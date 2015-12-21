美原油解禁，给黄金吹来春风

来源：原创 作者：投资李哥

美原油解禁，给黄金吹来春风

投资李哥

2015/12/21 12:28

技术面：

"上周五，黄金回光返照，日线收中阳，收盘价位于日布林中轨下方，MA5反转，macd放阳，dif与dea金叉。今日开盘走高，亚盘1068.7受阻，但4小时图显示金价突破并企稳布林中轨上方，离阻力位1074.82尚有些空间，macd结构看多，但考虑到日图结构，1074不足以阻挡当前这波多头的走势。

欧元周图上看上周收中阴线与前一根K线形成吞没，日图上上一交易日收T型线，macd走势看空，均线MA5与MA10结构看空，4小时图macd结构看多，上方布林中轨附近受阻。

英镑则在上一周以一根大阴线跌破1.4981支撑，形成MA5与MA10结构看空，布林中轨看空，对于日图的小阴线以及macd来看，周五的走势算是继跌形态，关键看今天的MA阻力效果了。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周五收盘下跌369.96点，跌幅2.11%，报17125.88点；

标普500指数周五收盘下跌36.34点，跌幅1.78%，报2005.55点；

纳斯达克指数周五收盘下跌81.22点，跌幅1.62%，报4921.33点；

上周，道指累计下跌0.8%，标普500指数累计下跌0.3%，纳指累计下跌0.2%

据外媒：美国总统奥巴马签署政府支出及税务法案。长达40年的原油出口禁令正式解除

上海黄金交易所黄金T+D周一盘初报221.28元/克，跌0.03元，跌幅0.01%；

上海黄金交易所白银T+D周一盘初报3178元/千克，涨1元，涨幅0.03%；

上海期货交易所黄金主力期货沪金1606周一盘初报224.6元/克，涨0.4元，涨幅0.18%；

上海期货交易所白银主力期货沪银1606周一盘初报3258元/千克，涨4元，涨幅0.12%"

今日观点：

综上所述，美国解除了原油出口40年的禁令，这可能会导致世界原油的过剩严重，不利于原油价格稳定，这一定程度上会让非美货币受到压力，使得人们把眼光转向黄金！黄金会因此遇到一股暖流，本周预计看多黄金至1084-1090附近。

今日思路：

阻力位1068.13、1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1050.91、1046.24、1041.58；

1、黄金1062.88企稳做多，止损1059.8止盈1068.13、1074.82、1084.01；

2、黄金1074.82突破做多，止损1068.13止盈1078.18、1081.55、1084.01；

3、白银14.08不破做多，止损13.98止盈14.22、14.29、14.51；

4、加元1.3963遇阻做空，止损1.4035止盈1.3835、1.3708、1.3636；

5、澳元0.7189遇阻做空，止损0.7239止盈0.7126、0.7095；

6、日元121.49不破做空，止损124.12止盈122.04、120.71、119.96；

7、欧元1.0915不破做空，止损1.1004止盈1.0812、1.0619、1.0510；

8、英镑1.4905跌破做空，止损1.4972止盈1.4864、1.4820、1.4530；

9、瑞郎0.9918受阻做空，止损1.0056止盈0.9893、0.9844、0.9785；

10、镑日181.65不破做空，止损182.71止盈180.29、179.63、177.09；

11、欧日132.23不破做空，止损132.61止盈131.42、131.03、130.64；

12、原油34.62不破做空，止损34.82止盈34.22、33.82、31.02；

13、磅澳2.0777企稳做多，止损2.0694止盈2.0932、2.0965；

13、美指98.6企稳做多，止损98.2止盈100.14、100.51、100.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差