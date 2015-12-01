11月非农公布，牵动全球投资人的神经

来源：原创 作者：投资李哥

技术面：

"昨日金价触底反弹，最低1053.11最高1069.6，日图布林中轨下行，布林口收窄，金价早盘走高，企稳10日均线上方，macd走势看涨，4小时图布林轨道看空，MA5上穿MA10，macd结构看涨，价突破布林中轨，所以，日内金价走势看多。

欧元走势日图MA5与MA10看空，布林中轨看空，macd看涨，4小时图欧元企稳1.0557支撑，macd看涨，布林中轨看空。

英镑日图macd看涨，英镑价格企稳1.5030，ma5走平，布林中轨看空，4小时图均线MA5与MA10金叉，价格早盘突破布林中轨，中轨走平，macd结构看涨。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周一收盘下跌68.91点，跌幅0.39%，报17729.58点

标普500指数周一收盘下跌8.89点，跌幅0.43%，报2081.22点

纳斯达克指数周一收盘下跌17.77点，跌幅0.35%，报5109.75点

IMF主席拉加德：正式将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子，决议将于2016年10月1日生效，将人民币纳入篮子是中国融入全球金融体系的重要里程碑

外媒：人民币在SDR篮子中的比重将为10.92%，SDR篮子货币中，美元比重将为41.73%，欧元30.93%，日元8.33%，英镑8.09%

周一(11月30日)美国公债价格基本持平，本周将是繁忙的一周，将有数位美联储官员发表讲话，还将有重要经济数据出炉。包括主席耶伦在内的数位重量级美联储官员将在本周发表讲话，投资者等待寻找定于12月16-17日召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的可能线索。

根据调查，美国就业市场进一步改善的迹象将增强美联储12月升息的预期。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，美联储12月加息的预期不断升温，导致金银价格均跌至多年来的低位。加息对金价造成利空影响，反之宽松的货币政策则会刺激金价上涨。Ash进一步指出，美联储会议将在12月16日召开，而欧洲央行将在本周四举行会议。周五将公布美国非农就业数据，11月的非农就业可能强化美联储本月加息的信心。总体来说，机构的资金持续从黄金流出，SPDR黄金ETF下跌0.02%，不过中国政府买入了14吨黄金，使总的黄金储备增至1722吨。"

今日观点：

综上所述，今日金价走势看涨，关键支撑1067.86，上方阻力1083.38；英镑看涨，关键支撑1.5030，上方阻力1.5101,、1.5164；欧元反弹空，上方关键阻力1.0660，下方支撑1.0557、1.0454；。

今日思路：

阻力位1078.14、1100.28、1127.76、1177.38；支撑位1064.14、1050.15；

1、黄金1067.88升破做多，止损1064.14止盈1083.38、1121.99、1176.11；

2、黄金1093.01不破做空，止损1098.04止盈1075.34、1057.64、1053.51；

3、白银14.16企稳做多，止损13.89止盈14.71、15.12、

4、加元1.3368不破做空，止损1.3435止盈1.3284、1.3132、1.2897；

5、澳元0.7269突破做多，止损0.7225止盈0.7299、0.7383、0.7421；

6、日元123.12不破做空，止损123.74止盈122.64、120.90、118.68；

7、欧元1.0601不破做空，止损1.0622止盈1.0557、1.0542、1.0440；

8、英镑1.5062企稳做多，止损1.503止盈1.5101、1.5164、1.5297；

9、瑞郎1.0327不破做空，止损1.0421止盈1.0233、1.0112、0.9901；

10、镑日184.74不破做多，止损183.74止盈186.51、188.29、188.79；

11、欧日130.49不破做空，止损131.39止盈129.65、128.85、124.47；

12、原油41.89不破做空，止损42.05止盈40.35、39.19、37.73；

13、磅澳2.0789不破做空，止损2.089止盈2.0688、2.0523、2.0063；

13、美指100.13跌破做空，止损100.48止盈99.92、99.52、98.90；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差