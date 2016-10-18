趋势将扭转，操作需谨慎

昨天金价走势、日元走势，英镑走势还有欧元走势都印证了我们做出的分析。那么基于昨天走势，今天早间金价多头发力突破了1258.56，金价运行在上升轨道中，但是目前暂时还不能确认底部形成，这还需要一些时间。

欧元今天早盘也渐渐走到我们的目标区域，那么我们手中的多单也需要暂时考虑平仓或保本设损了

英镑早盘有的力过了，那么这就需要回踩确认了，如果1.2223能够企稳，那么有理由认为底部即将出现，空单就该小心了

日元自然震荡不改，也就说短期高点已经出现，短线看空为主。

基本面：

"【10月18日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】

① 08:30 澳洲联储10月会议纪要，重点关注房市点评对降息前景的暗示★★★；

② 16:30 英国9月CPI年率★★★、英国9月零售销售物价指数年率★★；

③ 20:30 美国9月未季调核心CPI年率★★★；

④ 22:00 美国10月NAHB房价市场指数★★；

⑤ 次日04:00 美国8月国际资本净流入★★；

⑥ 次日04:30 美国10月14日当周API原油库存变动★★★

历史回顾：

【美国股市今日收盘情况】

【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘下跌52.93点，跌幅0.29%，报18085.45点

【股市】标普500指数周一收盘下跌6.61点，跌幅0.31%，报2126.37点

【股市】纳斯达克指数周一收盘下跌14.57点，跌幅0.28%，报5199.59点

【欧洲股市今日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.74%

【股市】英国富时100指数周一收盘下跌1.0%

【股市】德国DAX指数周一收盘下跌0.8%

【股市】法国CAC 40指数周一收盘下跌0.6%

【股市】西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.6%"

今日观点：

综上所述，1260对于近期金价来说十分重要，这个价位一旦有效突破，趋势将扭转，后期看多趋势不改，日内低多思路；欧元则关注1.1030关口，从早盘来看突破的可能性在升高，在突破之前不要过于冲动，等待回踩确认是比较稳妥的手法；英镑突破后正在回踩确认，1.2223附近可以尝试多单止损1.2185下方；日元逢高空就是，无需太多担忧。

阻力位：黄金1292.4；欧元1.1030-1.1048英镑1.2687附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1247.78-1252.57欧元1.0960附近，英镑1.2097附近，日元103.86附近；







1、黄金1256.6不破做多，止损1251.55止盈1262.34、1273.8、1292.4；

2、黄金1252.56不破做多，止损1247.78止盈1256.56、1260.26、1292.4；

3、白银17.47不破做多，止损17.36止盈17.58、18.56；

4、加元1.3107不破做空，止损1.3194止盈1.3057、1.3066、1.2875；

5、澳元0.7654企稳做多，止损0.7639止盈0.7686、0.7731；

6、日元104.12不破做空，止损105.12止盈102.35、100.58；

7、欧元1.1018企稳做空，止损1.1031止盈1.0994、1.0970；

8、英镑1.2223企稳做多，止损1.2185止盈1.2260、1.2282、1.2574；

9、瑞郎0.9861企稳做多，止损0.985止盈0.9909、0.9938；

10、镑日127.08不破做空，止损127.73止盈126.44、124.96；

11、欧日114.17企稳做多，止损112.52止盈115.8、116.73；

12、原油50.6不破做空，止损52.48止盈49.5、49.12、47.74；

13美指97.99不破做空，止损98.19止盈97.57、96.94、96.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差