普京发火，地缘吃紧，金银反弹

俄罗斯总统普京认为土耳其击落俄罗斯战机事件是“背后捅刀”，称会带来“严重后果”。中东局势本已因俄罗斯为报复上个月一架从埃及起飞的俄客机被炸毁而空袭叙利亚境内目标而趋紧。俄罗斯国防部：土耳其击落俄战机属于敌对行为。证实一名飞行员和一名海军战队士兵在叙利亚死亡。搜救第二名飞行员的行动仍在继续。

外媒：美国总统奥巴马与土耳其总统埃尔多安进行了通话，讨论了击落俄罗斯战机问题

Accendo Markets研究主管Mike van Dulken表示，“市场对俄罗斯战斗机被击落事件做出膝跳式反应。美国周一发布了全球旅游警告。在感恩节一周，这种事影响很大。”

乌克兰对克里米亚实施禁运封锁，俄乌紧张局势再升级

美国汽油期货跳升6%，因预计周四感恩节假日期间公路旅行增加。汽油期货交割地纽约港的汽油供应趋紧，因进口量减少，以及Irving在加拿大新不伦瑞克省的炼厂的一个日加工7万桶原油的炼油装置推迟复工。在美国和欧洲，汽油加工利润率每桶上升约1美元

上海黄金交易所黄金T+D周三盘初报221.68元/克，涨0.36元，涨幅0.16%；

上海黄金交易所白银T+D周三盘初报3174元/千克，涨3元，涨幅0.09%；

上海黄金交易所国际板合约Au99.99周三盘初报223元/克，涨2元，涨幅0.9%；

上海期货交易所黄金主力期货沪金1606周三盘初报224元/克，涨0.9元，涨幅0.4%；

上海期货交易所白银主力期货沪银1606周三盘初报3231元/千克，涨8元，涨幅0.25%

道琼斯工业平均指数周二收盘上涨21.18点，涨幅0.12%，报17813.86点

标普500指数周二收盘上涨2.06点，涨幅0.1%，报2088.65点

纳斯达克指数周二收盘上涨0.3点，涨幅0.01%，报5102.8点