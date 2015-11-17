美联储成了华尔街精英的天下：1/3地区联储主席出自高盛

华尔街再度成为前往央行的通道。放眼望去，美联储(FED)的决策官员们几乎都出自全球各大知名投行之中，其中1/3地区联储主席出自门高盛(Goldman Sachs)，这对于央行政策或将产生难以预测的影响。

从费城到巴黎，投资人和金融家越来越多地受聘协助制订货币政策。而就在不到十年之前，银行业危机席捲全球经济，他们谋取公职的前景也急剧降温。

针对全球央行过去货币决策会议投票纪录的学术研究显示，新趋势可能是越来越倾向紧缩货币政策。上周美国任命卡什卡利(Neel Kashkari)明年1月起出任明尼阿波利斯联储主席，这意味着美联储12个地区分行不久就有三分之一的主席与高盛有渊源。

卡什卡利曾经在Pimco(太平洋投资管理公司)服务过，并在金融危机期间管理美国财政部7,000亿美元拯救银行业的计划。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)在2007年加入美联储之前，曾经在高盛担任首席美国经济学家将近10年时间。而最近任命的达拉斯联储主席Robert Steven Kaplan在高盛前后效力达22年之久，最高职务是投资银行副董事长。

美联储新任费城联储主席哈克(PatrickHarker)从特拉华大学离职后到美联储服务，他曾经是高盛信托的独立受讬人。美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)和亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也曾经在花旗集团待过。

这种情况不仅是美联储才有。英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)和欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)，在担任央行总裁前众所周知都是出身高盛，而最近其他国家央行决策官员也是由金融背景的人士接任。

法国央行新行长德加洛(Francois Villeroy de Galhau)之前在法国巴黎银行任职12年，2011年成为首席运营官。9月份，弗利葛(Gertjan Vlieghe)从对冲基金Brevan Howard跳槽加入英国央行货币政策委员会，他之前曾经在德意志银行服务。

在国际货币政策料背道而驰的此时，金融业人员出现在央行殿堂意味着什么？根据波兰央行经济学家针对1994-2008年美联储纪录的最新研究报告称，金融业出身的决策官员比起在公共部门或其他私人机构工作过的官员更为鹰派。

他们还发现女性和拥有博士学位的决策官员更倾向紧缩货币政策，而之前在央行有过工作经验的官员，或是由共和党籍总统任命的央行总裁则比较鸽派。

Hamza Bennani等市场分析人士指出，这些结果显示，职业背景攸关政策的喜好，以及意见不合的倾向。