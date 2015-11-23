可存储比特币的Visa卡面世

比特币价格周一(11月23日)亚盘再度承压，延续近日震荡回落行情。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自326水平下跌至321下方，此后虽反弹至325一线，但本交易日亚盘再度回落至321附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自308附近下挫至303下方，此后虽一度反弹至307上方，但本交易日亚盘再度回落至304下方。

火币网公布的报价显示，比特币/人民币昨日自2110水平下挫至2056附近，随后虽反弹至2090水平，但本交易日亚盘再度下挫至2070水平。

行业方面，Coinbase公司携手Shift支付平台共同推出了可存储比特币的Visa卡。当用户需要刷卡消费的时候，可自动将所需要的比特币转换成美元进行消费。

据悉，获得该Visa卡的工本费为10美元，目前Coinbase公并不收取任何交易费用。但Coinbase也表示，未来将比特币转换成美元需要收取小额费用。未来，取现费用为2.5美元，国际转账费用则为金额的3%。

北京时间11月23日13:14，比特币/美元报321.58，比特币/欧元报303.85，比特币/人民币报2071.50。