻中抓取要点

从海量多源新闻中抓取要点 更可靠的决策：分析针对金融市场语境优化

你可以通过 InpPerplexityModel 选择 “sonar” 或 “sonar‑pro”。若更注重交易精度，强烈建议sonar‑pro。

注意：使用 Perplexity API 可能产生费用。请参见 Perplexity 定价页面。





4. 初始推荐设置（AI News Strike EA v1.0）

分组 参数 新手推荐 AI 设置 InpPerplexityKey （输入你的 Perplexity API 密钥） AI 设置 InpUseAI true AI 设置 InpAILeadMinutes 3（发布前3分钟运行AI分析） 数据源 InpDataFetchIntervalSec 7200（每2小时抓取一次经济日历） 入场时机 InpLeadSec 45（在发布前45秒入场） 入场时机 InpMaxEntryDelay 10（允许最多10秒延迟） 退出 InpForceCloseSec 30（发布后30秒强制平仓） 冲击交易 InpUseDynamicExit true（启用动态退出） 过滤 InpMinStars 3 Stars（★3及以上） 过滤 InpMinVolPips 20（预期波动至少20点） 点差过滤 InpMaxSpreadPips 10.0（推荐 ECN/RAW 账户） 手数 InpFixedLot / InpVariableLot 0.01（从小开始） / true 止损 InpUseInitSL / InpInitSLPips true / 100





5. 参数参考（ERS EA v1.0）

输入参数按功能分组。不要一次性全部微调——请按模块逐步调整并测试。

分组 / 参数 用途 默认值 📡 数据源设置 InpDataFetchIntervalSec 经济数据刷新间隔（秒） 7200（2小时） 🌐 时区设置 InpServerUtcOffsetOverride 手动指定服务器UTC偏移（‑999 = 自动） -999 InpShowMultiTimezone 显示多个时区 true InpAutoDeletePastEvents 自动删除已过期事件 true InpPastEventKeepMinutes 过期事件保留时间（分钟） 5 🤖 AI 设置 InpUseAI 启用AI分析 true InpPerplexityKey Perplexity API 密钥 xxx-xxx-xxx InpPerplexityUrl Perplexity API 端点 https://api.perplexity.ai/chat/completions InpPerplexityModel Perplexity 模型（sonar / sonar‑pro） sonar-pro InpAILeadMinutes 提前运行AI分析的分钟数 3 ⏱️ 入场时机 InpLeadSec 发布前多少秒入场 45 InpMaxEntryDelay 最大允许入场延迟（秒） 10 🚪 退出设置 InpForceCloseSec 发布后强制平仓秒数 30 InpMaxHoldHours 最大持仓时间（小时） 2 📊 冲击交易设置 InpUseDynamicExit 启用动态退出 true InpDynExitPipsFromPeak 价格自峰值回撤多少点时平仓 5 InpDynExitMinProfitPips 触发动态退出的最小盈利（点） 3 🎯 过滤器 InpMinStars 最低重要性（★1–5） 3 Stars InpMinVolPips 最小预期波动（点） 20 InpMinConfidencePreRelease 发布前入场所需最低置信度（%） 60 📏 点差过滤 InpMaxSpreadPips 允许的最大点差（点） 10.0 💰 手数设置 InpVariableLot 按置信度动态调整手数 true InpFixedLot 基础手数 0.01 InpMaxLot 最大手数 1.0 🛑 止损设置 InpUseInitSL 启用止损 true InpInitSLPips 初始止损距离（点） 100 ⚠️ 风险管理 InpMaxConcurrent 最大并发持仓数 3 InpDailyDrawdownPercent 日最大回撤（%） 5.0 🎨 显示设置 InpFontSize 面板字体大小 9 InpHeaderColor 标题颜色 clrDodgerBlue 📝 CSV 日志设置 InpEnableCSVLog 启用CSV日志 false InpCSVLogFolder 日志文件夹名称 ERS_Logs 🔧 高级设置 InpMagicBase EA 标识（magic 基数） 87654321 InpSlippage 允许滑点（点） 5





6. 新手检查清单

在真实环境运行前请确认以下项目：

项目 状态 ✅ 允许对以下地址进行 WebRequest：https://script.google.com 与 https://api.perplexity.ai □ ✅ 在 InpPerplexityKey 中设置你的 Perplexity API 密钥 □ ✅ 设置 InpUseAI = true（推荐） □ ✅ 以小手数起步（0.01–0.05） □ ✅ 启用止损：InpUseInitSL = true □ ✅ 使用 ECN/RAW 账户（低点差） □ ✅ 至少进行一周的模拟/前向测试 □







