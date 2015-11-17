香港21吨黄金去哪了？

Zerohedge指出，这21吨的黄金出库量其实是一个非常庞大的数目，相比之下，美国纽约商品交易所的黄金库存和转手量近来都没有发生任何变化。然而另一方面，香港市场出现黄金的大进大出也是很常见，因为大概从2007年开始，亚洲贵金属市场就一直保持着类似的流通状态：这不仅仅是在资本流通市场，在实物黄金的交换上也是如此。

从香港金库的黄金一旦出仓绝大多说都不会再流回，正如分析师Koos Jansen一再解释的，这就跟上海黄金交易所的经营模式相同。同时，一直以来，中国大陆的黄金持有量都在不断的积累，而其中可能还不包括中国央行购买的黄金。

对于这21吨黄金的去向，国外有人评论调侃道，中国这是准备造“金”字塔呀，可见，多数人认为这些黄金可能流向了大陆。

是的，中国作为全球最大的黄金需求国，香港通常是大陆获取黄金的一大途径，但随着黄金渠道的增多，香港的黄金数据变化其实也并不能完全代表大陆的需求。

另一方面，黄金市场资深研究员肖磊认为这可能是美国金融机构正在秘密地调集全球实物库存，以满足交割需求。但一方面又不得不在期货市场抛售，以降低整个市场对黄金的追逐。目前令华尔街担忧的是，价格的下跌不仅没有影响到中国对黄金储备的增持，也没有抑制美国投资者对黄金的交割需求。

黄金市场上的中美博弈

另外值得注意的是，而此次香港地区实物黄金的大规模交易也凸显出纽约纸面黄金市场与实物市场正在变得越来越脱钩，纽交所黄金定价原则正与亚洲市场的黄金供需“渐行渐远”。

周一，在经历了恐怖的巴黎袭击事件之后，全球避险情绪升温，纸黄金的价格跳空高开，涨幅一度扩大至1%，但是整体来看，黄金空头依然占据优势，有分析师认为纸黄金价格还有持续向下的可能。

比如，11月10日彭博社报道，全球最大黄金ETP的持仓规模出现了连续第七天的下降，降至本世纪金融危机以来最低点，说明投资者都在大规模逃离黄金市场。

然而，根据数据显示，喜好购买实物黄金的中国大妈并未逃离，金价下跌，买量却明显上来了。根据世界黄金协会近期发布的第三季度黄金需求趋势报告，全球消费需求（由金饰需求以及金条需求构成）上涨了14%至928公吨，而前三季度中国黄金需求量超过了800吨，同比增长接近10%。

以此看来，黄金已经被当做一种现代货币来看待，而忽视了对于其作为商品的自然本性。例如，美联储可以不断的印刷货币，但是却不能打印金条。这就是其中的关键。

也可以说，这是一个危险的发展趋势，尤其是当黄金交易处于超出200：1的交易杠杆之时。另外，在当前的价格水平上，纽约和伦敦的黄金可用库存正在急剧萎缩。美国金库在Comex的注册登记规模也低于香港金库。

Comex向Kyle Bass指出，“价格”可以解决市场上的任何不平衡问题。是的，当金价被高杠杆推高而纸黄金又被调整至2008年的水平时，黄金价格就会变成市场上最天衣无缝的解决办法。

真的是这样吗？

如果有人根据当前黄金的稀缺性而选择实物黄金交割，那么黄金价格该如何调整才能满足需求，而且能完全保证黄金交付数量充足且不出现延迟？

肖磊指出：

金融定价主要靠的是杠杆，目前每300盎司的交易，背后只有一盎司实物黄金做支撑，当大多数投资者明白其风险之后，会选择交割提走实物，这样金融市场 一旦失去交割能力，市场情绪会瞬间逆转，目前持有大多数黄金空单的国际投行将损失惨重。

美国现在也比较尴尬，想维持美元的运行逻辑，必须贬低黄金的货币价值，但黄金并没有因为美元指数的走强而失去魅力，反而自2009年来全球各国持续增持黄金储备，这是美联储没有想到的。

美国目前并不希望美元大幅回流，而是让黄金回流，这样美国不仅可以持续拥有优质资产，也避免了资产价格泡沫风险，但经过了多年的教育，美国各类投行已经习惯了将美元作为避险资产，而不是黄金，这就导致整个华尔街对实物黄金的持有量很欠缺，如果华尔街认识到了长期缺乏库存的风险，美国整个对美元策略开始改变，希望黄金回流美国，那就会出现整个华尔街大幅补仓实物黄金的局面。

中美博弈还在持续，如果中国和印度对黄金的需求没有减弱，实体市场将在不久之后夺回金价的主导权。但目前的问题是，黄金市场已经成为全球各类货币背后的战略资源，美国市场为了继续美元的霸主地位，不可能让全球黄金持续流入中国，中美两国在金融市场的较量，在黄金市场展现的淋漓尽致。