美元到顶 是时候逢低做多金银了

国际现货黄金(1084.20, 6.30, 0.58%)周四(11月19日)大涨10美元突破1080关口。隔夜FOMC纪要没有给出更多加息指引，美元连续上涨后从高位下滑，金价跌至六年低位后持续反弹。现货黄金周四亚市开于1071.40美元，欧市盘中黄金窄幅震荡，盘尾开始下滑，美市盘初刷新日低至1069.50美元，随后迅速拉升刷新日高至1087.27美元，最终收于1081.90美元/盎司，上涨1.1%。

本周初市场在破低之后，周中迎来了反转时机，目前可以确立的是，周中1064美元的点位会是短期低点。昨日市场在整理过后，晚间美盘多头一举迎来反攻，盘中上破1080美元后最高探至1087美元，且收阳收高。

从昨日所公布的初请失业金来看，已在连续转好，对于美国整体的劳动力市场稳定打下坚实基础，同时也与此前的非农数据遥相呼应。但市场在连续下行后，已将美联储加息这一概率确认无疑，也就是我此前所讲的有提前释放的意思。随着市场的止跌，以及消息面影响的渐行渐远，黄金最终还会得到好转，这也是空头获利了结的时机，也是多头反攻的契机。

白银(14.25, 0.03, 0.21%)：十五连阴在昨日最终迎来反转，日线收取一根带有长上影的小阳柱，当前价格有力站稳在承压已久的MA5均线之上，MACD死叉动能衰减，绿柱缩量，随机指标低位金叉上行，日线来看还有上行空间。4小时上，价格稳固在短期均线以及布林中轨之上，MACD维持金叉上行，随机指标势能有所放缓，不过还是保持着上行形态。白银的上涨力度不是很强，但昨日能够止跌也视为积极信号，操作上还是维持低多。

黄金：周三的十字星确立了周四的大反攻，而昨日多头也是劲头十足，实现逆势!日线收出一根略带上影线的中阳柱，价格稳固在短期均线之上，MACD死叉动能进一步衰竭，绿柱缩量，随机指标维持金叉上行，日线确立多头地位。4小时上，K线连阳保持上行，均线呈多头排列，MACD金叉放量，随机指标同样金叉放量，4小时来看还有上行动能。整体而言，周三收出的十字星可以说是反转的基础，加之今日周五也将要收取周线，如若周线能够实现收阳，那么短期见底信号就见到，下周多头必将延续，今日操作首先维持逢低做多思路。