黄金乖乖听话，空单获利良多

投资李哥

2016/3/15 10:20

技术面：

"昨日黄金日图收了一根擀子中阴线，收盘价下破布林中轨，ma5下穿MA10，金价高位1257.62 ，macd阴柱继续拉长，趋势线看空，中轨走平，布林口走平，最起码的黄金走势是震荡，所以日内空头还有相当的空间，4小时图显示金价已经破位，那么下方目标最近的就是1195.28。

欧元昨天也跌了不少，收盘价在1.11分水岭停住，但是macd已经顶部构筑成功，dif与dea有望死叉，布林口收窄，ma5与ma10排列看涨，中轨方向向下，4小时图布林中轨向上，当前价格在1.1092企稳，此时方向有点不明朗，亚盘时段继续观望，昨日空单离场，多单不急于建仓。

英镑日图macd顶部构造完工，dif与dea已死叉，布林中轨向下，昨日跌穿1.4369阻力，收盘MA5线下方，日图各指标结构配合看空一致，4小时图当前价格位于布林中轨处，macd结构看空，m5与ma10关系看空。"

基本面：

"【股市】德国DAX指数周一收盘上涨162.87点，涨幅1.66%，报9994.00点；

【股市】英国富时100指数周一收盘上涨33.01点，涨幅0.54%，报6172.80点；

【股市】法国CAC40指数周一收盘上涨17.21点，涨幅0.38%，报4510.00点；

【股市】西班牙IBEX35指数周一收盘上涨48.40点，涨幅0.53%，报9139.00点；

【股市】意大利富时指数周一收盘下跌7.75点，跌幅0.04%，报18980.00点。

【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘上涨14.35点，涨幅0.08%，报17227.66点

【股市】标普500指数周一收盘下跌2.67点，跌幅0.13%，报2019.52点

【股市】纳斯达克指数周一收盘上涨1.82点，涨幅0.04%，报4750.29点

普京总统下令俄罗斯军队3月15日开始从叙利亚撤军

普京总统与叙利亚总统阿萨德对话并告知其俄罗斯撤军的决定"

今日观点：

综上所述，今天黄金继续看空至1195附近，缝高做空，欧元先观望1.1092不破可以短多，试探前高，然后不刷新高再空回来，当然如果刷新高，就不能做空了，估计欧元是不会有新高的；英镑就直接空好了，目标也不多，先看1.4065附近，此处有支撑的，不好下，下了的话也就不好上了。

今日思路：

阻力位1257.62、1237.04；支撑位1195.28、1188.03、1165.59；

1、黄金1237.04不破做空，止损1245止盈1195.28、1188.03、1165.59；

2、黄金1195.28不破做多，止损1188.03止盈1237.04、1257.62、

3、白银15.43不破做空，止损15.66止盈15.20、14.73；

4、加元1.3333不破做空，止损1.3525止盈1.3166、1.2998；

5、澳元0.7539不破做空，止损0.7648止盈0.7349、0.7159；

6、日元114.15不破做空，止损114.94止盈112.75、111.35、110.70；

7、欧元1.11跌破做空，止损1.1138止盈1.1037、1.0885；

8、英镑1.4319不破做空，止损1.4369止盈1.4135、1.3901；

9、瑞郎0.9834企稳做多，止损0.977止盈0.9946、1.0059；

10、镑日163.05不破做空，止损165.11止盈159.4、155.74；

11、欧日126.69不破做空，止损127.84止盈124.66、122.63；

12、原油37.82不破做空，止损40.09止盈33.81、29.8；

13、磅澳1.908突破做多，止损1.8884止盈1.9431、1.9773；

14、美指96.22企稳做多，止损95.66止盈97.18、98.14；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差