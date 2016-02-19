周末收盘，考验金价去向

投资李哥

2016/2/19 16:09

技术面：

"昨日金价欧美盘时段强势上冲测试1239.47阻力，尾盘回落1230附近收盘，所以当前1239.47仍然是关键阻力，本周今天收盘，这里很重要，如果能够企稳1239.47上方，下周将多头继续发力，如果不能的话，那么1239.47有可能成为短期的一个双顶结构，那么下方1155后期将会再次测试。日图的macd结构目前不支持看多。唯一能够给出看多理由的就是周图的macd以及均线MA5和MA10，所以中长线依然看多思路不变，即便后期回落，也只是短线调整。我们依然是低多思路。





欧元昨天虽然收阴线，在日图上1.1103支撑力度还是不错的，macd也渐渐的构筑出底部，就看MA5阻力如何了。个人观点是空头该收手了。多头准备找时机建仓了。





英镑昨天走了一点涨势，但是力度还不行，今天依然受到MA5的压制，看看周线图的结构，多头不容乐观，今天的1.4435恐怕难以过关。"

基本面：

"【股市】道琼斯工业平均指数周四收盘下跌43.41点，跌幅0.26%，报16410.42点

【股市】标普500指数周四收盘下跌9.54点，跌幅0.50%，报1917.28点

【股市】纳斯达克指数周四收盘下跌47.19点，跌幅1.04%，报4486.88点

中国央行行长周小川：结构性问题就是价格性问题，结构改革也是价格改革，中国政府应该在市场失效环节发挥更大的作用，产能转移应该和创造及保持就业相联系

中财办副主任杨伟民：地方政府不能因为就业而保护当地僵尸企业，

中国财政部部长楼继伟：工资过快增长降低投资意愿，下一步应该调整劳动合同法，以体现劳资双方平衡

【股市】上证综指周五收盘微跌0.10%，下跌2.87点，报2860.02点；

【股市】深证成指周五收盘涨0.45%，上涨45.92点，报10162.32点；

【股市】沪深300股指周五收盘微跌0.07%，下跌2.11点，报3051.59点；

【股市】创业板指数周五收盘涨0.92%，上涨20.10点，报2211.01点"

今日观点：

综上所述，今日黄金高位震荡，低多为主，欧元低多，英镑震荡做空。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1200.49、1155.39、1071.30；

1、黄金1239.47不破做空，止损1245.01止盈1215.19、1196.12、1147.23；

2、黄金1214.55企稳做多，止损1211.01止盈1234.29、1245.01、1263.19；

3、白银15.33企稳做多，止损15.16止盈15.48、15.57、15.89；

4、加元1.3753企稳做多，止损1.3522止盈1.4163、1.4573；

5、澳元0.7101跌破做空，止损0.7136止盈0.7002、

6、日元113.8不破做空，止损114.8止盈112.9、112.46、112.03；

7、欧元1.1103企稳做多，止损1.1036止盈1.1222、1.1342；

8、英镑1.4314跌破做空，止损1.4376止盈1.4252、1.4217；

9、瑞郎0.9934企稳做多，止损0.9892止盈1.0018、1.0190、1.0241；

10、镑日163.1不破做空，止损167.4止盈161.47、159.8、158.13；

11、欧日126.1不破做空，止损126.82止盈125.47、122.9；

12、原油31.19企稳做多，止损28.35止盈34.02、35.61；

13、磅澳1.9969企稳做多，止损1.9797止盈2.0272、2.0576；

14、美指97.57不破做空，止损98.02止盈95.81、95.48；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差