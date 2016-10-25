欧元萎靡不振，美元敢加息吗？

投资李哥

2016/10/25 10:52

技术面：

昨日金价在1260-1272区间震荡，日线收小阳线，如图，金价11272一带压力重重，由于OPEC意见分歧，原油受打压，牵累金价不前，另外美国大选不确定因数，导致人民币贬值，促使中国央行增持黄金，支撑了金价，所以近期金价或做窄幅震荡。欧元昨日的下跌后更加看稳了空头力度，当前找不出支撑点使其逆转，更何况欧洲不稳定的经济以及英国脱欧带来的负面影响。其实这也在一定程度影响到美联储加息的可能。在全球竞相宽松的前提下，美联储不敢贸然加息。这是一个恶性循环，很难跳出这个困境。中国增持黄金是正确的选择。英镑从技术图上来看有企稳迹象。短期观望为好。日元昨日冲破了104.12并企稳，对昨日的推测，我们更加多了一分信心，日内低多。

基本面：

"【10月25日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】

① 16:00 德国10月IFO商业景气指数★★；

② 21:00 美国8月FHFA房价指数月率★★、美国8月S&P/C20座大城市房价指数年率★★；

③ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数★★、美国10月里奇蒙德联储制造业指数★★；

④ 23:30 欧洲央行行长德拉基发表讲话★★★；

⑤ 次日01:20 美联储洛克哈特发表讲话★★；

⑥ 次日04:30 美国10月21日当周API原油库存变动★★★

历史回顾：

【美国股市昨日收盘情况】

【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘上涨点74.65，涨幅0.41%，报18220.36点

【股市】标普500指数周一收盘上涨9.85点，涨幅0.46%，报2151.01点

【股市】纳斯达克指数周一收盘上涨51.44点，涨幅5308.84%，报点

【欧洲股市昨日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.01%

【股市】英国富时100指数周一收盘下跌0.4%

【股市】德国DAX指数周一收盘上涨0.6%

【股市】法国CAC 40指数周一收盘上涨0.4%

【股市】西班牙IBEX指数周一收盘上涨1.1%

10月25日黄金ETFs数据显示，截止10月24日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量953.56吨，较上一交易日持平。"

今日观点：

综上所述，日内金价窄幅震荡，超短线交易两边突破皆有可能，请带好止损；欧元继续逢高做空；英镑继续观望；日元逢低做多。

今日阻力位：

阻力位：黄金1272-1276；欧元1.0914英镑1.2419附近，日元105.12附近；支撑位：黄金1257.78欧元1.0858附近，英镑1.2097附近，日元104.12附近；

1、黄金1270.6不破做空，止损1277.84止盈1262.47、1257.78、1244.95；

2、黄金1257.78不破做多，止损1254.55止盈1267.62、1272.77、1275.62；

3、白银17.41企稳做多，止损16.76止盈18.56、19.72；

4、加元1.3353不破做空，止损1.3439止盈1.32、1.3048；

5、澳元0.7602企稳做多，止损0.757止盈0.766、0.7688、0.7717；

6、日元104.12企稳做多，止损103.67止盈104.08、104.62、105.13；

7、欧元1.0914不破做空，止损1.0958止盈1.0858、1.0803、1.0699；

8、英镑1.2097企稳做多，止损1.1931止盈1.2419、1.2687、1.3277；

9、瑞郎0.9925企稳做多，止损0.9901止盈0.9961、0.9996、1.0067；

10、镑日126.46企稳做多，止损126.05止盈127.2、127.94、129.83；

11、欧日113.55企稳做多，止损112.6止盈114.29、114.71；

12、原油50.87不破做空，止损51.88止盈49.86、49.59、49.3；

13美指98.65不破做空，止损99止盈97.99、96.55、96.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差