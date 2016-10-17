历史总是这样被复制，我们的生活总是这样精彩
交易策略

历史总是这样被复制，我们的生活总是这样精彩

17 十月 2016, 16:54
weiliang Li
weiliang Li
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历史总是这样被复制，我们的生活总是这样精彩
投资李哥
2016/10/17 15:58
技术面：

金价自从进入1250区域后，一直徘徊在这个区域，我们通过画线，对其进行了分析，发现了许多有趣的看点，

今天分享给大家，一起共同讨论。

　

   



基本面：

【10月17日(周一)交易日重要数据及财经事件】
① --:-- 日本央行行长黑田东彦发表讲话★★★，日本央行公布日本各地区经济体季度报告★★★；
② 12:30 日本8月工业产出年率终值；
③ 17:00 欧元区9月CPI年率终值★★；
④ 20:30 美国10月纽约联储制造业指数★★；
⑤ 21:15 美国9月工业产出月率★★；
⑥ 22:45 英国央行副行长布罗德班特发表讲话★★；
⑦ 次日00:15 美联储副主席费希尔发表讲话★★★；
⑧ 次日05:10 澳洲联储主席洛威发表讲话★★★；
⑨ 次日05:45 新西兰第三季度CPI年率★★★
历史回顾：
【苏格兰首席大臣：一旦英国“硬脱欧”，苏格兰将再度举行独立公投】
据新华社报道，苏格兰首席大臣斯特金周六(10月15日)表示，如果英国首相特雷莎·梅坚持实行“硬脱欧”以致苏格兰在经济、就业等方面受影响，苏格兰将尽早举行第二次独立公投；苏格兰政府将成立新的贸易委员会，并设立全新的贸易特使机制，以进一步推动苏格兰与欧洲国家的贸易往来
【道明证券：投资者对美联储12月加息前景的疑虑将主导金价走势】
道明证券驻多伦多的资深大宗商品策略师Mike Dragosits表示，金价将受投资者权衡加息前景影响，因部分投资者对美联储12月是否能落实加息心存疑虑；美国发布的经济数据越矛盾或偏向疲弱，就有越多的投资者对12月加息产生怀疑，而近期这种怀疑的预期将主导金价走势
今日观点：
综上所述，今日黄金关键阻力1256.45，此价位不破可以短线做空，但是1252.57一线以下依然支撑较强，将决定今后多空的关键位，于此还是做多为主。欧元经过上一周的暴跌以后，目前进入强支撑区域，近期将进行整理。英镑也与欧元类似，小时图上看，日内先看1.2211的反弹目标。而日元则有可能高位受阻了，不可以再看多了。而应该转向高位做空操作，个人以为日元在一段时间以内还是围绕104-100范围震荡为主。
今日阻力位：
阻力位：黄金1256-1260欧元1.1030-1.1048英镑1.2211附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1247.78-1252.57欧元1.0960附近，英镑1.2097附近，日元103.86附近；
1、黄金1256.6不破做空，止损1260.6止盈1247.78；
2、黄金1252.56不破做多，止损1247.78止盈1256.56、1260.26、1292.4；
3、白银15.92不破做空，止损15.96止盈15.84、15.763；
4、加元1.3173不破做空，止损1.3258止盈1.3066、1.2875
5、澳元0.7588企稳做多，止损0.7573止盈0.7613、0.7639；
6、日元104.39不破做空，止损104.56止盈104.13、103.86、102.35；
7、欧元1.096企稳做多，止损1.086止盈1.1014、1.1048；
8、英镑1.2165企稳做多，止损1.2138止盈1.2211、1.2258、
9、瑞郎0.9861企稳做多，止损0.985止盈0.9909、0.9938；
10、镑日127.4不破做空，止损128.4止盈125.58、123.76；
11、欧日114.08企稳做多，止损113.96止盈114.29、114.5、115.8；
12、原油50.6不破做空，止损52.48止盈49.5、49.12、47.74；
13美指97.98企稳做多，止损97.68止盈98.17、98.40；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差


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