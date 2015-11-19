在台全家便利店导入比特币钱包

比特币价格周四(11月19日)亚盘温和回落，短线震荡交投行情延续。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自338附近下挫至331水平后反弹至335一线，隔夜虽一度见高于337水平，但本交易日亚盘再度回落至334附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自316下挫至310水平，此后一度反弹至314，隔夜虽见高于317上方，但本交易日亚盘仍温和回落至313附近。

行业方面，BitoEX宣布与全家合作，全家旗下近3000家便利商店即日起率先导入BitoEX比特币钱包。

据悉，全球消费者只要使用BitoEX比特币钱包就能在中国台湾全家消费。预计新的合作将吸引国际背包客、自助旅行者、外籍商旅人士以及全家消费者，双方将因此成为在亚洲最大比特币实体通路的商家。

BitoEX首席执行官Titan表示，BitoEX实验室去年即投入开发比特币区块链科技、国际清算机制与BitoEX比特币钱包等金融应用，获得重大成效。

Titan指出，这次全家便利商店率先导入BitoEX比特币钱包进行国际金流支付整合，使得零售产业成功结合金融科技领域，更深具革命性的创新意义。