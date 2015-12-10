加息预期升温，金价空头回补

来源：原创 作者：投资李哥

技术面：



"昨日金价上试1085后急速回落1069附近，最后以1072.2的价格收出带上影的阴线，MA5被下带，收盘位于布林中轨下方，macd走势看空，布林轨道显示金价走势1505-1084区间震荡；4小时MA5下穿MA10和布林中轨，macd看空。

欧元昨日强势突破上方阻力1.0989，均线MA5与MA10结构看多，布林轨道看涨，macd结构看涨，结构特殊，4小时图均线MA5与MA10看多排列，macd结构看空。布林中轨偏平缓。

英镑昨日强势突破布林中轨，日收大阳线，MA5与MA10结构看涨，布林轨道看震荡，macd看涨，4小时图k线企稳1.5168，MA5与MA10结构看涨，布林轨道看震荡，macd结构看涨。"

基本面：

"美元指数周三震荡下跌，一度跌至97.96，创三日新低，而技术面上，均线空头排列，存在继续下行的风险，黄金交易商则选择在美元走软时回补空仓，金价借机温和反弹。此外，虽然市场普遍对下周的美联储储议息会议将进行近10年来的首次加息达成共识，但前期金价已经充分消化了此消息，目前市场预计美联储的加息周期可能不同于以往，或采取渐进式加息，而且加息幅度也会有限，前期超跌的金价因此存在修正需求。随后随着油价回落，加息预期升温，金价受压回落。

美国WTI和布伦特原油价格在EIA库存数据公布后均短线拉升，涨幅逾2%，因本次公布的数据大幅差于预期和前值

道琼斯工业平均指数周三收跌74.43点，跌幅0.42%，报17493.57点；

标普500指数周三收跌15.92点，跌幅0.77%，报2047.67点；

纳斯达克综合指数周三收跌75.38点，跌幅1.48%，报5022.87点。

12月9日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量持平"

今日观点：

综上所述，今日金价走势偏空，重点关注MA5线1075.22，英镑走势看多，支撑1.5136，阻力1.5286，欧元企稳1.0989继续看多，上方目标1.1042、1.1094。

今日思路：

阻力位1075.2、1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1067.46、1050.91；

1、黄金1075.2不破做空，止损1084.01止盈1067.46、1050.91；

2、黄金1067.46跌破做空，止损1073.15止盈1059.63、1050.91；

3、白银14.13企稳做多，止损14.01止盈14.35、14.56、14.62；

4、加元1.3533企稳做多，止损1.3417止盈1.3620、1.3707、1.3913；

5、澳元0.7315不破做空，止损0.7351止盈0.7252、0.7188、

6、日元121.63不破做空，止损122.22止盈121.33、121.06、120.8；

7、欧元1.0989企稳做多，止损1.0821止盈1.1042、1.1094；

8、英镑1.5135企稳做多，止损1.5082止盈1.5286、1.5335、1.5383；

9、瑞郎0.9875不破做空，止损1.0022止盈0.9819、0.9763；

10、镑日185.01不破做空，止损186.05止盈184.04、183.75；

11、欧日134.02不破做空，止损135.1止盈132.11、130.19；

12、原油38.15不破做空，止损39.46止盈36.57、34.99；

13、磅澳2..0996不破做多，止损2.1159止盈2.0709、2.0421、2.0340；

13、美指97.91不破做空，止损99.05止盈97.26、94.99；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



