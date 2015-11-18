澳洲最大银行预言：澳元近期强势只是“昙花一现”

有市场分析人士表示，澳元成为本季度表现最佳的发达国家货币，但这种涨势注定将宣告失败；澳洲最大的银行预言，澳元走势将发生逆转。

因有迹象显示，在就业市场复苏之际，澳洲联储(RBA)不会进一步降息，自9月30日以来澳元兑所有十国集团(G10)货币都实现上扬。澳洲基准利率目前位于2%的纪录低点。

澳元空头认为，澳洲联储并未排除必要时进一步放宽政策，以刺激受中国经济增速放缓而影响的澳洲国内经济。

在美联储(FED)准备加息之际，接受外媒调查的策略师预计，澳元/美元将重拾三年来的跌势，并创下2009年以来的新低。

接受彭博调查的策略师的预估中值显示，明年年中澳元/美元料触及0.68，上一次触及该水平还是2009年3月。

澳元/美元眼下跌至0.71附近，同时净空头合约增至约5万张。

澳洲市值最大的银行——澳洲联邦银行(CBA)驻悉尼的策略师Joseph Capurso说道：“因在美联储势将启动加息之际，市场低估了澳洲联储将再度降息的可能性，澳元近期的涨势不太可能持续。中国经济增长疲弱，大宗商品价格下滑，这些因素都不支持澳元持续上涨。”

CBA预计，明年上半年澳元/美元将跌至0.65；今年9月该汇价曾触及六年低点0.6896。

北京时间周三(11月18日)12:20，澳元/美元报0.7094/96。有分析师指出，澳元/美元短期阻力位于10-11月跌势38.2%回档位0.7158，本月已四度上探未果。支撑则在近期低点0.7016。

西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)和麦格理银行(Macquarie Bank Ltd.)均预计，至明年6月底澳元/美元将跌至0.66。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，今年6月份对冲基金和其他大型投机者开始转而看空澳元，并将对澳元下跌的净空头押注增至约两个月最大。

瑞信集团(Credit Suisse)日前就2016年经济前景做出展望，并发布了2016年十大交易策略，其中就包括做空澳元/美元。