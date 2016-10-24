大选增添不确定因素，金价徘徊不前

投资李哥

2016/10/24 17:22

技术面：

上周五金价收在5日线，这个位置不好也不坏，鉴于收的小阳，今天关注1270.60，要是上不去后期会短期陷入1257-1270区间震荡。









欧元上周由于德拉基讲话打压，欧元大幅，回落，跌破1.0943，使得欧元后期可能跌破1.0。

英国脱欧相对于倒是好事，尽管前段时间英镑大幅回落，但对于后期有助于英镑企稳。







日元上周高位企稳，技术上看104.12有可能突破，如果真这样，日元后期就有望涨到111.

基本面：

"【期市】英国富时100指数期货周一开盘上涨0.3%；

【期市】德国DAX指数期货周一开盘几乎持平；

【期市】法国CAC 40指数期货周一开盘上涨0.2%；

【期市】欧洲斯托克50指数期货周周一开盘上涨0.2%

历史回顾：

【美国股市昨日收盘情况】

道琼斯工业平均指数收跌16.64点，跌幅0.09%，报18145.71点

标普500指数收跌0.18点，跌幅0.01%，报2141.16点

纳斯达克综合指数收涨15.57点，涨幅0.30%，报5257.40点

【欧洲股市昨日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌0.01%

【股市】英国富时100指数周五收盘下跌0.2%

【股市】德国DAX指数周五收盘持平

【股市】法国CAC 40指数周五收盘下跌0.1%

【股市】西班牙IBEX指数周五收盘下跌0.1%"

今日观点：

综上所述，日内关注1270逢高做空，1257不破逢低做多，欧元做空为主；英镑分垫底做多，后期看涨；日元关注104.12，突破做多，不破做空市场行情偏多。

今日阻力位：

阻力位：黄金1272-1276；欧元1.0914英镑1.2419附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1257.78欧元1.0858附近，英镑1.2097附近，日元103.86附近；

1、黄金1270.6不破做空，止损1277.84止盈1262.47、1257.78、1244.95；

2、黄金1257.78不破做多，止损1254.55止盈1267.62、1272.77、1275.62；

3、白银17.41企稳做多，止损16.76止盈18.56、19.72；

4、加元1.3319企稳做空，止损1.332止盈1.3358、1.3397、1.3672；

5、澳元0.7602企稳做多，止损0.757止盈0.766、0.7688、0.7717；

6、日元104.12突破做多，止损103.67止盈104.08、104.62、105.13；

7、欧元1.0914不破做空，止损1.0958止盈1.0858、1.0803、1.0699；

8、英镑1.2097企稳做多，止损1.1931止盈1.2419、1.2687、1.3277；

9、瑞郎0.9925企稳做多，止损0.9901止盈0.9961、0.9996、1.0067；

10、镑日126.46企稳做多，止损126.05止盈127.2、127.94、129.83；

11、欧日112.81企稳做多，止损112.6止盈113.55、114.29；

12、原油51.19不破做空，止损52.2止盈50.42、49.98、48.42；

13美指98.65不破做空，止损99止盈97.99、96.55、96.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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