7. 推荐参数集（3种）

本EA根据不同风险偏好提供三套预设。请从下方链接下载 set 文件。

📂AI_News_Strike_EA_HighRisk.set



📂AI_News_Strike_EA_Balanced.set

📂AI_News_Strike_EA_LowRisk.set





初次使用者强烈建议从低风险（Low‑Risk）参数集开始。

📊 参数集选择指南

类型 适合人群 最低资金 特点 🔴 高风险 有经验的进阶交易者 5,000 美元以上 进取；目标更高收益 🟡 均衡 追求标准化运作的中级用户 2,000 美元以上 风险—回报平衡良好 🟢 低风险 新手 / 稳健优先 1,000 美元以上 重视稳健，仅交易高质量机会

⚙️ 详细参数对比

参数 🔴 高风险 🟡 均衡 🟢 低风险 风险与手数设置 InpRiskPercent 2.5 1.0 0.5 InpFixedLot 0.05 0.01 0.01 InpLotMultiplier5 3.0 2.0 1.5 InpLotMultiplier4 2.0 1.5 1.2 入场设置 InpLeadSec 60 45 30 InpMaxEntryDelay 15 10 5 InpAILeadMinutes 3 3 5 退出设置 InpForceCloseSec 45 30 20 InpMaxHoldHours 48 24 12 InpDefaultExitSec 45 30 25 过滤器设置 InpImportanceFilter All High + Med High Only InpMinStars 1 Star 3 Stars 4 Stars InpMinVolPips 15 20 30 InpMaxSpreadPips 15.0 10.0 5.0 InpMaxConcurrent 5 3 1 InpMinInitialSpike 10.0 15.0 25.0 InpMinConfidencePreRelease 2 4 5 InpSkipLowSurprise false true true InpSkipFalseSpike false true true 止损设置 InpUseSL true true true InpSLPips 150 100 80 InpTrailStartPips 30 25 20 InpTrailStopPips 25 20 15 止盈设置 InpUseTP true true true InpTPPips 200 150 120 InpPartialClosePips 80 60 50 保本 InpBreakevenPips 40 30 25 InpBreakevenOffset 10 8 5 风险管理 InpDailyDrawdownPercent 8.0 5.0 2.0 InpMaxSlippage 5 4 3

📈 预期表现（参考）

指标 🔴 高风险 🟡 均衡 🟢 低风险 月交易次数（约） 15–25 8–15 3–8 预期月回报 10–20%（波动较大） 5–10%（中等） 2–5%（更稳） 最大回撤（约） 15–25% 8–15% 3–8% 预计胜率 45–55% 50–60% 55–65%





🔄 如何加载 set 文件

MT5 操作步骤：

启动 MT5，将 EA 拖放到任意图表 输入窗口打开后，点击“Load（加载）”按钮 选择需要的 .set 文件： AI_News_Strike_EA_HighRisk.set — 高风险

— 高风险 AI_News_Strike_EA_Balanced.set — 均衡（推荐）

— 均衡（推荐） AI_News_Strike_EA_LowRisk.set — 低风险 点击“OK”应用

⚠️ 加载 set 文件后请务必核对：

InpPerplexityKey： 输入你的密钥（替换“xxx-xxx-xxx”）

输入你的密钥（替换“xxx-xxx-xxx”） InpCurrencyFilter： 指定可交易的货币对（留空 = 全部）

指定可交易的货币对（留空 = 全部） InpMagicNumber： 按需修改，以区别于其他EA

按需修改，以区别于其他EA Timezone：确认服务器UTC偏移

💡 分阶段推进（推荐）

建议的部署步骤：

步骤 周期 设置 目标 STEP 1 1–2 个月 🟢 低风险 理解EA行为并评估结果 STEP 2 2–3 个月 🟡 均衡 捕捉更多机会 STEP 3 持续 🔴 高风险（可选） 追求更高性能

