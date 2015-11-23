上周金价关键支撑软弱，后市继续看跌

来源：原创 作者：投资李哥

投资李哥

2015/11/23 11:20

技术面：

"上周金价跌穿1078.14，收中阴线，均线MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空，macd结构看空，日图上布林结构看空，均线MA5与MA10下行趋缓，结构依然看空，macd结构看涨，上周五收小阴线，关键阻力1078.14，四小时图布林结构看空，均线MA5下穿布林中轨看空，macd结构看空。所以日内金价偏空。

欧元上周五跌破1.0712，收大阴线，均线MA5与MA10结构看空，布林结构看空，macd结构看涨，4小时图，欧元收到1.0632支撑，均线MA5与MA10结构看空，，macd结构看空。日内欧元高空思路。

英镑周五1.5301受阻回落，收大阴线，布林中轨看空，均线MA在中轨下方下穿MA10，macd看空，4小时图，英镑跌穿1.5192，均线MA5与MA10结构看空，macd结构看空，布林中轨走平。日内英镑关注分水岭1.5180得失。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周五收盘上涨92.10点，涨幅0.52%，报17824.85点

标普500指数周五收盘上涨7.88点，涨幅0.38%，报2089.12点

纳斯达克指数周五收盘上涨30.70点，涨幅0.61%，报5104.34点

标普500指数录得12月以来最大周涨幅，纳指录得7月以来最佳周度表现，导致本周涨幅为10月以来最大

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月20日)公布的周度报告显示，截至11月17日当周，因金价跌至近6年低位，Comex黄金期货及期权净头寸转为净空。对冲基金和基金经理减持Comex白银期货及期权净多头头寸并再次增持铜期货及期权净空头头寸。

具体数据显示，截至11月17日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少30519手，净头寸转为8989手净空合约，为8月初以来首次转为净空。

美联储料将于12月加息，美元受到推动上涨，黄金则承压跌至2010年2月以来最低位。

数据还显示，COMEX白银投机净多头头寸减少13761手，至12174手，为2010年2月以来最低水平；COMEX铜投机净空头头寸增加8430手，至27827手，为8月中以来最高位。"

今日观点：

综上所述，强势预期美联储12月加息，美元因此受推动，黄金受压，欧元与英镑也受打压，技术面，黄金，英镑遇欧元也都看空，因此本周英镑、欧元、黄金以及与此相关类产品走势看空。

今日思路：

阻力位1078.14、1082.49、1127.78、1177.38；支撑位1064.14、1050.15；

1、黄金1078.14不破做空，止损1078.74止盈1066.75、1064.14、1061.53；

2、黄金1064.14跌破做空，止损1066.75止盈1050.15、1043.04、995.63；

3、白银14.06突破做空，止损14.11止盈13.98、13.69、12.95；

4、加元1.3334企稳做多，止损1.3238止盈1.3386、1.3455、1.3524；

5、澳元0.7135企稳做多，止损0.713止盈0.7188、0.7223、0.7275；

6、日元122.88企稳做多，止损122.7止盈123.18、123.62、124.37；

7、欧元1.0656不破做空，止损1.0757止盈1.0485、1.0457、0.9977；

8、英镑1.518跌破做空，止损1.5211止盈1.5060、1.5026、1.4992；

9、瑞郎1.0203企稳做多，止损1.0137止盈1.0219、1.0301、1.0882；

10、镑日187.21不破做空，止损187.9止盈186.29、184.74、181.55；

11、欧日131.15不破做空，止损131.42止盈129.76、122.17；

12、原油41.13受阻做空，止损41.34止盈40.63、40.23、39.91；

13、磅澳2.1147不破做空，止损2.1169止盈2.1112、2.1069、2.0990；

13、美指99.53企稳做多，止损99.27止盈100.17、101.3、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差