外盘股市暖意洋洋，黄金收盘回落

来源：原创 作者：李哥

技术面：



"昨日金价日图收阴线，价格回踩MA5受支撑，MA上传布林中轨成功，可惜的是中轨走平，macd继续看多，4小时图MA与MA10高位死叉，布林轨道转平，macd结构看空。

欧元日图MA5上攻MA10，macd结构看多，上方阻力1.1004，4小时图显示欧元在1.0963附近受阻，macd结构转弱可能看空。

英镑跌穿1.4852后绵绵阴跌，全日走空，日图收中阴线，MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空，macd意欲回天，只是心有余力不足。4小时图显示英镑短暂存在反弹需求，MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空。macd看空。"

基本面：

"欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.07%，报1400.95点；

英国富时100指数周二收盘上涨0.81%，报6083.80点；

德国DAX指数周二收盘下跌0.09%，报10488.00点；

法国CAC 40指数周二收盘上涨0.15%，报4571.80点；

意大利FTSE MIB指数周二收盘下跌0.2%，报21060.13点；

西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.64%，报9425.50点；

葡萄牙PSI 20指数周二收盘上涨0.48%，报5259.23点

标普500指数周二收盘上涨17.63点，涨幅0.87%，报2038.78点；

纳斯达克指数周二收盘上涨31.61点，涨幅0.64%，报5000.53点；

道琼斯指数周二收盘上涨164.28点，涨幅0.95%，报17415.9点"

今日观点：

综上所述，黄金望1085兴叹，只差一步之遥，可望不可及，日内关注1077.83，后期看空，欧元面对1.1004也开始犯怂，当心突破不成回落，英镑阴雨绵绵，多头前途渺茫今日继续看空。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1068.13、1052.11、1047.59、1043.06；

1、黄金1077.83不破做空，止损1081.57止盈1064.58、1051.32、1047.59；

2、黄金1068.13跌破做空，止损1074.94止盈1064.58、1051.32、1047.59；

3、白银14.24不破做空，止损14.45止盈14.02、13.74、13.66；

4、加元1.3936遇阻做空，止损1.3999止盈1.3871、1.3593、1.3415；

5、澳元0.7231企稳做多，止损0.7213止盈0.7265、0.7383；

6、日元121.13不破做空，止损121.42止盈120.68、120.33、119.96；

7、欧元1.1004不破做空，止损1.1059止盈1.0812、1.0619；

8、英镑1.483受阻做空，止损1.4852止盈1.4804、1.4757、1.4530；

9、瑞郎0.9904受阻做空，止损1.0056止盈0.9893、0.9844、0.9785；

10、镑日179.83不破做空，止损180.08止盈179.02、177.10、176.99；

11、欧日132.19企稳做多，止损131.42止盈132.79、134.17、134.95；

12、原油37.01不破做空，止损37.17止盈35.7、35.27、34.88；

13、磅澳2.0545不破做空，止损2.0641止盈2.0463、2.0380、1.9794；

14、美指98.55不破做空，止损98.85止盈97.55、97.19、96.82；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差