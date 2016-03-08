多头趋势未结束

投资李哥

2016/3/8 13:26

技术面：

"昨日非农后，余温犹存，黄金继续高位震荡，日线收小阳线MA5与MA10展开，布林口收窄，macd降低，dif与dea走势看涨，4小时周期MA5与MA10缠绕上行，中轨上行，macd在0轴下方dif与dea走势向下，金价高位企稳，K图结构三角形整理，那么这是一个明显的指标修复动作，今日重点关注1272.1的阻力突破。预计亚欧盘无有起色。

欧元昨日的走势说明多头企稳了，MA5已经与MA10金叉，macd走势看多，四小时周期macd转阳，dif与dea金叉。日内上方阻力1.11，亚欧盘上方阻力1.1018。

英镑昨日上破了布林中轨和上方阻力位1.4233，但是布林口收窄，macd回落，4小时周期英镑强势站稳1.4233，macd弱势震荡。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.33%

【股市】英国富时100指数周一收盘下跌0.3%

【股市】德国DAX指数周一收盘下跌0.5%

【股市】法国CAC 40指数周一收盘下跌0.4%

【股市】西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.3%

【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘上涨63.24点，涨幅0.37%，报17070.01点

【股市】标普500指数周一收盘上涨1.43点，涨幅0.07%，报2001.42点

【股市】纳斯达克指数周一收盘下跌9.75点，跌幅0.21%，报4707.28点

【中国贸易帐与金价：太疲软就不是避险利好了，而是需求疲软忧虑】中国2月出口意外暴跌逾20%，金价短线跌近4美元至1267.50美元/盎司一线，中国外需疲软也是黄金需求疲软的迹象"

今日观点：

综上所述，黄金震荡上行走势继续酝酿，三角形整理有待突破，预计时间20点以后，个人观点1260偏多。欧元1.0993附近企稳多。英镑1.4289不破仍属于空头趋势，建议观望。

今日思路：

阻力位1263.19、1274.36、1292.38；支撑位1243.86、1217.766、1157.85；

1、黄金1255.75企稳做多，止损1245.48止盈1272.10、1279.61、1287.12；

2、黄金1272.1企稳做多，止损1265.55止盈1279.61、1287.12、1305.13；

3、白银15.64不破做空，止损15.77止盈15.46、15.18、14.73；

4、加元1.3417不破做空，止损1.3647止盈1.3260、1.3103；

5、澳元0.7428企稳做多，止损0.7367止盈0.7484、0.7525、0.7540；

6、日元113.47不破做空，止损114.15止盈112.75、111.35、110.70；

7、欧元1.0993企稳做多，止损1.0885止盈1.11、1.1315；

8、英镑1.4289不破做空，止损1.4332止盈1.4233、1.4059、1.3884；

9、瑞郎0.9995不破做空，止损1.0078止盈0.9848、0.9701；

10、镑日161.5不破做空，止损163.27止盈158.57、155.56、153.06；

11、欧日125.18不破做空，止损125.95止盈123.81、122.44；

12、原油37.22企稳做多，止损35.53止盈38.05、38.88、44.77；

13、磅澳1.9186企稳做多，止损1.9004止盈1.9301、1.9833；

14、美指97.53不破做空，止损97.78止盈95.74、95.23、94.73；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差