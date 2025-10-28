如何获取 Perplexity API 密钥（用于 ANS EA）
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如何获取 Perplexity API 密钥（用于 ANS EA）

28 十月 2025, 13:50
Mikoto Hamazono
Mikoto Hamazono
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如何获取 Perplexity API 密钥（用于 ANS EA）

AI News Strike EA 在 MQL 市场页面：https://www.mql5.com/zh/market/product/153455

产品手册：https://www.mql5.com/zh/blogs/post/764952


要使用 AI 分析功能（Perplexity Sonar、Sonar‑Pro），需要 Perplexity API 密钥。请按以下步骤创建。

1．访问 Perplexity AI 官网

https://www.perplexity.ai/


2．创建账户并登录

按照页面提示创建账户并完成登录。

AI Economic Release Strike Expert Perplexity login



3．进入账户页面并点击 API group

https://www.perplexity.ai/account/details

在左侧 Workspace 菜单中打开 API → API group

AI Economic Release Strike Expert API Group



4．填写必填信息并点击 “Save”

API Group name 可任意命名。填写地址等必填项后点击 Save

AI Economic Release Strike Expert API Group2



5．添加支付方式

添加信用卡或 Google Pay 等支付方式（此时不会扣费）。

AI Economic Release Strike Expert Billing


6．打开 API Billing 并为余额充值

点击左侧菜单中的 API billing，若余额不足，可通过 Buy more credits 进行充值。

・信用卡最低充值参考：$3
・银行转账最低充值参考：$5
※最低额度可能会根据 Perplexity 政策调整。

AI Economic Release Strike Expert Billing2

AI Economic Release Strike Expert Billing3

AI Economic Release Strike Expert Billing4



7．进入 API Keys 并生成 API 密钥

在左侧菜单进入 API → API keys，点击 Accept Terms and Generate API Key

AI Economic Release Strike Expert API

AI Economic Release Strike Expert API2


8．在 “Create API Key → Key name” 输入任意名称

无固定规则，随意填写即可。

AI Economic Release Strike Expert API3



9．复制生成的密钥

在列表中找到以 pplx- 开头的密钥，点击复制图标即可复制到剪贴板。

AI Economic Release Strike Expert API4



9．将 API 密钥粘贴到 EA 并保存

在 MetaTrader 5 中将 ANS EA 应用于图表，在输入参数的 Perplexity API Key 中粘贴密钥并点击 OK 保存。

AI Economic Release Strike Expert API5


使用成本预估（示例）

示例）充值 $10、单次请求约 $0.015 时，即便每月处理约 100 个中/高重要级别数据，也大致可使用约 4–6 个月。
※由于测试与重启会产生额外请求，在临近发布且 AI 进入待机状态后，请避免不必要的 MT5 重启


AI News Strike EA 在 MQL 市场页面：https://www.mql5.com/zh/market/product/153455

产品手册：https://www.mql5.com/zh/blogs/post/764952


免责声明：本文档仅用于介绍与学习 ANS EA 的使用方法，不构成投资建议、金融指导或买卖推荐。外汇及其他杠杆产品风险较高，未必适合所有投资者。交易决策与结果由您自行承担。本 EA 作者与销售方不对任何损失或损害承担责任。

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