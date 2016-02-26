G20召开，美指回落，金价高位企稳

投资李哥

2016/2/26 11:46

技术面：

"昨日金价走势稳健，在早盘回落收盘后，反弹回稳，最高触及1242.6，日线收锤子阳线，MA5稳居MA10上方，macd逐渐抬高，日内阻力依然关注1239.47。4小时上方空间1247.36，显示空间充足，但是macd还在0轴下方，MA5与MA10走势复杂。





欧元昨日企稳1.1002，MACD有望金叉，早盘开盘稳健走高，，4小时图K线突破布林中轨，日内走势看涨。





英镑昨日反弹，日线收阳，今日开盘价格高走，企稳1.3964，当前受MA5压力，macd逐渐抬高，dif抬头。4小时图MA5上穿MA10，macd走势看多，日内关注1.4041阻力。突破继续看涨。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨1.95%

【股市】英国富时100指数周四收盘上涨2.5%

【股市】德国DAX指数周四收盘上涨1.7%

【股市】法国CAC 40指数周四收盘上涨2.1%

【股市】西班牙IBEX指数周四收盘上涨2.2%

中国央行：2016年初，央行将“外汇买卖”调整为“中央银行外汇占款”，不再包含金融机构从事外汇买卖而占用的人民币资金；

此举是对信贷收支报表科目的优化，目的是保证统计报表的科学、清晰和简洁，使指标反映的信息纯净，指向明确，避免市场误读"

今日观点：

综上所述，今天黄金继续看涨，上方关注1239.47，突破并企稳做多，欧元与英镑底部形成，低多积极介入。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1222.84、1191.03、1155.39；

1、黄金1226.81企稳做多，止损1222.85止盈1239.47、1263.19、1286.91；

2、黄金1239.47突破做多，止损1222.85止盈1263.19、1286.91、1455.08；

3、白银15.02企稳做多，止损14.8止盈15.42、15.81；

4、加元1.3647不破做空，止损1.3687止盈1.3553、1.3516

5、澳元0.7226不破做多，止损0.718止盈0.7258、0.7289；

6、日元112.13企稳做多，止损110.95止盈113.02、115.49、116.32；

7、欧元1.1002企稳做多，止损1.091止盈1.1166、1.1329；

8、英镑1.3964企稳做多，止损1.3877止盈1.4161、1.4277、1.4580；

9、瑞郎0.9917不破做空，止损0.9965止盈0.9831、0.9698；

10、镑日156.94企稳做多，止损154.71止盈159.98、164.88；

11、欧日124.15企稳做多，止损122.44止盈125.11、127.34、131.16；

12、原油32.61企稳做多，止损31.6止盈33.85、35.78；

13、磅澳1.9401不破做空，止损1.9715止盈1.9026；

14、美指97.53不破做空，止损99.32止盈95.74、95.23、94.73；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差