耶伦鸽派，吓坏美元

投资李哥

2016/3/30 10:24 开户咨询

技术面：

"昨日随着耶伦的鸽派语调，金价再度拉升，日K收中阳线，MA5指向MA10，金价则已经上穿了MA10线，来到MA26线下方，同时macd放出阳柱，dif上穿dea，而布林中轨继续保持走平。4小时图布林口展开，MA5与MA10多头排列，macd动能加大，拉升速度极有可能加快。日内走势依然看涨，但是1245值得我们关注。只有打开此位置，1275.44便纳入下一站目标。

耶伦的态度也同样给欧元和英镑注入了动力，欧元以一根中阳线直逼1.1284，ma5与ma10也就形成了金叉，同时也抬高了ma26的角度，macd跟着放出阳柱，dif与dea随之金叉形成。日图看涨格局构成。也同时奠定了长线看涨的基础。

英镑虽然也不甘落后，但是在关键位置1.4439面前停住了脚步，布林口继续收窄，macd显示过早的放量，这对继续看涨是不利的，这中走势一方面可能受到英国脱欧预期的影响，在未来日子里还是以震荡看待英镑的走势为好。当然如果能够冲破1.4439，走势就有可能会改变，而变为涨势。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.42%

【股市】英国富时100指数周二收盘下跌0.1%

【股市】德国DAX指数周二收盘上涨0.4%

【股市】法国CAC 40指数周二收盘上涨0.7%

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘下跌1.2%

【股市】道琼斯工业平均指数周二收盘上涨98.20点，涨幅0.56%，报17633.59点

【股市】标普500指数周二收盘上涨18.04点，涨幅0.89%，报2055.09点

【股市】纳斯达克指数周二收盘上涨80.54点，涨幅1.69%，报4847.33点

美联储主席耶伦：通胀预期越来越不明确.如有需要美联储有实施刺激的“巨大空间”，鉴于经济前景面临的风险，美联储谨慎升息是适当的做法，若有需要美联储可以部署前瞻指引和QE，国际形势发展持续给美国经济造成风险。美联储对适当利率路径的预期不是一项“计划”，是以经济的发展为前提条件的，国际形势发展对美国前景非常重要。

TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“这肯定是鸽派的，这是向升息次数减少的方向又推了一把。”

文艺复兴宏观公司经济分析师Neil Dutta认为，耶伦讲话最重要的一点是，美联储在加息问题上将会极其谨慎。耶伦最新讲话极其鸽派，这使得6月加息的可能性都很小。"

今日观点：

综上所述，日内黄金继续看涨，逢低做多为主策略，在1245-1257这一区间需要谨慎对待，我们比较偏向于突破，所以尽量不抢回调。欧元如果欧盘前不能回到1.1216就直接做多，并以此为止损，如果回到1.1216并企稳也一样做多。英镑最好是关注1.4439，等待走势明朗再说，当然1.4439要是不破，可以试试空单的。

今日思路：

阻力位1245、1257.87、1275.44；支撑位1231.39、1214.57；

1、黄金1245不破做空，止损1257.87止盈1231.41、1214.57；

2、黄金1231.41企稳做多，止损1224.4止盈1238.77、1246.87、1275.61；

3、白银15.21企稳做多，止损15.15止盈15.58、16.00；

4、加元1.3115不破做空，止损1.3224止盈1.2920、1.2726；1.2920；

5、澳元0.7601企稳做多，止损0.7565止盈0.7679、0.7757；

6、日元112.62不破做空，止损114.12止盈111.08、110.65、110.23；

7、欧元1.1216企稳做多，止损1.1128止盈1.1284、1.1341、1.1398；

8、英镑1.4439不破做空，止损1.4513止盈1.4251、1.4174；

9、瑞郎0.9698不破做空，止损0.9726止盈0.9651、0.9601；

10、镑日162.04不破做空，止损162.49止盈160.46、158.88；

11、欧日126.84企稳做多，止损125.71止盈127.43、128.02；

12、原油39.18不破做空，止损40.76止盈35.78、34.5、28.14；

13、磅澳1.8816企稳做多，止损1.8588止盈1.8997、1.9625；

14、美指95.01跌破做空，止损95.75止盈94.57、94.13、93.48；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差