基本面利空"挥之不去" 油价依然延续低位震荡

周五(11月20日)欧市早盘，布伦特原油期货未能延续亚洲盘的上涨势头，已经掉头转跌，而美国原油期货在三个月低点附近持稳，自11月以来持续的供应过剩打击美国原油下跌达13%。

原油期货价格自2014年中期以来已下跌60%左右，因每日供应较需求多出约70万-250万桶，分析师称，这种供应过剩局面将持续至2016年很晚的时候。

市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。

澳新银行(ANZ)周五称，“原油近月期货走软已导致油市再度陷入深度正价差状态。”

该行指出，近月期货与2016年12月合约价差已触及每桶近8美元的纪录新高。

“油市明显呈区间波动态势，这主要是因为基本面仍未改变，”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，“市场担心伊朗石油的可能涌入。”

与此同时，Ang还在日内发布的一份报告中表示，油价“正在形成下降三角型态，表明近期油价还将可能下滑。”

北京时间15时36分，布伦特原油期货价格下跌0.11%，报44.13美元/桶；美国原油期货价格下跌0.47%，报4043美元/桶。