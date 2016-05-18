金价高位盘整，多头蓄势待发

投资李哥

2016/5/18 14:21

技术面：

"金价一直高位震荡，并非等待空头来临，而是蓄势待发，日图周一收出宝剑线后，昨天再度企稳MA5上方，呈锤子阳线，macd站上0轴，布林中轨向上趋势，日内离上方阻力1292.84还有一定的空间；

欧元则是在强两个交易日连续阴十字，而MA5与MA10并列向下，布林中轨平行，macd阴柱缩短，回看周线，已经下破MA10后期走势看空；所以日内尽量逢高做空为好。

英镑走势与欧元有点相似，但是英镑显得较为弱势一些，昨天破中轨失败，最终以倒垂线收盘，上午继续空头走势，macd阳柱疲弱；"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.05%，报1314.79点；

【股市】英国富时100指数周二收盘上涨0.3%，报6169.70点；

【股市】德国DAX指数周二收盘下跌0.61%，报9892.61点；

【股市】法国CAC 40指数周二收盘下跌0.35%，报4297.03点；

【股市】意大利FTSE MIB指数周二收盘下跌1.3%，报17498.88点；

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.12%，报8692.8点；

【股市】葡萄牙PSI 20指数周二收盘下跌0.13%，报4850.73点

【美股大跌1%左右】

道琼斯工业平均指数周二收盘下跌182.1点，跌幅1.03%，报17528.61点；

标普500指数周二收盘下跌19.55点，跌幅0.95%，报2047.11点；

纳斯达克指数周二收盘下跌59.73点，跌幅1.25%，报4715.73点"

今日观点：

综上所述，黄金今天继续震荡看涨；逢低做多；欧元继续看空，英镑继续看空；

今日思路：

阻力位1292.84、1303.57、1314.31；支撑位1267、1254.78、1216.72；

1、黄金1292.84不破做空，止损1303.57止盈1266.84、1254.78、1216.72；

2、黄金1266.84企稳做多，止损1254.78止盈1292.84、1314.31、1320.55

3、白银17.39不破做空，止损17.99止盈16.38、15.13；

4、加元1.2953突破做多，止损1.2737止盈1.3014、1.3075；

5、澳元0.7308不破做空，止损0.7351止盈0.7256、0.7178；

6、日元109.51不破做空，止损110.19止盈107.59、105.99；

7、欧元1.1358不破做空，止损1.1415止盈1.1258、1.1215；

8、英镑1.4465不破做空，止损1.455止盈1.4379、1.4313；

9、瑞郎0.9795企稳做多，止损0.9756止盈0.9834、0.9850、1.0049；

10、镑日158.37不破做多，止损1.5955止盈156.29、154.21；

11、欧日123.05跌破做空，止损124.28止盈121.82、121.47、121.12；

12、原油48.06企稳做多，止损47.41止盈49.32、53.78；

13、磅澳1.9677企稳做多，止损1.9268止盈1.9488、2.002；

14、美指94.19企稳做多，止损93.55止盈94.83、95.56、98.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差