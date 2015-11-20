货币政策前景！英镑/欧元"强势"逼近三个月高位

周五(11月20日)欧市盘中，英镑/欧元及英镑贸易加权指数逼近三个月高位，在欧洲央行(ECB)行长德拉基强化近期进一步放松货币政策的预期后，投资者加速抛售欧元。

德拉基日内称，欧洲央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率，并强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具。该评论是欧洲央行迄今为止对于12月3日新推刺激措施所发出的最强烈的暗示。

欧元/英镑下挫，非常接近周三所及的三个月低位0.6982。欧元料连续第二周出现单周下跌，交易商预计，在12月3日欧洲央行会议之前，欧元还存在进一步的下跌空间。英镑兑欧元上涨，带动英镑贸易加权指数升至94.1，周四曾触及高点94.2。英镑兑美元几无变动。分析师表示，由于美联储(FED)周三公布的上次政策会议纪要强化了美国将在12月升息的预期，美元的任何跌势都可能是暂时的。

与欧元区货币政策前景形成对比的是，投资者正在押注英国央行将升息，或许在2016年下半年进行。这使两年期英国国债收益率与同期德国国债收益率之差维持在近八年最阔水平，并给英镑带来支撑。

英国统计局今天公布的数据显示，10月公共财政恶化，但英镑基本没有反应。英国10月公共部门净借款升至82亿英镑，高于上年同期的71亿英镑，也高于路透调查预估的60亿英镑。