美国CPI力挺12月加息 黄金直落1065再创逾5年新低

国际现货黄金周三(11月18日)亚市盘初继续承压在1070美元下方。周二(11月17日)因美国10月CPI出现三个月来的首次攀升，加剧了市场对美联储12月加息的预期，提振美元指数走强，金价大跌逾1%，并刷新1065美元/盎司的逾5年来新低。同时，白银也进一步下探14美元关口，并录得有史以来最长连跌纪录。

随着市场逐步将目光从上周末的巴黎恐袭事件中移出，避险情绪带给金价支撑已所剩无几，而未来金价走势的焦点仍是美联储的政策动向。本周三美联储将公布10月会议纪要，投资者料仔细研读其中的措辞，以寻觅12月加息的蛛丝马迹。

美国CPI表现靓丽 金银价格双双承压

美国10月消费者物价指数(CPI)三个月来首次出现攀升，这也加剧了市场对于美联储(FED)12月加息的预期。不过，美国10月工业产出不及预期，但分析认为这并不能阻碍美联储年底加息的计划，国际金价因此承压并跌破1070美元水平。

数据显示。美国10月未季调消费者物价指数年率增长0.2%，市场预期增长0.1%。同时，核心消费者价格指数连续第二个月上涨0.2%，租金持续攀升和医疗保健成本反弹是CPI回升的推动力；美国10月工业生产较前月下降0.2%，预估为增长0.1%，9月为下降0.2%。

路透随后评论称，美国10月季调后CPI月率经过连续两个月下降后录得上涨，主要是因为汽油和其他一些商品成本上涨所致；表明美元走强和油价下滑对美国经济的拖累影响开始消退，10月通胀数据温和上涨将进一步支撑美联储12月将开始加息的预期。

数据公布之后，美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为70%，此前为68%。行情方面，美元指数刷新日内高位至99.72，美国国债价格扩大跌幅，国际金价进一步刷新1065美元/盎司的逾5年新低，银价也跟随刷新14.09美元/盎司的逾2个月低位，并创下有史以来最长连跌纪录。

市场分析人士指出，尽管疲软的全球经济增长和美元走强压低燃料等大宗商品的成本，但美国人为租金和医疗保健等服务领域支付了更多成本。正在考虑实施2006年以来首次加息的美联储官员，正在寻找劳动力市场进展将有助于推动通胀率回升至2%左右的迹象。

Regions Financial Corp.首席经济学家Richard Moody表示，“(通胀回升)这是一个缓慢的过程，我认为有件事会显著加速这一过程，就是一个更稳固的全球经济增长前景。”

加拿大帝国商业银行Avery Shenfeld称，美国CPI数据“足以”令美联储迈向12月加息；通胀并没有在美国消失，它只是因能源价格疲软而被掩盖。

美联储10月会议纪要即将来袭

北京时间本周四(11月19日)凌晨3点，美联储将公布10月27-28日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，市场渴望从中找到更明晰的加息指示，同时这也是本周黄金多头期待反弹的唯一希望。

然而，据最新调查结果发现，在美国非农就业报告发布后，17家一级交易商中有15家预计美联储12月加息；华尔街日报的则调查显示，更高比例(92%)的商业和学术经济学家预期美联储之后还会加息；美银美林的调查则显示，81%的受访者预计美联储将于12月加息。

考虑到近日美联储多位重要官员均明确表示或暗示12月加息的可能性大增，再加上非农就业数据等表现强劲，上月会议纪要进一步提高市场对美联储12月加息的预期。

法国巴黎银行(BNPP)指出，会议纪要内容可能给到市场两个结论：美联储的基本经济和政策预期仍在轨道上；外国和金融部门风险逐渐消退。

该行表示：“在之前两个月非农就业人口增量放缓后，本月初公布的10月非农数据异常强劲。虽然本次FOMC会议纪要里传达出的官员口吻可能会较最近几次官员讲话稍显鸽派，但我们认为本次会议纪要将不会降低市场对12月加息的预期。届时加息步伐的市场沟通策略将是商议重点，12月会议也将进一步给出加息准备情况的线索。”

布朗兄弟哈里曼(BBH)称，美联储将确认，经济增长略高于趋势增长率，意味着劳动力市场闲置被进一步吸收。该机构同样认为指出，FOMC上个月的会议纪要将于周中公布，但纪要不大可能改变市场对于其加息时间的看法。除非有重大变数出现，否则美联储下月加息预期很难有动摇的可能。

