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|沙特意欲稳油价，无奈油库提增压力
|投资李哥
|2015/11/24 10:23
|技术面：
|昨日金价在1078.14下一路下压，再度寻低1064.14至1066.48，受沙特言论推动油价支撑下，返回1070.25附近收盘，日收中阴线，均线MA5与MA10下行放缓，macd结构看涨，布林通道看空，4小时图金价企稳1068.78支撑，均线MA5与MA10有望金叉，布林通道走平，macd回归0轴，dif与dea金叉。
欧元日图昨收小十字阴线，均线下行放缓，布林通道看空，macd结构看涨，4小时图，欧元稳于1.0610，macd结构看涨，布林通道走平。
英镑日图昨日跌穿1.5180，收中阴线，MA5下穿MA10，看空，布林看空，macd结构看空，4小时图英镑运行与1.5133下方，macd结构看涨，布林口张开，中轨偏空。
|基本面：
|纳斯达克指数周一收盘下跌2.4点，跌幅0.05%，报5102.5点
标普500指数周一收盘下跌2.02点，跌幅0.1%，报2087.15点
道琼斯指数周一收盘下跌30.73点，跌幅0.17%，报17793.08点
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周一收盘下跌12美元，报1436元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价周一收盘下跌90美元，报4490美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价周一收盘下跌430美元，报8300美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价周一收盘下跌19美元，报1575美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价周一收盘下跌290美元，报14355美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价周一收盘下跌20美元，报1546美元/吨
美元指数小幅回落，现报99.72；
欧元兑美元日低回升，现报1.0634；
英镑兑美元小幅回升，现报1.5122；
现货黄金窄幅震荡，现报1068.89美元/盎司；
现货白银日低攀升，现报14.12美元/盎司；
美国原油日低攀升，现报41.99美元/桶。
美联储主席耶伦周一(11月23日)表示，过于激进的加息将削弱经济扩张，其他国家为政治回头付出沉重代价，而激进的紧缩政策仅仅会在短时间内有利于储户，不过十分清楚储户的失望情绪。
耶伦进一步表示，就业和通胀继续增长将为加息提供理由；首次加息之后的路途将是循序渐进的。
耶伦的表态虽然简短，但是透露出的信息显示，首先美联储会加息，不过不会像以往那样快速加息，表态属于中性
|今日观点：
|综上所述，今日金价走势1064.14-1078.14区间震荡，重点关注1078的阻力，欧元走势也是震荡，上方阻力1.0690-1.0743一带，偏反弹，英镑走势看空，原油走势看涨。
|今日思路：
|阻力位1077.14、1085.49、1090.21、1106.95、1127.76；支撑位1064.14、1050.15；
|1、
|黄金
|1078.14
|不破
|做空，
|止损
|1078.74
|止盈
|1066.75、
|1064.14、
|1061.53；
|2、
|黄金
|1064.14
|跌破
|做空，
|止损
|1066.75
|止盈
|1050.15、
|1043.04、
|995.63；
|3、
|白银
|14.16
|突破
|做多，
|止损
|13.89
|止盈
|14.77、
|15.12、
|4、
|加元
|1.3368
|不破
|做空，
|止损
|1.3435
|止盈
|1.3244、
|1.3132、
|1.2897；
|5、
|澳元
|0.7223
|不破
|做空，
|止损
|0.7249
|止盈
|0.7132、
|0.7040；
|6、
|日元
|123.12
|不破
|做空，
|止损
|123.74
|止盈
|122.17、
|120.90、
|118.68；
|7、
|欧元
|1.0631
|企稳
|做多，
|止损
|1.0572
|止盈
|1.0676、
|1.0743、
|1.809；
|8、
|英镑
|1.518
|不破
|做空，
|止损
|1.5211
|止盈
|1.5060、
|1.5026、
|1.4992；
|9、
|瑞郎
|1.0191
|不破
|做空，
|止损
|1.0213
|止盈
|1.0132、
|1.0109、
|1.0022；
|10、
|镑日
|185.98
|不破
|做空，
|止损
|186.89
|止盈
|185.29、
|183.94、
|182.83；
|11、
|欧日
|131.07
|不破
|做空，
|止损
|131.23
|止盈
|130.34、
|129.61、
|124.47；
|12、
|原油
|41.51
|企稳
|做多，
|止损
|39.19
|止盈
|45.63、
|49.74、
|52.06；
|13、
|磅澳
|2.105
|不破
|做空，
|止损
|2.1228
|止盈
|2.0968、
|2.0887、
|2.0311
|13、
|美指
|99.74
|不破
|做空，
|止损
|100
|止盈
|99.44、
|98.89、
|98.40；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差