金价破位，暗示新一波涨势来临

投资李哥

2016/3/1 10:59

技术面：

"终于日线图，金价k线收于1239.47上方，在今天中国央行公布PMI指数以后，金价稍作回落，随即恢复涨势，日图旗形整理宣告结束。布林中轨保持良好升势，macd差生金叉。MA5位于MA10之上。周图的上升空间被打开。4小时图金价触及上方阻力位1248.45，但是在日图和周图阻力被破位的前提下，4小时的阻力失去了存在的意义，macd走势看涨，ma5与ma10结构看涨。

欧元昨日继续下滑，macd走势背离。但当前价格进入交投密集区，从周图看，还有继续下滑的趋势，一旦跌穿1.0801，下跌可能会加快。在此之前走势继续保持震荡。

英镑从日图来看，有企稳迹象，1.3926是拐点，MACD金叉，四小时图，英镑站上布林中轨，macd看涨，操作上依然低多。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.47%

【股市】英国富时100指数周一收盘下跌0.23%

【股市】德国DAX指数周一收盘下跌0.49%

【股市】法国CAC 40指数周一收盘上涨0.56%

【股市】西班牙IBEX指数周一收盘上涨1.67%

【股市】道琼斯工业平均指数周一收盘下跌127.45点，跌幅0.77%，报16512.52点

【股市】标普500指数周一收盘下跌15.98点，跌幅0.82%，报1932.07点

【股市】纳斯达克指数周一收盘下跌32.90点，跌幅0.72%，报4557.57点

中国统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河：制造业PMI回落主要有以下三方面原因：

春节假日部分企业停工减产；企业原材料采购量继续下降；企业员工集中返乡，制造业用工量有所减少。"

今日观点：

综上所述，金价突破1239.47以后，迎来了下一波升势，金低多思路，空单谨慎交易，1263.19下尽量不做空。欧元低位震荡整理，可以保持观望。英镑低多策略。

今日思路：

阻力位1263.19、1286.91；支撑位1239.47、1204.29、1191.44、1155.39；

1、黄金1239.47企稳做多，止损1232.94止盈1248.4、1257.56、1290.04；

2、黄金1248.1突破做多，止损1236.9止盈1252.98、1257.6、1290.04；

3、白银14.74企稳做多，止损14.45止盈15.26、15.78；

4、加元1.3613不破做空，止损1.3777止盈1.3480、1.4085；

5、澳元0.7115跌破做空，止损0.7131止盈0.7003；

6、日元112.5不破做空，止损112.67止盈111.35、111.03、110.70；

7、欧元1.0856不破做多，止损1.0801止盈1.0915、1.0995；

8、英镑1.3926企稳做多，止损1.3743止盈1.4026、1.4251、1.4575；

9、瑞郎0.9995不破做空，止损1.0078止盈0.9848、0.9701；

10、镑日156.94不破做空，止损158.18止盈154.71、152.48；

11、欧日123.17不破做空，止损123.97止盈122.06、121.36、120.17；

12、原油33.85不破做空，止损35.78止盈30.43、27.01；

13、磅澳1.9416企稳做多，止损1.9262止盈1.9618、1.9962；

14、美指97.87企稳做多，止损97.53止盈99.32、98.82、100.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差