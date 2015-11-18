美元多头当心！FOMC会议纪要恐制造大麻烦

因美国通胀数据进一步推升了美联储下月加息的预期，美元兑一揽子货币周二触及七个月最高水平。美联储会议纪要是周三金融市场关注的焦点，有分析师警告称，在当前市场加息预期高涨的背景下，一旦纪要措辞没有那么鹰派，则市场人士可能会感到失望，从而对美元构成打压，此外，投资者还需警惕联储对强势美元发出警告，就像以往几次纪要那样。

美国劳工部周二(11月17日)公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)月率增长0.2%，逆转9月下降0.2%的跌势。10月CPI年率也攀升0.2%，9月为持平。

分析师指出，物价在近期下滑后显示企稳迹象，或受到美联储(FED)决策者们的欢迎，并使他们相信通胀率将逐步升向2.0%的目标。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，美国利率期货走势暗示12月加息概率为70%，高于周一的68%。

CPI数据出炉后美元指数一度升至七个月高位99.75，周二纽约尾盘上扬0.2%，报99.63。

包括德意志银行(Deutsche Bank)、巴克莱银行(Barclays Plc)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)等国际大行预计，随着美联储收紧货币政策，美元有望继续上涨。

ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示：“我认为市场目前的想法是，现阶段几乎没有什么因素能阻止美联储在下月行动，这是市场的普遍共识。在我看来，和其他因素一样，周二的数据也未改变行动的路径或预期。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的最新数据显示，11月10日当周，汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。

CFTC数据显示，过去三周对冲基金与其他大型投机者净增持美元兑8种主要货币的多头头寸198,491手，增幅为2013年3月以来最大。

荷兰银行(ABN Amro Bank NV)外汇策略师Georgette Boele说道：“环境更加利好美元；势头已经向好，消费者价格指数没有改变大局。”荷兰银行预计美元兑欧元年底到1.05。

与美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行(ECB)预计很有可能在下个月扩大量化宽松(QE)措施的规模，或延长购债计划的期限。

外媒周一公布的调查显示，欧洲央行可能将每月购买的600亿欧元债券多元化，加入市政债券。自该计划3月实施以来，欧银购买的主要是国债。

周二纽约尾盘欧元/美元下滑0.4%，报1.0643。因预期美联储将加息而欧洲央行将实施更多货币宽松举措，过去一年美元兑欧元大涨17%。

美联储会议纪要看点

北京时间周四03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布10月27-28日会议纪要。分析师指出，这应会帮助市场理解联储在政策声明中去除有关全球风险的一个重要句子的原因。

10月会议以来美联储官员的讲话表明，决策者仍然对全球风险感到放心，对于即将出炉的国内数据也感到乐观。

苏格兰皇家银行(RBS)汇市策略师Brian Daingerfield表示，美联储的货币政策委员会“可能暗示，在中国央行(PBOC)放宽政策，且欧洲央行发出了进一步放宽政策的强烈信号后，对全球经济前景信心增强。”

美联储决策者在10月会议之后的声明中加入一行，表示将在“下一次会议上”评估是否适宜上调利率。提及12月是一个值得注意的变化，之前美联储是避免给出日期指引的。

会议纪要可能为加入这一细节提供解释，并可能明示官员们希望实施2006年以来的首次加息，除非经济出现意料之外的恶化而阻止采取行动。美联储主席耶伦(Janet Yellen)在11月4日告诉国会，12月加息存在现实可能性。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)曾提供了更多内情。他在11月7日告诉记者，美联储之所以加入这句话，是为了对抗市场认为“12月已不在桌面上”，把投资者拉回到与决策者展望一致的状态，即12月仍有可能。

Investec分析师Chris Hare在上周曾表示：“10月的就业报告非常强劲，美联储主席耶伦也首次说12月加息‘存在可能’。未来一周将为今年收紧政策的可能性提供更多线索。”

分析师指出，投资者也需关注美联储官员们关于首次加息之后如何沟通加息步调的讨论。一旦实施了首次加息，这就会成为争论的焦点，而美联储官员已经反复强调将采取渐进的方式。

