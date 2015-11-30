美原油亚市微涨 投资者聚焦本周OPEC会议

美原油价格周一(11月30日)在亚洲盘初微幅上扬，但上行空间遭到限制，因投资者聚焦本周五(12月4日)召开的石油输出国组织(OPEC)会议，关注在全球供过于求的背景下该组织有何政策出台。

周一美原油期货上涨0.38%，报41.87美元/桶，上周五下跌逾3%，该合约11月料下跌10%；布伦特原油下跌0.11%,报44.81美元/桶，上周五下跌1.3%，该合约11月料下跌9.4%。

OPEC经济委员会(Economic Commission Board)周五(12月4日)在维也纳召开会议，评估全球原油市场环境，OPEC石油部长将于当天召开会议。

不过，近日OPEC官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。

OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。

去年OPEC曾拒绝通过减产来提振油价，反而侧重于维护市场份额。这一决定由沙特阿拉伯牵头、并得到其他海湾成员国支持，但不太富有的OPEC成员国对该政策的疑虑升温。

不过，OPEC官员们上周透露，OPEC下个月不大可能改变该政策。

高盛今年表示，认为油价甚至可能跌破20美元，因全球供应严重过剩、美元强势以及中国经济放缓。很多分析师对明年春季前对伊朗的制裁是否会取消表示怀疑，不过该国产量早晚都将增加。

法兴银行原油市场研究部门主管Mike Wittner称，“除了会令市场更加迷惑外，OPEC什么都不会做。所有人都预期政策不会变化。他们可能会上调配额来反映印尼因素，而这只会令市场迷惑。”

据JBC Energy GmbH和法国兴业银行(Societe Generale)的分析师团队，OPEC成员国部长可能在12月4日的维也纳会议上维持产量不变。去年11月，沙特领导OPEC决定维持产量不变，令油价跌势加速。明年，如果伊朗恢复因制裁而暂停的原油销售，那么供应量可能进一步上升。