美联储的美元指标暗藏重大秘密：别对大幅加息报太大希望

分析师指出，美元汇率大幅攀升不仅说服了美联储(FED)至少等到12月再加息，同时也对美联储未来不会大幅度加息的观点构成支持。

美联储设立的跟踪美元兑美国最大贸易伙伴货币走势的指数显示，美元本月攀升至12年高位。造成美元贸易加权汇率上升的主要因素在于美元兑欧洲和中国等主要出口国的货币走高。

期货合约显示，联邦基金基准利率到2016年12月将升至大约0.80%，而美联储官员9月份的最新估计表明，他们预计明年将加息大约1个百分点。

在美联储决策者准备实施近十年来首次加息之际，美元升值让联储主席耶伦(Janet Yellen)陷入两难困境。在过去一个月中美联储的美元指标上涨近3%。

美元走强降低进口成本，加大了通胀率达到联储2%目标的难度，但同时也可能会促使美联储放缓加息步伐，美元兑主要货币的走势将因此面临压力。

德国商业银行(Commerzbank AG)驻法兰克福高级外汇策略师Lutz Karpowitz说道：“美联储最近在一些声明中已经提到，他们担心强势美元的影响，这意味着，一旦美元升值势头过于强劲，美联储就会调整货币政策。加息周期可能比市场目前预期的更加谨慎。”

根据洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc.)的美元指数，美元今年已升值10%。

接受彭博调查的经济学家的预估中值显示，ICE美元指数到年底将下跌2.2%至97.4。周一(11月23日)亚市早盘该美元指数逼近100关口。

美联储一直声称美元方面的政策是由财政部负责。但近期会议纪要表明，美联储主席耶伦及其同僚们无法对美元的强劲表现避而不谈。

事实上，美联储在最近多次的会议纪要中警告称，美元强势阻碍了经济活动升温，对美国出口构成压力，而提到美元的次数也较今年稍早明显增加。

此外，近期美元走强也吸引了美联储官员的注意，“二号人物”费希尔在上周四讲话中比较少见地大篇幅谈论美元汇率，涉及美元汇率上涨的因素以及负面影响等等。美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)11月12日表示，美联储推迟加息的决定帮助抵消了美元走强对经济造成的阻力。

汇丰银行(SBC Holdings Plc)驻纽约的美国外汇策略主管Daragh Maher说道：“在过去，只有美国财政部的人才会谈论美元，他们所谈的唯一事情就是强势美元符合美国利益。而在2015年我们看到的情况是，美联储更加乐于谈论强势美元对经济增长、通胀以及利率的影响。费希尔的言论就是该策略的一部分。”

美联储的贸易加权广义美元指数(Broad Trade-Weighted Dollar Index,TWDI)，衡量美元对26个经济体货币的表现，双边贸易规模作为权重。其中中国、墨西哥和加拿大的货币占据了46%的比重。

而私人部门的大多美元指标，追踪的是美元对全球最具流动性、使用最广泛的一个货币篮子的表现。例如ICE的美元指数，被用作各种期货和期权工具的基准，货币篮子中欧元占比58%，日元14%。它缺少来自新兴市场的代表，而后者在美国的贸易流动中占有过半的比重。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国经济学家Ellen Zentner于8月17日发布报告称，事实上，唯一对美国经济和美联储政策至关重要的美元指数就是联储自己创立的广义贸易加权美元指数。

大摩指出，TWDI和ICE美元指数的主要区别在于，前者是衡量美元兑更加广泛的货币的汇率加权指标。