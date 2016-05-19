纪要鹰派，美指大涨，黄金多头举步维艰

投资李哥 1074401350

2016/5/19 13:31

技术面：

"昨日金价一直徘徊1280下方，FOMC公布以后，金价大幅下滑，最低触及1254.98，日线收盘价1260.3位于系统拐点下方，macd位于0轴下方，dif与dea走势看空，MA5与MA10指向布林中轨，偏空走势；

欧元昨天全天空头强势，日线收盘拐点下方MA5与MA10并列行走于布林中轨下方，macd结构继续保持空头走势；

与欧元相反，英镑昨天却表现得非常强劲，日线收中阳线，上指拐点，收盘未能站上拐点，macd结构看涨，布林口微微向上展开，中轨也略偏上行；"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.69%，报1324.04点；

【股市】英国富时100指数周三收盘下跌0.12%，报6160.51点；

【股市】德国DAX指数周三收盘上涨0.42%，报9931.50点；

【股市】法国CAC 40指数周三收盘上涨0.37%，报4313.58点；

【股市】意大利FTSE MIB指数周三收盘上涨1.2%，报17713.62点；

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘上涨0.85%，报8772.9点；

【股市】葡萄牙PSI 20指数周三收盘上涨0.07%，报4853.95点

美联储4月会议纪要：委员对有关数据是否支持6月加息存在一定分歧，如果经济形势允许，6月加息是有可能的，委员会强调6月决议的数据依赖性，一些委员认为英国退欧公投和中国汇率是风险因素，多数美联储决策者认为，如果数据继续于第二季GDP反弹，就有市场状况改善以及通胀攀升的趋势一致，在6月会议加息可能适合，部分决策者对金融市场可能没有准确评估6月升息几率表示担忧，强调美联储清晰沟通将如何对未来出炉的数据作出响应至关重要。几位决策者表示仍需要对金融系统的脆弱性保持警惕，称担忧商业地产价格快速攀升和部分共同基金中的流动性资产；

总体而言，决策者认为全球经济和金融市况发展的风险已经消退，但仍需要密切关注；

与会委员总体认同，美联储不应完全排除利用货币政策来解决金融稳定风险的可能性

【美股涨跌不一】

道琼斯工业平均指数周三收盘下跌3.43点，跌幅0.02%，报17526.55点；

标普500指数周三收盘上涨0.41点，涨幅0.02%，报2047.62点；

纳斯达克指数周三收盘上涨23.39点，涨幅0.5%，报4739.12点"

今日观点：

综上所述，黄金今天继续受到美联储会议纪要影响，日内关注1260.31，不破，继续看空；欧元关注1.1257，不破，看空；英镑未破1.46前，继续震荡思路，高抛低吸；

今日阻力位：

阻力位1260、1279.27、1298.22；支撑位1254.9、1249.62、1211.7；

1、黄金1260.3不破做空，止损1266.78止盈1254.96、1249.62、1211.7；

2、黄金1249.62跌破做空，止损1254.78止盈1211.70、1174.91；

3、白银16.81跌破做空，止损17.33止盈16.52、15.49；

4、加元1.2971企稳做多，止损1.2936止盈1.3014、1.3075；

5、澳元0.729受阻做空，止损0.7452止盈0.7185、0.6937；

6、日元109.39不破做多，止损108.7止盈111.17、111.97

7、欧元1.1259不破做空，止损1.1351止盈1.1215、1.1171；

8、英镑1.46不破做空，止损1.4666止盈1.4482、1.4364；

9、瑞郎0.9834企稳做多，止损0.9756止盈1.0049；

10、镑日158.45不破做多，止损157.27止盈161.71、167.38；

11、欧日124.28不破做空，止损124.87止盈123.05、121.82、121.12；

12、原油48.23不破做空，止损49.53止盈45.92、43.62；

13、磅澳1.9932企稳做多，止损1.9819止盈2.0223、2.0401；

14、美指94.83企稳做多，止损93.55止盈95.56、98.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差