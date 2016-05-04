黄金多头摸高，回落休整，不是见顶

投资李哥

2016/5/4 12:35

技术面：

"金价终于摸了1300的鼻子，而且还两度抹鼻子，最后1292.84立不住脚，回落，上两个交易日收出上影倒垂阴线，日图macd回落，dif与dea有望死叉，26日均线向上倾斜，4小时图，金价已经下破26号均线，此刻两种思路高空低多都有机会。稳健的话建议高空操作。

欧元昨天的长上影倒垂阴线，明确的告诉我们上方1.1571受阻，macd回落，26日均线坡度较平，4小时图K线指向26均线靠近，macd0轴下方继续放量。日内做空思路。

英镑走势与欧元雷同。只是4小时图比欧元猛了点。但还是觉得做空比较妥。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌1.64%，报1320.16点；

【股市】英国富时100指数周二收盘下跌0.64%，报6201.65点；

【股市】德国DAX指数周二收盘下跌1.74%，报9946.87点；

【股市】法国CAC 40指数周二收盘下跌1.35%，报4382.72点；

【股市】意大利FTSE MIB指数周二收盘下跌2.5%，报17966.81点；

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘下跌2.7%，报8778.5点；

【股市】葡萄牙PSI 20指数周二收盘下跌1.65%，报5002.52点

【股市】道琼斯工业平均指数周二收盘下跌138.88点，跌幅0.78%，报17752.28点；

【股市】标普500指数周二收盘下跌18点，跌幅0.86%，报2063.43点；

【股市】纳斯达克指数周二收盘下跌54.37点，跌幅1.13%，报4763.22点"

今日观点：

综上所述，黄金今天做空为主，低多为辅，后期或许还会再去1320，所以单子不能拿得太久，见好就收吧；欧元与英镑都以做空为主，暂时不给做多建议了。

今日思路：

阻力位1292.84、1303.57、1314.31；支撑位1254.78、1216.72；

1、黄金1292.84不破做空，止损1303.57止盈1266.84、1254.78、1216.72；

2、黄金1266.84企稳做多，止损1254.78止盈1292.84、1314.31、1320.55

3、白银17.63不破做空，止损17.99止盈16.38、15.13；

4、加元1.2705企稳做多，止损1.2459止盈1.3227、1.3574；

5、澳元0.7528不破做空，止损0.7574止盈0.7490、0.7452；

6、日元106.23不破做多，止损104.84止盈108.70、111.17；

7、欧元1.1482跌破做空，止损1.1571止盈1.1415、1.1259；

8、英镑1.4589不破做空，止损1.4684止盈1.4386、1.4088；

9、瑞郎0.9481企稳做多，止损0.9403止盈0.9619、0.9756；

10、镑日155.33企稳做多，止损153.49止盈158.61、161.88；

11、欧日122.2企稳做多，止损121.14止盈124.06、125.92；

12、原油43.65不破做空，止损44.21止盈42.62、41.61、37.63；

13、磅澳1.9253企稳做多，止损1.9084止盈1.9477、2.0401；

14、美指92.62不破做多，止损92.22止盈93.45、93.8、94.4；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差