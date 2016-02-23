英国退欧围堵欧系货币

投资李哥

2016/2/23 10:47

技术面：

"昨日金价受伦敦市长退欧言论打击，跳空低走吃回周四的涨幅，日线收成阴线，MA5再上穿MA10，macd走势看空，在这样的情况下，金价上下走都难，只能在1177-1239范围做震荡调整。四小时图显示布林中轨走平，macd底部结构。那么今天黄金基本走势是看多，上方阻力依然是1235.47-1239.47一带。





欧元昨日也受到了英镑的影响走出一根大阴线，下穿布林中轨，但macd显示滞跌，我们的指标也显示欧元回调基本到位，今天关键是1.1042能否成功站稳。4小时的macd也不支持看空，看亚欧盘的表现决定欧元的去向。





英镑在退欧言论的刺激下，昨日英镑开盘暴跌，虽然尾盘收回来一点，但市场看空英镑的心理还未褪尽。今天关注1.4123支撑。趋势空头偏强。

"

基本面：

"【股市】标普500指数周一收盘上涨26.12点，涨幅1.36%，报1943.9点；

【股市】纳斯达克指数周一收盘上涨66.2点，涨幅1.47%，报4570.6点；

【股市】道琼斯指数周一收盘上涨227.23点，涨幅1.39%，报16619.22点

【股市】日本股市日经225指数周二开盘上涨0.74%，报16230.38点

【股市】日本东证股价指数周二开盘上涨0.69%，报1309.01点

【股市】韩国首尔综指周二开盘上涨0.65%，报1225.0点"

今日观点：

综上所述，今天黄金看多，关注1219阻力，欧元看多，关注1.1043；英镑关注1.4123支撑，下破做空。

今日思路：

阻力位1219.88、1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1177.34、1155.39、1071.30；

1、黄金1205.98不破做多，止损1197.67止盈1220.73、1235.47、1243.79；

2、黄金1235.47不破做空，止损1243.79止盈1220.73、1205.98；

3、白银15.02不破做多，止损14.8止盈15.42、15.81；

4、加元1.3753不破做空，止损1.3894止盈1.3638、1.3522；

5、澳元0.7216企稳做多，止损0.7179止盈0.7246、0.7276；

6、日元112.69不破做空，止损113.3止盈112.13、110.95、109.55；

7、欧元1.1043企稳做多，止损1.0961止盈1.1188、1.1334；

8、英镑1.4123跌破做空，止损1.4252止盈1.4056、1.3989；

9、瑞郎0.9965企稳做多，止损0.9891止盈1.0002、1.0040；

10、镑日160.57不破做空，止损162.76止盈154.17；

11、欧日124.89不破做空，止损125.49止盈120.75；

12、原油33.85不破做空，止损35.78止盈30.43、27.01；

13、磅澳1.9626不破做空，止损1.9843止盈1.9498、1.9369、1.8461；

14、美指97.53不破做空，止损99.32止盈95.74、95.48；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差