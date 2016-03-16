FOMC将宣判黄金美元去向

投资李哥

2016/3/16 10:31

技术面：

"昨日黄金在日图收出一根代缴长下引线的锤子阴线，收于布林中轨下方，全日最高点1237.9，布林中轨继续保持平行，布林口收窄，macd下跌幅度减少，dif与dea继续下行。整体结构还没有摆脱看空走势，不过看空空间和看空动能也都在降低，17号凌晨美联储决议将是一处催化剂，到时将决定金价去向。4小时图显示1231.96支撑较强，macd当前走势看多。

欧元昨天收了根小阳线，价格处在分水岭晃悠，MA5开始下行，macd回归0轴，dif与dea死叉，后期走势偏空。

英镑昨日收出中阴线，和我们预期一致，当前价格已经跌穿布林中轨，macd看空走势明显，4小时图显示亚盘有些反弹动能，等消耗完了，后期将继续看空。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌1.10%

【股市】英国富时100指数周二收盘下跌0.5%

【股市】德国DAX指数周二收盘下跌0.5%

【股市】法国CAC 40指数周二收盘下跌0.7%

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘下跌1.3%

【股市】标普500指数周二收盘下跌3.71点，跌幅0.18%，报2015.93点；

【股市】纳斯达克指数周二收盘下跌21.61点，跌幅0.45%，报4728.67点；

【股市】道琼斯指数周二收盘上涨22.4点，涨幅0.13%，报17251.53点

黑田东彦：必要时，日本央行会再度祭出所有使用过的三种宽松方式；

备注：这三种方式为量化、质化及利率三个方面"

今日观点：

综上所述，昨天黄金跌的不够理想，今天要调整思路，不能一味看空，当然也还没到反手做多的时候，建议今天多观望，不妨在美联储决议后再操作。欧元也是不明朗的走势，和黄金一样期待数据指引，今天观望，英镑做空，不用犹豫，欧盘以后就可以进场。

今日思路：

阻力位1257.62、1237.04；支撑位1225.58、1219.2、1191.46、1165.59；

1、黄金1237.04不破做空，止损1252.13止盈1225.58、1219.2、1191.46；

2、黄金1191.46不破做多，止损1188.03止盈1238.33、1257.62、

3、白银15.36不破做空，止损15.42止盈15.20、14.73；

4、加元1.3333企稳做多，止损1.3166止盈1.3492、1.3927；

5、澳元0.7511不破做空，止损0.7524止盈0.7282、0.7040；

6、日元114.15不破做空，止损114.94止盈112.75、111.35、110.70；

7、欧元1.11跌破做空，止损1.1138止盈1.1037、1.0885；

8、英镑1.4135跌破做空，止损1.4249止盈1.3901、1.3835；

9、瑞郎0.9834企稳做多，止损0.977止盈0.9946、1.0059；

10、镑日162.04不破做空，止损163.05止盈159.4、155.74；

11、欧日126.36不破做空，止损126.69止盈124.66、122.63；

12、原油37.82不破做空，止损40.09止盈33.81、29.8；

13、磅澳1.908不破做空，止损1.9378止盈1.8884、1.8689；

14、美指96.9突破做多，止损96.21止盈97.18、98.14；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差