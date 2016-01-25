美联储利率决议又来搅局了

来源：原创 作者：投资李哥

2016/1/25 14:22

技术面：

"周五黄金收线小阴线，收盘价企稳MA5线，日图ma5线位于MA10线上方，布林中轨看涨走势，macd支持看多 。4小时图布林通道看涨走势，NA5与MA10在中轨上方缠绕，macd支持看涨。

欧元周五强势回落1.0799支撑位，收盘企稳于此，日图布林中轨走平略偏空，ma5与MA10死叉后同时位于中轨下方。macd支持看空，但是有所收敛。4小时图布林中轨向下，macd趋势线金叉，当前价格企稳1.0798，估计欧盘前会有所反弹，后期走势震荡。

英镑周五收长上影的锤子小阳线，收盘价企稳1.4206，日图MA5与ma6金叉，布林中轨下走，macd支持看多。4小时图，macd怪异、凌乱，布林中轨偏多走势，布林口展开，MA5与MA10中轨上方，距离靠近，今日关键看1.4330阻力是否有效。如果突破后期多头空间较大。不然阴跌就难以停止。"

基本面：

"沙特阿美主席：考虑在今年进行沙特阿美上市股份的认购；

预计2016年原油需求增加120万桶/日；原油价格将在2016下半年回升，全球原油库存仍然较高；

沙特并无意图消灭页岩油，沙特需要的是油市平衡，长期来看市场需要页岩油

周三全球股市跌至两年半低位，油价持续大幅下挫至13年低位，并拖累其他大宗商品市场普遍走低，全球避险情绪升温，金价打涨2%，刷新八个交易日高点1109.73美元/盎司。

周四(1月28日)将迎来美联储利率决议，目前市场预期美联储1月将按兵不动，市场焦点主要集中于随后发布的政策声明，其中透露的信息将为市场推测美联储政策立场和加息步伐提供重要线索，若声明传达出明显鸽派/鹰派信号，有可能引发金价巨大波动

CFTC持仓报告，截止至1月19日当周：

欧元投机性净空头减少9436手合约，至137015手合约；

英镑投机性净空头增加8058手合约，至38579手合约；

瑞郎投机性净多头减少2418手合约，至906手合约；

澳元投机性净空头增加13224手合约，至36267手合约；

纽元投机性净空头增加4495手合约，至2954手合约，本次由净多头转为净空头；

加元投机性净空头增加7172手合约，至66386手合约；

日元投机性净多头增加12387手合约，至37653手合约

CFTC持仓报告，截止至1月19日当周：

原油投机性净多头增加15868手合约，至179372手合约；

美元投机性净多头增加56手合约，至42775手合约；

黄金投机性净多头减少1024手合约，至43694手合约；

白银投机性净多头增加6475手合约，至28958手合约；"

今日观点：

综上所述，今日黄金多头还是偏强一些，关键1092.68与1105.71两个位置决定黄金去向。可以短线多单操作。欧元有些企稳迹象。可以多单跟进。英镑多头站在起跑线上，多头做好进场准备，空头请离场。

今日思路：

阻力位1105.71、1112.89、1120.07；支撑位1062.68、1086.20、1080.24；

1、黄金1099企稳做多，止损1096.49止盈1105.71、1112.89、1120.07；

2、黄金1105.71不破做空，止损1112.89止盈1086.23、1080.24；

3、白银14.02突破做多，止损13.8止盈14.25、14.39、14.85；

4、加元1.4226不破做空，止损1.4485止盈1.3760、1.3035；

5、澳元0.6881企稳做多，止损0.6771止盈0.7076、0.7271、

6、日元118.58企稳做多，止损117.41止盈118.87、119.19、121.46；

7、欧元1.0789企稳做多，止损1.0758止盈1.088、1.0961；

8、英镑1.4206企稳做空，止损1.4708止盈1.4518、1.4658；

9、瑞郎1.0124企稳做多，止损1.0011止盈1.0166、1.0208、1.0506；

10、镑日168.43企稳做多，止损166.43止盈172.16、175.15、183.878；

11、欧日127.98企稳做多，止损127.08止盈128.95、130.36、133.94；

12、原油31.36企稳做多，止损27.5止盈37.96、45.03；

13、磅澳2.0304不破做多，止损2.0138止盈2.0599、2.0894；

14、美指99.43企稳做多，止损98.71止盈99.63、99.83；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差