注意：以上表现为理想条件下的估计。实际结果取决于市场环境。在真实账户前务必充分进行模拟/前向测试。





8. 常见问答（FAQ）

Q1. 一定要启用AI分析吗？

A. 强烈建议，但并非强制。

你可以将 InpUseAI = false 以无AI模式运行。在无AI时，交易仅依据重要性与预期波动，将失去对“市场可能如何反应”的预测。



启用 Perplexity Sonar‑Pro 可：

捕捉临近发布时的市场情绪

纳入突发因素（地缘政治、央行言论等）

将多来源信息聚合为单一决策

这将显著提升入场精度。若考虑成本，可仅对关键事件（★4–5）启用AI。

Q2. 推荐哪类经纪商/账户？

A. 强烈建议使用 ECN 或 RAW 账户。更低的点差有助于提升冲击行情交易的成功率。

Q3. 能回测吗？

A. 由于EA依赖实时日历与AI分析，传统回测不受支持。请使用前向测试或模拟账户。

Q4. 能同时运行在多个品种上吗？

A. 可以。只需将EA附加在任意一张图表上，它会自动监控并交易所有相关品种。无需在多张图表重复附加。

Q5. 时区显示不正确

A. 用 InpServerUtcOffsetOverride 调整。输入经纪商服务器相对UTC的偏移（例如 GMT+2 则输入 “2”）。

Q6. 出现了冲击行情但没有下单

A. 请检查：

置信度达到 InpMinStars 要求

要求 预期波动 ≥ InpMinVolPips

当前点差 ≤ InpMaxSpreadPips

未超过 InpMaxConcurrent 的并发限制

的并发限制 InpMinConfidencePreRelease 是否设置过高





9. 优化建议

📊 按品种微调

EURUSD / GBPUSD： 标准设置表现良好

标准设置表现良好 USDJPY： 波动相对较小；可考虑 InpMinVolPips = 15

波动相对较小；可考虑 XAUUSD（黄金）：波动很大；可考虑将 InpInitSLPips 扩大到 200–300

⏰ 按交易时段

欧洲时段（JST 约 15:00–23:00）： 流动性好；标准设置适用

流动性好；标准设置适用 美洲时段（JST 约 21:30–06:00）： 关键发布集中；建议更激进设置

关键发布集中；建议更激进设置 亚洲时段（JST 约 9:00–15:00）：流动性较薄；适当收紧 InpMaxSpreadPips

🎯 按星级（置信度）策略

★5： 最大手数，持有更久（约60秒）

最大手数，持有更久（约60秒） ★4： 标准手数，标准持有（30–45秒）

标准手数，标准持有（30–45秒） ★3：较小手数，较短持有（20–30秒）





10. 故障排查

❌ “WebRequest not allowed（未允许WebRequest）”

解决：

MT5 菜单 → Tools → Options → Expert Advisors 在 “Allow WebRequest for listed URL” 中加入： https://script.google.com

https://api.perplexity.ai 重启 MT5

❌ “AI Analysis Failed（AI分析失败）”

解决：

确认你的 Perplexity API 密钥

检查 API 可用性/配额

确保网络连接稳定

也可将 InpUseAI = false 以无AI模式运行

❌ 无法获取经济数据

解决：

重新检查 WebRequest 权限

确认防火墙/VPN 未阻断

查看 “Experts” 选项卡日志

❌ 持仓未被平仓

解决：

核对 InpMaxHoldHours

检查 InpForceCloseSec

确认经纪商侧是否存在交易限制





11. 如何收集日志用于排障

当问题出现（或用于改进EA）时，分享日志有助于快速定位。

基础日志获取

在 MT5 图表底部，打开工具箱中的 “Experts” 选项卡 在该选项卡内任意位置右键 从菜单中选择 “Open”

在打开的文件夹中，选取最近一天与前一天的 .log 文件 通过 MQL5 私信分享这两个日志文件





更深入：CSV 日志

若基础日志不足以定位问题，可启用 CSV 日志以获得更多细节。

启用 CSV 日志

在EA输入参数中将 InpEnableCSVLog = true 指定 InpCSVLogFolder（默认：ERS_Logs） 重启 EA

CSV 文件位置

MT5 菜单 → File → Open Data Folder 进入 MQL5 → Files → ERS_Logs（或你自定义的文件夹） 打开最新的 CSV（ERS_v437_YYYYMMDD_HHMMSS.csv）

CSV 日志包含内容

时间戳（交易/分析发生时间）

日志级别（INFO / WARN / ERROR）

标签（ENTRY / EXIT / AI / DATA 等）

详细消息

交易信息（品种、方向、手数、价格）

事件信息（发布时间、重要性、置信度）

AI 理由（Perplexity 结果）

重要：CSV 日志默认关闭（false）。为避免开销与磁盘占用，日常运行请保持关闭，仅在排障时临时开启。





12. 支持

如需安装或问题处理方面的帮助，请通过 MQL5 私信或在市场商品评论区联系我们。

为更快速地处理，请一并提供：

“Experts” 选项卡的截图

你的参数设置

CSV 日志（若 InpEnableCSVLog = true ）

） 经纪商与账户类型（ECN/STP/Standard 等）





13. 免责声明

重要：本EA仅提供信息与工具，不构成投资建议、邀约，或任何金融产品的推荐。

杠杆交易风险极高。过去的表现不代表未来结果。

在真实账户前务必充分模拟测试，并根据自身情况谨慎操作。

在经济数据发布期间，流动性可能急剧变化，导致滑点或拒单。

开发者对因使用本EA产生的任何损失不承担责任。

所有投资决定均由你自行负责。

文中出现的公司、产品与服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。







感谢阅读。

祝你交易顺利！