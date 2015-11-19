FED升息预期泰山压顶 黄金市场深陷下跌漩涡

国际现货黄金周四(11月19日)亚市盘初微幅反弹至1072美元附近。周三(11月18日)因美联储10月会议纪要暗示12月加息，且数位联储决策者的讲话也偏向鹰派，这令市场对其12月加息的预期大大升温，金价在短暂的震荡后再度收跌，早些时候还曾创下1064.84美元的逾5年半低位。

其他贵金属方面，现货白银周三盘中一度跌至13.99美元/盎司的两个半月低位，之后缩减跌幅下滑0.5%，收报14.11美元；现货铂金跌下跌1%，至841.75美元/盎司，此前跌至七年低点840.40美元/盎司。钯金下挫1.5%至532.75美元/盎司，之前跌至8月底来最低525美元/盎司。

美联储纪要暗示12月加息 黄金反弹遥遥无期

美联储(FED)周三(11月18日)发布的10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。

会议记录显示，联储意外决定在会后声明中直接提及可能在12月升息，只有“几位”委员对此表示担忧，认为这可能为升息预期提供了太强烈的暗示。内部调查反应出美联储在沟通其政策意图方面做得很不够，市场已将首次升息预期推迟至明年。

会议记录称，美国金融系统看似抵御了全球金融动荡的影响，未出现任何系统性压力的迹象。多数决策者认为全球经济和金融市况发展带来下档风险已经消退，认为国内经济活动和劳动力市场前景所面临的风险基本均衡。

会议纪要公布之后，根据利率期货价格显示市场认为美联储12月加息的概率已由周二的64%上升至72%。市场方面，美元瞬间飙升至99.86之后回落，之后震荡交投；现货黄金短线冲高近10美元至1075美元/盎司，但随后迅速回吐涨幅。

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath表示，“美联储小幅修改其会议声明措辞的主要目的是希望放出对12月会议加息持开放态度的信号。”

Jon Hilsenrath还表示，“在短期利率决定之外，美联储的讨论重心转移到更加长期的展望上面，在利率已经很低的情况下，如果美国经济再次受到任何新的冲击或再次进入衰退，那么美联储的目标利率将可能重新回到接近零的水平。”

加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham称，美联储官员仍希望在加息上轻手轻脚，他们也的确提到了有可能因为发生“前所未有的”意外而使加息推迟。不过，若没有这些情况，从今天发布的纪要来看，美联储仍会在12月加息。

美联储官员信心满满 为12月加息煽风点火

美联储(FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

克利夫兰联储主席梅斯特周三(Loretta Mester)重申了她的立场，即美国经济目前很强劲，足可吸收政策温和收紧的影响。亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)表示，全球金融市场已从8月剧烈震荡的局面中平息下来，当时的震荡导致美联储推迟升息。

洛克哈特指出，“局势已经稳定下来，只要经济环境没有明显恶化，就适宜在不久后升息。”他并表示自己将监测现在到12月15-16日会议之间经济数据。洛克哈特在今年的政策会议上拥有投票权，而梅斯特将在2016年根据轮值将重新获得投票权。

根据周三公布的10月27-28日政策会议记录，12月升息的看法在此次会议上扎根。会议记录显示，美联储核心团体已准备好升息。过，美联储官员暂时抱有信心，认为联储能够实现充分就业和2%通胀水平的双重目标。

美联储新晋决策者柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三在首次以达拉斯联储主席的身份公开亮相，他称有信心通胀率在中期内将达到联储目标，美联储曾表示过对此需要有绝对信心方能升息。

柯普朗称，一旦开始加息，美联储将会在每次会议上进行再评估，若必要将会暂停进一步升息。

海外再现黄金抛售潮 中国消费者