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|历史总是这样被复制，我们的生活总是这样精彩
|投资李哥
|2016/10/17 15:58
|技术面：
金价自从进入1250区域后，一直徘徊在这个区域，我们通过画线，对其进行了分析，发现了许多有趣的看点，
今天分享给大家，一起共同讨论。
基本面：
|【10月17日(周一)交易日重要数据及财经事件】
① --:-- 日本央行行长黑田东彦发表讲话★★★，日本央行公布日本各地区经济体季度报告★★★；
② 12:30 日本8月工业产出年率终值；
③ 17:00 欧元区9月CPI年率终值★★；
④ 20:30 美国10月纽约联储制造业指数★★；
⑤ 21:15 美国9月工业产出月率★★；
⑥ 22:45 英国央行副行长布罗德班特发表讲话★★；
⑦ 次日00:15 美联储副主席费希尔发表讲话★★★；
⑧ 次日05:10 澳洲联储主席洛威发表讲话★★★；
⑨ 次日05:45 新西兰第三季度CPI年率★★★
历史回顾：
【苏格兰首席大臣：一旦英国“硬脱欧”，苏格兰将再度举行独立公投】
据新华社报道，苏格兰首席大臣斯特金周六(10月15日)表示，如果英国首相特雷莎·梅坚持实行“硬脱欧”以致苏格兰在经济、就业等方面受影响，苏格兰将尽早举行第二次独立公投；苏格兰政府将成立新的贸易委员会，并设立全新的贸易特使机制，以进一步推动苏格兰与欧洲国家的贸易往来
【道明证券：投资者对美联储12月加息前景的疑虑将主导金价走势】
道明证券驻多伦多的资深大宗商品策略师Mike Dragosits表示，金价将受投资者权衡加息前景影响，因部分投资者对美联储12月是否能落实加息心存疑虑；美国发布的经济数据越矛盾或偏向疲弱，就有越多的投资者对12月加息产生怀疑，而近期这种怀疑的预期将主导金价走势
|今日观点：
|综上所述，今日黄金关键阻力1256.45，此价位不破可以短线做空，但是1252.57一线以下依然支撑较强，将决定今后多空的关键位，于此还是做多为主。欧元经过上一周的暴跌以后，目前进入强支撑区域，近期将进行整理。英镑也与欧元类似，小时图上看，日内先看1.2211的反弹目标。而日元则有可能高位受阻了，不可以再看多了。而应该转向高位做空操作，个人以为日元在一段时间以内还是围绕104-100范围震荡为主。
|今日阻力位：
|阻力位：黄金1256-1260欧元1.1030-1.1048英镑1.2211附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1247.78-1252.57欧元1.0960附近，英镑1.2097附近，日元103.86附近；
|1、
|黄金
|1256.6
|不破
|做空，
|止损
|1260.6
|止盈
|1247.78；
|2、
|黄金
|1252.56
|不破
|做多，
|止损
|1247.78
|止盈
|1256.56、
|1260.26、
|1292.4；
|3、
|白银
|15.92
|不破
|做空，
|止损
|15.96
|止盈
|15.84、
|15.763；
|4、
|加元
|1.3173
|不破
|做空，
|止损
|1.3258
|止盈
|1.3066、
|1.2875
|5、
|澳元
|0.7588
|企稳
|做多，
|止损
|0.7573
|止盈
|0.7613、
|0.7639；
|6、
|日元
|104.39
|不破
|做空，
|止损
|104.56
|止盈
|104.13、
|103.86、
|102.35；
|7、
|欧元
|1.096
|企稳
|做多，
|止损
|1.086
|止盈
|1.1014、
|1.1048；
|8、
|英镑
|1.2165
|企稳
|做多，
|止损
|1.2138
|止盈
|1.2211、
|1.2258、
|9、
|瑞郎
|0.9861
|企稳
|做多，
|止损
|0.985
|止盈
|0.9909、
|0.9938；
|10、
|镑日
|127.4
|不破
|做空，
|止损
|128.4
|止盈
|125.58、
|123.76；
|11、
|欧日
|114.08
|企稳
|做多，
|止损
|113.96
|止盈
|114.29、
|114.5、
|115.8；
|12、
|原油
|50.6
|不破
|做空，
|止损
|52.48
|止盈
|49.5、
|49.12、
|47.74；
|13
|美指
|97.98
|企稳
|做多，
|止损
|97.68
|止盈
|98.17、
|98.40；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差