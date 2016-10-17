历史总是这样被复制，我们的生活总是这样精彩

【10月17日(周一)交易日重要数据及财经事件】

① --:-- 日本央行行长黑田东彦发表讲话★★★，日本央行公布日本各地区经济体季度报告★★★；

② 12:30 日本8月工业产出年率终值；

③ 17:00 欧元区9月CPI年率终值★★；

④ 20:30 美国10月纽约联储制造业指数★★；

⑤ 21:15 美国9月工业产出月率★★；

⑥ 22:45 英国央行副行长布罗德班特发表讲话★★；

⑦ 次日00:15 美联储副主席费希尔发表讲话★★★；

⑧ 次日05:10 澳洲联储主席洛威发表讲话★★★；

⑨ 次日05:45 新西兰第三季度CPI年率★★★

历史回顾：

【苏格兰首席大臣：一旦英国“硬脱欧”，苏格兰将再度举行独立公投】

据新华社报道，苏格兰首席大臣斯特金周六(10月15日)表示，如果英国首相特雷莎·梅坚持实行“硬脱欧”以致苏格兰在经济、就业等方面受影响，苏格兰将尽早举行第二次独立公投；苏格兰政府将成立新的贸易委员会，并设立全新的贸易特使机制，以进一步推动苏格兰与欧洲国家的贸易往来

【道明证券：投资者对美联储12月加息前景的疑虑将主导金价走势】

道明证券驻多伦多的资深大宗商品策略师Mike Dragosits表示，金价将受投资者权衡加息前景影响，因部分投资者对美联储12月是否能落实加息心存疑虑；美国发布的经济数据越矛盾或偏向疲弱，就有越多的投资者对12月加息产生怀疑，而近期这种怀疑的预期将主导金价走势