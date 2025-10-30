EQUITY PARAGON EA — 基于权益控制的现代 XAUUSD (黄金) 智能交易系统

Equity Paragon EA 是一款新一代的智能交易算法，采用 动态权益管理机制（Equity Control），取代了传统的 止损/止盈（SL/TP）。

该系统专为追求 稳定性、安全性与平稳增长 的交易者而设计，避免了过度优化和高风险策略。

⚙️ 主要特点

交易品种： XAUUSD（黄金）

时间周期： H1（可在 M5–M30 上用于形态识别）

最低入金： $100

推荐入金： $500–$1000

账户类型： 任意（建议 RAW/ECN）

杠杆比例： 1:100 或 1:500

EA 可启用时间过滤功能，仅在 伦敦与纽约交易时段（10:01–20:01，经纪商时间） 进行交易。

💡 渐进式定价模式

Equity Paragon EA 采用动态的价格增长模型。

初始价格： $100

当前价格： $127.99

价格将随着需求增长与功能更新而持续上调。

(暂不提供租赁选项。)

🧠 策略与资金保护

EA 通过独特的 权益控制系统（Equity Control System），实现灵活的回撤管理与利润保护。

核心防护机制：

分步锁定利润（Step-by-step Profit Locking）

智能追踪止损（Smart Trailing Stop）

保本机制（Breakeven Trigger）

📊 实时信号：

您可在此查看真实交易信号：

👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 社区与使用指南：

加入官方开放社区，获取安装与使用指南：

👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

在这里，您可以：

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获得 EA 设置与优化建议。

Equity Paragon EA 结合了 简洁性、可靠性 与 自适应风险管理。

它通过科学的权益控制系统，实现 可控的资金增长与账户保护，避免了多数自动化系统的常见错误。

🔗 产品链接：

https://www.mql5.com/en/market/product/153093