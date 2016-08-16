0
248
|欧美股市上涨，打压金银及非美货币
|投资李哥
|2016/8/16 12:22
|技术面：
|昨日金价企稳7月25日与8月12日形成的支撑，也同时收盘于布林中轨上，日线报收小阳线，今早开盘走高，macd于0轴附近金叉，4小时图显示金价在1335.28企稳，MACD走势看涨。
欧元昨日收阳线，但是日图显示上行空间有限，macd弱势看涨，日内欧元有可能继续探试1.11976以后再度回落。
而英镑则是再度反弹失败，最后1.2920受阻收阴，所以尽管macd弱势翻转，也不可能带转方向，反而当macd再度转为看空时候，将可能使其跌破1.2809，并走向1.2415。
|基本面：
|【8月16日(周二)交易日重要数据及财经事件提醒】
① 09:30 澳洲联储8月货币政策纪要★★★；
② 16:30 英国7月CPI年率★★★，英国7月零售物价指数年率★★★，英国7月未季调核心输出PPI年率；
③ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数★★；
④ 17:00 欧元区6月季调后贸易帐；
⑤ 20:30 美国7月核心CPI月率★★★，美国新屋开工年化月率★，美国7月营建许可月率★；
⑥ 21:15 美国7月工业产出月率★★★；
⑦ 次日 00:30 美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表讲话；
⑧ 04:30 美国8月12日当周API原油库存数据★★★
历史回顾：
【美国股市昨日收盘情况】
【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘上涨60.40点，涨幅0.33%，报18636.87点
【股市】标普500指数周一收盘上涨6.14点，涨幅0.28%，报2190.19点
【股市】纳斯达克指数周一收盘上涨29.13点，涨幅0.56%，报5262.02点
【欧洲股市昨日收盘情况】
【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.10%
【股市】英国富时100指数周一收盘上涨0.5%
【股市】德国DAX指数周一收盘上涨0.3%
【股市】法国CAC 40指数周一收盘上涨0.1%
【股市】西班牙IBEX指数周一收盘上涨0.1%
|今日观点：
|综上所述，黄金震荡看多，上方关注1345下方关注1340,1340不能跌破，一旦跌破将扭转局势；欧元逢高做空，趋势偏空头；英镑空头趋势强劲，等待机会再度发力。
|今日阻力位：
|阻力位1353.50、1358.62；支撑位1339.34、1337.66、1331.70；
|1、
|黄金
|1360.65
|不破
|做空，
|止损
|1373.28
|止盈
|1338.81、
|1316.76、
|1304.33；
|2、
|黄金
|1339.34
|企稳
|做多，
|止损
|1316.76
|止盈
|1360.65、
|1373.28；
|3、
|白银
|19.72
|企稳
|做多，
|止损
|19.54
|止盈
|20.05、
|20.37；
|4、
|加元
|1.2939
|不破
|做空，
|止损
|1.3073
|止盈
|1.2863、
|1.2593；
|5、
|澳元
|0.7718
|不破
|做空，
|止损
|0.7791
|止盈
|0.7588、
|0.7458；
|6、
|日元
|101.1
|跌破
|做空，
|止损
|101.37
|止盈
|100.82、
|99.8；
|7、
|欧元
|1.1197
|不破
|做空，
|止损
|1.1268
|止盈
|1.1175、
|1.1140；
|8、
|英镑
|1.292
|不破
|做空，
|止损
|1.3118
|止盈
|1.2846、
|1.2715；
|9、
|瑞郎
|0.9717
|跌破
|做空，
|止损
|0.9735
|止盈
|0.9207、
|0.9671；
|10、
|镑日
|129.77
|不破
|做空，
|止损
|130.39
|止盈
|129.41、
|128.16；
|11、
|欧日
|112.84
|不破
|做空，
|止损
|113.35
|止盈
|111.32、
|110.20；
|12、
|原油
|45.7
|企稳
|做空，
|止损
|46.04
|止盈
|45.1、
|44.5；
|13
|美指
|96.26
|不破
|做多，
|止损
|94.83
|止盈
|95.28、
|94.11；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
|开户链接：https://www.exness.com/a/7024339