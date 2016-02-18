美联储态度中立，金价犹豫不前

投资李哥

2016/2/18 13:44

技术面：

"今日凌晨，美联储公布会议纪要，观点中性，未明确对12月分的加息作评价，也未明确下一轮的加息时间，纪要提及美国经济受全球的经济影响，不确定因素增加等等，一定程度上支撑了黄金价格上行。日图昨日收小阳线，扳回上一日的跌幅，显示价格企稳1200迹象。macd也渐渐缓和下跌速度，MA5与MA10开始交叉，中轨继续上行，这种结构很多程度上是消耗时间，积蓄能量。所以短期内1239很难突破，1200也很难下破。处于中长期考虑仍然以低多策略为主导。





欧元昨日收阴线，MA5继续下行与布林中轨靠近，macd下跌放缓，趋势仍看空，四小时图macd走势看空，K线仍位居1.1135下方，中轨下行。





英镑昨日收擀子阴线，价格企稳1.4282，布林走平略偏向上，macd趋势看空。四小时图价格企稳在1.4272上方，macd走势看多。"

基本面：

" 美联储周三(2月17日)公布的会议纪要显示，原油和美元可能继续在更长时间内拖累通胀。很多美联储官员在1月会议上认为经济下行风险增加，部分官员认为通胀前景更为不确定。会议纪要显示，大部分官员认为2016年就业市场较为稳固，有少数认为温和。美联储官员们讨论了改变联邦基金利率合适路径；同时，强调加息时机和步伐将取决于经济数据。

会议纪要还显示，全球经济和金融市场发展令美国经济前景的不确定性增加。一些美联储官员担心中国对美国经济的拖累。

FOMC委员会同意数据太不明确，无法判断前景风险。同时还认为金融环境进一步收紧可能放大下行风险。会议纪要显示，美联储官员继续预计循序渐进政策紧缩路径。其中多数美联储官员认为美国经济增速温和，且通胀率将在中期内升向2%。还有少数官员认为通胀直接证据是关键。

会议纪要显示，多数美联储官员认为随着油价和美元不利因素消退，通胀将升高。一些美联储官员质疑较长期通胀预期是否仍能良好受控。因此，需要密切监控全球经济和金融环境对美国就业、通胀和风险的影响。

【股市】道琼斯指数周三收盘上涨254.27点，涨幅1.57%，报16450.68点；

【股市】标普500指数周三收盘上涨30.82点，涨幅1.63%，报1926.4点；

【股市】纳斯达克指数周三收盘上涨96.7点，涨幅2.18%，报4532.6点。

【股市】日本股市日经225指数周四开盘上涨1.91%，报16138.08点

【股市】日本东证股价指数周四开盘上涨1.92%，报1307.06点

【股市】韩国首尔综指周四开盘上涨1.35%

布拉德：油价下跌非同小可，刺激美国经济,美联储将继续逐步加息

【股市】上证综指周四开盘上涨14.44点，涨幅0.50%，报2881.78点；

【股市】深证成指周四开盘上涨69.49点，涨幅0.68%，报10231.26点；

【股市】沪深300股指周四开盘上涨16.21点，涨幅0.53%，报3079.53点；

【股市】创业板指数周四开盘上涨15.46点，涨幅0.70%，报2230.80点"

今日观点：

综上所述，今日黄金走势震荡偏多，靠近1198附近都可以做多，欧元1.1076附近震荡做多，严格止损。英镑1.4282附近震荡做多，严格止损。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1200.49、1155.39、1071.30；

1、黄金1198.71企稳做多，止损1190.74止盈1226.97、1255.22、1263.19；

2、黄金1198.71跌破做空，止损1207止盈1190.74、1182.77、1155.39；

3、白银15.21企稳做多，止损15.02止盈15.52、15.83；

4、加元1.3753不破做空，止损1.3834止盈1.3522、1.3035；

5、澳元0.714企稳做多，止损0.7022止盈0.7212、0.7241、0.7271

6、日元114.7不破做空，止损115.03止盈113.53、113.20、112.03；

7、欧元1.1135跌破做空，止损1.1212止盈1.1076、1.0842；

8、英镑1.4282不破做多，止损1.4186止盈1.4450、1.4619；

9、瑞郎0.9873企稳做多，止损0.9819止盈0.9957、1.0005、1.0190；

10、镑日163.96不破做空，止损167.4止盈161.47、159.8、158.13；

11、欧日127.32不破做空，止损127.84止盈126.47、125.76、125.05；

12、原油33.51跌破做空，止损34.23止盈32.23、30.96；

13、磅澳1.9969企稳做多，止损1.9797止盈2.0272、2.0576；

14、美指97.22不破做空，止损97.72止盈96.35、95.48；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差