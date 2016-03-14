金价需要一波回调，小心跳水

投资李哥

2016/3/14 13:54

技术面：

"上周四金价走了一个叛逆，周五叛逆趋势惯性，然后无以为继，掉头下行，日线收几乎光脚的中阴线，上引线稍短与实体，MA5下穿MA10，macd继续放阴，趋势看空，金价自从1月14日以来，未经像样的回调，周线1257遇阻，macd筑顶，月图继续看多。

英镑周五站上1.4369，今天是否站稳是关键，日图macd显然不利于看多，但是周图反而是多头强势，所以今天最好先观望，待多头发力可以紧跟，空单除非下破1.4369以后才能操作。

欧元周图则是一副震荡走势，当前1.1281恐怕难以过关，加上上周欧央行调低三类利率，再加上全面扩大QE规模和德拉吉的发言，最终会是利空欧元，，日图布林收口，macd开始回落，所以本周欧元也是恐冲高回落走势，不可大意。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周五收盘上涨2.71%

【股市】英国富时100指数周五收盘上涨1.68%

【股市】德国DAX指数周五收盘上涨3.47%

【股市】法国CAC 40指数周五收盘上涨3.16%

【股市】西班牙IBEX指数周五收盘上涨3.31%

【股市】道琼斯工业平均指数周五收盘上涨215.51点，涨幅1.27%，报17210.64点

【股市】标普500指数周五收盘上涨32.37点，涨幅1.63%，报2021.94点

【股市】纳斯达克指数周五收盘上涨85.46点，涨幅1.83%，报4747.62点"

今日观点：

综上所述，今天黄金1257没有突破前主打空单，为防大幅回调。当然止损也不能太大，以防多头玩太极。英镑顺势而为。欧元逢高做空。

今日思路：

阻力位1309.54、1283.58、1257.62；支撑位1243.34、1237.92、1200.46、1165.59；

1、黄金1257.62不破做空，止损1283.58止盈1237.9、1200.46、1165.59；

2、黄金1237.9跌破做空，止损1242止盈1231.72、1200.46、1195.28；

3、白银15.64不破做空，止损15.77止盈15.42、15.19、14.73；

4、加元1.3333不破做空，止损1.3525止盈1.3166、1.2998；

5、澳元0.7524企稳做多，止损0.7482止盈0.7882、0.8020；

6、日元114.15不破做空，止损114.94止盈112.75、111.35、110.70；

7、欧元1.1173不破做空，止损1.126止盈1.1019、1.1086；

8、英镑1.4369企稳做多，止损1.4324止盈1.4435、1.4501、1.4970；

9、瑞郎0.9834企稳做多，止损0.977止盈0.9946、1.0059；

10、镑日163.05企稳做多，止损162.56止盈165.11、172.43；

11、欧日126.69企稳做多，止损126.26止盈127.84、131.9；

12、原油37.82企稳做多，止损37.26止盈40.09、48.12；

13、磅澳1.908不破做空，止损1.9482止盈1.8884、1.8689；

14、美指96.6不破做空，止损96.9止盈95.6、95.23、94.73；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差