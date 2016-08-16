欧美股市上涨，打压金银及非美货币
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欧美股市上涨，打压金银及非美货币

16 八月 2016, 09:44
weiliang Li
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欧美股市上涨，打压金银及非美货币
投资李哥
2016/8/16 12:22
技术面：
昨日金价企稳7月25日与8月12日形成的支撑，也同时收盘于布林中轨上，日线报收小阳线，今早开盘走高，macd于0轴附近金叉，4小时图显示金价在1335.28企稳，MACD走势看涨。
欧元昨日收阳线，但是日图显示上行空间有限，macd弱势看涨，日内欧元有可能继续探试1.11976以后再度回落。
而英镑则是再度反弹失败，最后1.2920受阻收阴，所以尽管macd弱势翻转，也不可能带转方向，反而当macd再度转为看空时候，将可能使其跌破1.2809，并走向1.2415。
基本面：
【8月16日(周二)交易日重要数据及财经事件提醒】
① 09:30 澳洲联储8月货币政策纪要★★★；
② 16:30 英国7月CPI年率★★★，英国7月零售物价指数年率★★★，英国7月未季调核心输出PPI年率；
③ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数★★；
④ 17:00 欧元区6月季调后贸易帐；
⑤ 20:30 美国7月核心CPI月率★★★，美国新屋开工年化月率★，美国7月营建许可月率★；
⑥ 21:15 美国7月工业产出月率★★★；
⑦ 次日 00:30 美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表讲话；
⑧ 04:30 美国8月12日当周API原油库存数据★★★
历史回顾：
【美国股市昨日收盘情况】
【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘上涨60.40点，涨幅0.33%，报18636.87点
【股市】标普500指数周一收盘上涨6.14点，涨幅0.28%，报2190.19点
【股市】纳斯达克指数周一收盘上涨29.13点，涨幅0.56%，报5262.02点
【欧洲股市昨日收盘情况】
【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.10%
【股市】英国富时100指数周一收盘上涨0.5%
【股市】德国DAX指数周一收盘上涨0.3%
【股市】法国CAC 40指数周一收盘上涨0.1%
【股市】西班牙IBEX指数周一收盘上涨0.1%
今日观点：
综上所述，黄金震荡看多，上方关注1345下方关注1340,1340不能跌破，一旦跌破将扭转局势；欧元逢高做空，趋势偏空头；英镑空头趋势强劲，等待机会再度发力。
今日阻力位：
阻力位1353.50、1358.62；支撑位1339.34、1337.66、1331.70；
1、黄金1360.65不破做空，止损1373.28止盈1338.81、1316.76、1304.33；
2、黄金1339.34企稳做多，止损1316.76止盈1360.65、1373.28；
3、白银19.72企稳做多，止损19.54止盈20.05、20.37；
4、加元1.2939不破做空，止损1.3073止盈1.2863、1.2593；
5、澳元0.7718不破做空，止损0.7791止盈0.7588、0.7458；
6、日元101.1跌破做空，止损101.37止盈100.82、99.8；
7、欧元1.1197不破做空，止损1.1268止盈1.1175、1.1140；
8、英镑1.292不破做空，止损1.3118止盈1.2846、1.2715；
9、瑞郎0.9717跌破做空，止损0.9735止盈0.9207、0.9671；
10、镑日129.77不破做空，止损130.39止盈129.41、128.16；
11、欧日112.84不破做空，止损113.35止盈111.32、110.20；
12、原油45.7企稳做空，止损46.04止盈45.1、44.5；
13美指96.26不破做多，止损94.83止盈95.28、94.11；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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