欧元、日元、英镑、瑞郎、澳元及加元本周展望，内容如下：

欧元：德拉基时刻 看空

所有目光都投向了本周的欧洲央行利率决议，短期利率成为了影响汇价的关键性因素。我们预计欧洲央行会进一步降息，同时也会扩大QE。去除存款利率“托底”，或为欧元区的进一步宽松打开空间，这也将增加欧元的下行动能。事实上，这令欧元成为了更具吸引力的融资货币。

日元：叉盘中或走强 看多

我们仍维持看多日元的观点。虽然美元短期利率会上升，但美元/日元或仅小幅走高。日本养老基金对AUM投资的下降，这也对日元构成利好，因海外投资持仓下降了。此外，日本央行对进一步宽松持谨慎态度，同时延后通胀达成目标的时间点，并强调了财政政策的重要性。因此，我们预计日元会在叉盘中走高。

英镑：英国央行支持弱势英镑 看空

我们仍从英国央行中持续听到了鸽派的论调，这令得英镑仍就承压。财政政策趋紧，加上英国退出欧盟的风险，也对我们的看空观点构成支撑。英镑/美元对全球风险偏好和利差仍较为敏感。上个月的英国通胀数据不足以支撑英镑，因此英镑我们会逢高做空。

瑞郎：穿了原先的“地板” 看空

美元/瑞郎升穿了欧元/瑞郎下限被移除之前的高位，汇价穿了“天花板”，这也意味瑞郎穿了“地板”。我们仍认为美元/瑞郎后市还有上行动能。考虑到欧洲央行12月会推进一步刺激措施，瑞士央行对此或在未来几个月降息以作回应，特别是欧元/瑞郎跌太快的话。瑞士央行行长乔丹此前已经强调了需要保持货币政策的背离以维持弱势瑞郎。本周市场将关注瑞士GDP数据。

加元：关注加拿大央行 看空

我们仍维持看空加元的观点。油价近期的走低对加拿大经济构成不利影响，加拿大央行或对此作出回应。事实上，加拿大非大宗商品行业的表现平平。这点在制造业数据和非大宗商品出口上很明显。考虑到市场并未对进一步宽松定价，如果加拿大央行释出更多鸽派信息的话，加元会进一步承压。本行上周新建了美元/加元多头仓位。

澳元：技术性看多 中性

近期交易量下降，澳元证明了自己的反弹动能。主要是因为澳联储对经济前景的描绘更为积极，澳联储进一步宽松的预期也在下降。中国经济数据对财政及货币刺激政策作出了积极反应，澳元预计也将兑纽元、加元保持强势。本周市场将迎来包括GDP在内的系列澳洲重要经济数据，为我们评估澳洲经济是否从资源型转变成多元发展型提供更多线索。