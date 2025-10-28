如何获取 Perplexity API 密钥（用于 ANS EA）

AI News Strike EA 在 MQL 市场页面：https://www.mql5.com/zh/market/product/153455

产品手册：https://www.mql5.com/zh/blogs/post/764952





要使用 AI 分析功能（Perplexity Sonar、Sonar‑Pro），需要 Perplexity API 密钥。请按以下步骤创建。

1．访问 Perplexity AI 官网

https://www.perplexity.ai/





2．创建账户并登录

按照页面提示创建账户并完成登录。













3．进入账户页面并点击 API group

https://www.perplexity.ai/account/details

在左侧 Workspace 菜单中打开 API → API group。













4．填写必填信息并点击 “Save”

API Group name 可任意命名。填写地址等必填项后点击 Save。













5．添加支付方式

添加信用卡或 Google Pay 等支付方式（此时不会扣费）。









6．打开 API Billing 并为余额充值

点击左侧菜单中的 API billing，若余额不足，可通过 Buy more credits 进行充值。

・信用卡最低充值参考：$3

・银行转账最低充值参考：$5

※最低额度可能会根据 Perplexity 政策调整。

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7．进入 API Keys 并生成 API 密钥

在左侧菜单进入 API → API keys，点击 Accept Terms and Generate API Key。

↓





8．在 “Create API Key → Key name” 输入任意名称

无固定规则，随意填写即可。









9．复制生成的密钥

在列表中找到以 pplx- 开头的密钥，点击复制图标即可复制到剪贴板。













9．将 API 密钥粘贴到 EA 并保存

在 MetaTrader 5 中将 ANS EA 应用于图表，在输入参数的 Perplexity API Key 中粘贴密钥并点击 OK 保存。





使用成本预估（示例）

示例）充值 $10、单次请求约 $0.015 时，即便每月处理约 100 个中/高重要级别数据，也大致可使用约 4–6 个月。

※由于测试与重启会产生额外请求，在临近发布且 AI 进入待机状态后，请避免不必要的 MT5 重启。





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免责声明：本文档仅用于介绍与学习 ANS EA 的使用方法，不构成投资建议、金融指导或买卖推荐。外汇及其他杠杆产品风险较高，未必适合所有投资者。交易决策与结果由您自行承担。本 EA 作者与销售方不对任何损失或损害承担责任。