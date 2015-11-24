沙特意欲稳油价，无奈油库提增压力

昨日金价在1078.14下一路下压，再度寻低1064.14至1066.48，受沙特言论推动油价支撑下，返回1070.25附近收盘，日收中阴线，均线MA5与MA10下行放缓，macd结构看涨，布林通道看空，4小时图金价企稳1068.78支撑，均线MA5与MA10有望金叉，布林通道走平，macd回归0轴，dif与dea金叉。

欧元日图昨收小十字阴线，均线下行放缓，布林通道看空，macd结构看涨，4小时图，欧元稳于1.0610，macd结构看涨，布林通道走平。

英镑日图昨日跌穿1.5180，收中阴线，MA5下穿MA10，看空，布林看空，macd结构看空，4小时图英镑运行与1.5133下方，macd结构看涨，布林口张开，中轨偏空。