花旗银行G10货币全球策略主管Steven Englander表示：“虽然我们认为美联储将于12月加息，但是考虑到进一步的经济、金融、恐怖主义风险，将加息利好85%-90%的计入价格是不合适的。美联储官员的讲话或者会议纪要将会降低市场对加息的预期，将加息利好计入价格的比例降至70%-80%，为意外事件预留空间。”

奥朗德发誓将摧毁伊斯兰国 普京下令俄海军与法共同作战

法国总统奥朗德周二(11月17日)发誓将摧毁伊斯兰国(IS)极端组织。在巴黎遭遇连环袭击后，奥朗德宣布了为期3个月的“全国紧急状态”。他承诺给安保部门更多的资源，并宣布法国“戴高乐”号航空母舰将于本周四起航，提高法国军队对伊斯兰国的打击力度。

奥朗德称，巴黎的连环袭击是在叙利亚策划和制定，从比利时开始实施的。他将叙利亚称作“全世界迄今为止最大的恐怖主义工厂”，并呼吁国际社会联手应对。

他同时希望能召开联合国安理会会议，由安理会会议通过决议打击恐怖主义。他还希望，美国和俄罗斯能组成新的同盟，共同打击此次发起巴黎恐怖袭击的伊斯兰国极端组织。

奥朗德近期将与美国总统奥巴马、和俄罗斯总统普京进行会面，以商讨打击伊斯兰国的下步行动。法国军队在伊拉克和叙利亚两地对伊斯兰国的打击将更加密集。

奥朗德还说，除了反恐法、情报法等工具，还需要加强其他反恐能力，法国处于战争，就必须有相应的处理方式，因此两年内，法国将新增5000名警察和国家宪兵职位，主要用于边境和维持境内安全。

此外，俄罗斯媒体消息显示，俄罗斯总统普京要求俄罗斯军队与法军协同作战，同时指示“莫斯科”号巡洋舰与法国航母舰队建立联系。俄总统普京表示，俄罗斯军队应与法国海军就叙利亚问题制定海上和空中的联合行动计划。

不过，美国总统奥巴马(Barack Obama)周一已明确不会派出大规模地面部队打击叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”，因这会使得美国陷入需要长期占领该地区的不可持续的战略之中。

黄金跌跌不休难见头 市场哀声一片

伴随着美联储12月加息的预期越来越浓厚，眼下贵金属价格仍未能止住跌势，黄金在过去24天当中仅有3天上涨，而白银更是连跌14个交易日，创下历史记录。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(11月16日)公布的周度报告显示，截至11月10日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少50545手，至21530手；COMEX白银投机净多头头寸减少22164手，至25934手。

三菱集团(Mitsubishi)指出，随着欧洲央行在数周后的12月宣布扩大QE，这将推动美元兑欧元和其他货币上涨，而市场也预期美联储将在12月中旬加息，黄金将面临更大的阻力。我们认为，黄金将最终守稳1000美元大关，实物需求将在该水平涌现。尽管如此，黄金测试支撑可能产生一系列更低的低点。我们认为黄金近期的支撑位于1045水平，这里是黄金2010年经历的一个技术转折点。”

花旗(Citi)研究在周二在报告中表示，如果美联储进入货币紧缩周期，美元将成为黄金的关键驱动。

花旗称，“美联储可能在12月加息，黄金年内已下跌9.0%。黄金投资者的问题越来越由政策制定者是否将在年内加息转变为当加息时黄金会如何。”

贺利氏（Heraeus）贵金属总经理Dick Poon表示，“全球经济似乎都很疲软，包括中国和印度在内，引起潜在的消费市场已萎缩。”中国和印度是世界上最大的两个黄金消费国。

不过，虽然金价已经跌至5年多来低位，但亿万富豪、对冲基金经理保尔森(John Paulson)仍旧坚定持有全球最大黄金支持交易所交易产品(ETP)，无视近期金价的大跌走势。

据周一发布的官方数据，第三季度末保尔森旗下对冲基金Paulson & Co.持有923万份SPDR Gold Trust，持有量与第二季度末持平，当时该公司两年来首次减持这个全球最大黄金ETP。

Bruderman Brothers首席执行官、管理10亿美元资产的Oliver Pursche称，“贵金属和大宗商品在长期投资组合中一直占有一席之地，但由于现在极少担心通胀。因此现在如果有人买进或持有黄金，实际上是着眼于未来5-10年。”

白银方面，Metals Focus分析师周二表示，短期内白银仍然会受到巨大下行压力影响。但预计白银会在2016年重新走强。

该机构的白银五年预期报告显示，2016年白银价格将会保持在16美元/盎司上方。美联储进入加息之后对贵金属的影响预计会减小。而Metals Focus也预计中国有能力防止经济硬着路。这将会让2016年全球经济预期转向积极的一面。