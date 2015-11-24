沙特意欲稳油价，无奈油库提增压力
交易策略

沙特意欲稳油价，无奈油库提增压力

24 十一月 2015, 04:48
weiliang Li
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沙特意欲稳油价，无奈油库提增压力
投资李哥
2015/11/24 10:23
技术面：
昨日金价在1078.14下一路下压，再度寻低1064.14至1066.48，受沙特言论推动油价支撑下，返回1070.25附近收盘，日收中阴线，均线MA5与MA10下行放缓，macd结构看涨，布林通道看空，4小时图金价企稳1068.78支撑，均线MA5与MA10有望金叉，布林通道走平，macd回归0轴，dif与dea金叉。
欧元日图昨收小十字阴线，均线下行放缓，布林通道看空，macd结构看涨，4小时图，欧元稳于1.0610，macd结构看涨，布林通道走平。
英镑日图昨日跌穿1.5180，收中阴线，MA5下穿MA10，看空，布林看空，macd结构看空，4小时图英镑运行与1.5133下方，macd结构看涨，布林口张开，中轨偏空。
基本面：
纳斯达克指数周一收盘下跌2.4点，跌幅0.05%，报5102.5点
标普500指数周一收盘下跌2.02点，跌幅0.1%，报2087.15点
道琼斯指数周一收盘下跌30.73点，跌幅0.17%，报17793.08点
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周一收盘下跌12美元，报1436元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价周一收盘下跌90美元，报4490美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价周一收盘下跌430美元，报8300美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅价周一收盘下跌19美元，报1575美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期锡价周一收盘下跌290美元，报14355美元/吨
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价周一收盘下跌20美元，报1546美元/吨
美元指数小幅回落，现报99.72；
欧元兑美元日低回升，现报1.0634；
英镑兑美元小幅回升，现报1.5122；
现货黄金窄幅震荡，现报1068.89美元/盎司；
现货白银日低攀升，现报14.12美元/盎司；
美国原油日低攀升，现报41.99美元/桶。
美联储主席耶伦周一(11月23日)表示，过于激进的加息将削弱经济扩张，其他国家为政治回头付出沉重代价，而激进的紧缩政策仅仅会在短时间内有利于储户，不过十分清楚储户的失望情绪。
耶伦进一步表示，就业和通胀继续增长将为加息提供理由；首次加息之后的路途将是循序渐进的。
耶伦的表态虽然简短，但是透露出的信息显示，首先美联储会加息，不过不会像以往那样快速加息，表态属于中性
今日观点：
综上所述，今日金价走势1064.14-1078.14区间震荡，重点关注1078的阻力，欧元走势也是震荡，上方阻力1.0690-1.0743一带，偏反弹，英镑走势看空，原油走势看涨。
今日思路：
阻力位1077.14、1085.49、1090.21、1106.95、1127.76；支撑位1064.14、1050.15；
1、黄金1078.14不破做空，止损1078.74止盈1066.75、1064.14、1061.53；
2、黄金1064.14跌破做空，止损1066.75止盈1050.15、1043.04、995.63；
3、白银14.16突破做多，止损13.89止盈14.77、15.12、
4、加元1.3368不破做空，止损1.3435止盈1.3244、1.3132、1.2897；
5、澳元0.7223不破做空，止损0.7249止盈0.7132、0.7040；
6、日元123.12不破做空，止损123.74止盈122.17、120.90、118.68；
7、欧元1.0631企稳做多，止损1.0572止盈1.0676、1.0743、1.809；
8、英镑1.518不破做空，止损1.5211止盈1.5060、1.5026、1.4992；
9、瑞郎1.0191不破做空，止损1.0213止盈1.0132、1.0109、1.0022；
10、镑日185.98不破做空，止损186.89止盈185.29、183.94、182.83；
11、欧日131.07不破做空，止损131.23止盈130.34、129.61、124.47；
12、原油41.51企稳做多，止损39.19止盈45.63、49.74、52.06；
13、磅澳2.105不破做空，止损2.1228止盈2.0968、2.0887、2.0311
13、美指99.74不破做空，止损100止盈99.44、98.89、98.40；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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