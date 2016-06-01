非农前，加息预期，推高美指走势

投资李哥

2016/6/1 11:01

技术面：

"昨日金价继周一在1211.15企稳收阳后，再此表现强势筑底形态，日线图macd收出中阳线，MA5有拐头迹象，MACD发生金叉，今日关注MA10阻力效果，如果突破后期有望试探1251.72，4小时图则显示当前价格已经站上布林中轨，并且macd表现为多头。

欧元则很遗憾，日图上，昨日已经跌穿1.1153，布林中轨坡度加大，macd表现为疲弱，4小时图表现为当前价格运行在布林中轨下方，macd在0轴下方，dif与dea发生死叉。

英镑可算是雷厉风行，昨日一根k线直接击破布林中轨，使得MA5与MA10发生金叉，布林中轨也同时下拐，布林口收窄，macd看空形态，4小时图显示当前一波空走势即将结束，需要调整，此时空单不宜介入，需待反弹后再继续看空。"

基本面：

"【欧股收跌结束五连阳，汽车制造和能源类股下跌】

欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.95%，报1361.62点；

英国富时100指数周二收盘下跌0.59%，报6233.66点；

德国DAX指数周二收盘下跌0.81%，报10249.30点；

法国CAC 40指数周二收盘下跌0.65%，报4500.16点；

意大利FTSE MIB指数周二收盘下跌1.5%，报18025.25点；

西班牙IBEX指数周二收盘下跌1.09%，报9017.6点；

葡萄牙PSI 20指数周二收盘下跌0.43%，报4957.85点

【美股涨跌表现不一】

道琼斯工业平均指数周二收盘下跌87.66点，跌幅0.49%，报17785.56点；

标普500指数周二收盘下跌2.06点，跌幅0.1%，报2097.00点；

纳斯达克指数周二收盘上涨14.55点，涨幅0.29%，报4948.06点；

本月，道指累计小涨0.07%为连续第四个月上涨；标普500指数累计上涨1.5%，为连续第三个月上涨；纳指累计大涨3.6%

"

今日观点：

综上所述，黄金今天继续反弹逢低做多为主；欧元与英镑继续看空。

今日阻力位：

阻力位1292.16、1251.71、1223.87；支撑位1211.25、1199.84、1188.43；

1、黄金1223.87不破做空，止损1251.71止盈1211.25、1199.84、1188.43、

2、黄金1223.87企稳做多，止损1211.25止盈1251.71、1292.16；

3、白银16.11不破做空，止损16.2止盈15.88、15.65；

4、加元1.3107不破做空，止损1.3267止盈1.2823、1.2539；

5、澳元0.7219企稳做多，止损0.7068止盈0.7286、0.7488；

6、日元109.39不破做多，止损108.7止盈111.17、111.97

7、欧元1.1153不破做空，止损1.2747止盈1.1096、1.1039；

8、英镑1.4534不破做空，止损1.4576止盈1.4375、1.4286；

9、瑞郎0.9898企稳做多，止损0.9812止盈0.9955、1.0011；

10、镑日160.73不破做空，止损162.74止盈158.75、154.76；

11、欧日123.19不破做空，止损123.55止盈122.42、121.99；

12、原油48.43企稳做多，止损44.44止盈51.66、59.56；

13、磅澳2.028不破做空，止损2.0772止盈1.9412、1.8543；

14、美指95.59企稳做多，止损94.83止盈96.56、99.64；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差