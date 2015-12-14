FED公布前一切都是浮云，做好震荡便可以

来源：原创 作者：投资李哥

技术面：

"上周五美国消费者信心指数不及预期，触发黄金急升15美金，回到1080附近，反映出投资人对美联储加息的担忧情绪。日线收锤子阳线。早盘开盘跳空低开，1071获得支撑反弹，当前日图macd走势不明朗，金价回绕布林中轨震荡，布林中轨走平，两均线与中轨缠绕在一起。4小时图布林结构震荡，macd看多。回看周图，上周金价在1062.21获得支撑，macd结构看多，MA5线止跌，MA10西安看空，布林结构看空。周图上显示下方支撑1062.21，上方第一阻力1102.49，走势偏向于反弹。

欧元周图阻力1.1115，中轨走平，macd结构看多，日图欧元周五1.0989遇阻未能成功突破，macd回落0轴下方，dif与dea死叉，布林轨道结构看涨。4小时图布林收口，macd结构看空。

英镑周图受阻于MA10，macd看多，日图均线MA5与MA10结构看涨，macd结构滞涨，布林结构震荡。当前阻力1.5201。4小时图阻力，均线MA5有回调，macd结构看空。"

基本面：

"美联储(Fed)将于周二（12月15日）、周三（12月16日）召开12月份议息会议，并于北京时间周四(12月17日)03:00公布美国12月联邦基金利率目标，这将是本周的市场焦点。

道琼斯工业平均指数周五收盘下跌309.3点，跌幅1.76%，报17265.45点；

标普500指数周五收盘下跌39.78点，跌幅1.94%，报2012.45点；

纳斯达克指数周五收盘下跌111.53点，跌幅2.21%，报4933.64点

上周，道指累计下跌3.3%，标普500指数累计下跌3.8%，纳指累计下跌4.1%；标普500指数创今年8月21日以来最大周跌幅"

今日观点：

综上所述，今日金价走势偏空震荡，重点关注1078.57和1062.21，英镑走势偏空震荡关键看1.5201阻力和1.5066支撑，欧元1.0989看空，上方止损1.1042下方看1.0803。

今日思路：

阻力位1075.2、1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1067.46、1050.91；

1、黄金1077.61不破做空，止损1081.39止盈1070.62、1064.22、1060.44；

2、黄金1063.24跌破做空，止损1068.3止盈1050.91、1046.24、1041.58；

3、白银14.04不破做空，止损14.2止盈13.85、13.75、13.66；

4、加元1.3655企稳做多，止损1.3559止盈1.3756、1.3858、1.4170；

5、澳元0.7177不破做多，止损0.7138止盈0.7245、0.7314；

6、日元120.82企稳做多，止损120.22止盈122.16、123.39、123.74；

7、欧元1.0989不破做空，止损1.1094止盈1.0803、1.0733；

8、英镑1.5201不破做空，止损1.5239止盈1.5132、1.5066、1.4932；

9、瑞郎0.986突破做多，止损0.9744止盈0.9903、1.0065、1.0269；

10、镑日183.67企稳做多，止损183.01止盈184.83、186.00、186.33；

11、欧日133.14不破做空，止损133.5止盈132.11、130.19；

12、原油36.94不破做空，止损37.68止盈35.21、33.48、32.20；

13、磅澳2.1158不破做空，止损2.1272止盈2.0957、2.0756、2.0643；

13、美指97.58企稳做多，止损96.86止盈98.76、100.14、100.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差