美联储可能不愿重复在2004-2006年的紧缩周期中、可以预见的步调，当时是每次会议加息25个基点。他们可能澄清，如何才能做到看数据行事，而又不致于因为预料之外的行动而引发不必要的市场动荡。

彭博经济学家撰文称，会议纪要有两个关注重点。首先，要看在最后一份就业报告公布前，有多少与会者依旧倾向于在年底加息。第二，有关风险平衡的评论值得关注。尤其是美联储研究部门的指导意见一次又一次地指出经济前景的不对称风险(例如偏向下行)。

此外，美元汇率问题也是此次会议纪要的一大看点。美联储一直声称美元方面的政策是由财政部负责。但近期会议纪要表明，美联储主席耶伦及其同僚们无法对美元的强劲表现避而不谈。

事实上，美联储在最近多次的会议纪要中警告称，美元强势阻碍了经济活动升温，对美国出口构成压力，而提到美元的次数也较今年稍早明显增加。

此外，近期美元走强果真吸引了美联储官员的注意，“二号人物”费希尔在上周四讲话中比较少见地大篇幅谈论美元汇率，涉及美元汇率上涨的因素以及负面影响等等。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周四表示，美联储推迟加息的决定帮助抵消了美元走强对经济造成的阻力。

在过去的18个月中，美元贸易加权指数涨幅达到近19%，为有记录以来最快的上涨步伐，美指目前处于2003年以来的最高水平。





知名博客网站Zerohedge周二撰文指出，这对美国企业利润而言并不是什么好消息。正如美联储副主席费希尔所言，那么汇率飙升的最坏影响尚未到来。汇率变动的影响大都发生在加息之后的第一年。

费希尔近期在《汇率变化对产出和通胀的传导效应》中指出，如美元上涨10%，“员工所创建的模型表明，净出口对GDP的直接影响很大，三年之后GDP将低于基线逾1.5%。此外，这一因素只会非常渐进的发挥作用，对GDP超过一半的负面影响在一年多之后才会体现出来。”

不过有分析师警告称，10月FOMC会议纪要对于市场的重要性因三个因素遭到削弱：第一，在就业报告表现强劲后，决策者对经济活动的评估毫无疑问发生了转变；第二，在就业报告公布后，美联储官员密集讲话，尤其是委员会的核心成员；第三，联邦基金期货市场很大程度上对12月加息的可能性进行了重新定价。因此，在会议纪要中表达的担忧情绪也许已经过时了。

花旗点出纪要最大风险

花旗(Citigroup Inc)G10外汇策略全球主管Steven Englander在致客户的报告中称，考虑到进一步经济、金融和恐怖主义冲击的风险，美联储可能利用本周的官员讲话或者周三发布的FOMC会议纪要，把市场对12月加息可能性的预期从85%-90%压低至70%-80%。

Englander在报告中写道：“市场面临的一大风险是，会议纪要暗示，很多FOMC委员对12月加息的信心不及目前市场的预期，他们可能很容易因市场的不确定性或其他事件而动摇，从而决定再等几次会议后才行动。”

Englander称，市场倾向于紧缩并配置了相应的头寸，因此会议纪要或美联储讲话显露出意外宽松的立场可能是一项风险。

Englander指出，FOMC会议纪要将继续指向12月启动加息，但可能会竭力表明加息轨迹将是多么平缓。

他强调称，更偏紧缩立场的意外可能是：强调CPI核心通胀不断上升，进而暗示美联储正在忽略美元的强势和能源市场冲击，或者暗示明年3月FOMC会议有很大可能加息。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)经济学家Laura Rosner在报告中写道，“难以预见到”10月份FOMC会议纪要会如何降低12月份加息预期。

Rosner称，会议可能讨论了如何向市场传达加息步伐的策略；可能会进一步暗示准备好在下个月加息；FOMC与会人士可能强调了加息计划取决于劳动力市场形势不大幅恶化。

布朗兄弟哈里曼(BBH)称，美联储将确认，经济增长略高于趋势增长率，意味着劳动力市场闲置被进一步吸收。该机构同样认为指出，FOMC上个月的会议纪要将于周中公布，但纪要不大可能改变市场对于其加息时间的看法。