2026年4月27日–5月1日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到消费活动和商业动态数据的影响，这些数据整体确认了美国经济的韧性，未显示出明显放缓的迹象。相关数据未向市场提供有关美联储可能放松政策的新信号，使高利率预期得以维持。同时，美元未获得持续支撑，市场整体仍维持区间运行。地缘政治风险以及围绕霍尔木兹海峡的局势仍是重要的波动因素。

💶 EUR/USD

正如预期，EUR/USD在此前上涨后出现小幅回调，并收于1.1718。当前阻力位位于1.1810-1.1830区间，若突破该区间，下一目标可能为1.1900-1.1930区域。支撑位在1.1670-1.1700，其后为1.1600-1.1620区间。鉴于中期仍处于震荡趋势，不排除汇价进一步回落至该支撑区域。中东地缘政治紧张局势的加剧以及对美元避险需求的上升，可能成为额外的下行因素。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币收于77,755，继续维持在73,900-74,000区间上方。市场在突破此前震荡区间后仍处于上行修正阶段，但动能正在逐步减弱。当前阻力位位于79,500-80,000，若突破，下一目标可能为82,000-85,000区间，而进入85,000-90,000区间的可能性仍较低。支撑位在73,900-74,000，其后为70,000-71,500以及68,800-70,000。在价格维持在76,000上方的情况下，情景仍为中性偏多，但可能会随着美元走势发生调整。

🛢 布伦特原油

布伦特原油价格上涨并收于99.92美元/桶，回到区间的中部区域。当前阻力位在102.00-103.00，其后为106.00-108.00。支撑位在97.00-98.00，其后为92.00-94.00以及88.50-90.40。市场对中东局势高度敏感，围绕霍尔木兹海峡的地缘政治风险持续推动高波动性，因此当前应优先关注基本面因素。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,708美元/盎司，在触及月度高点后出现回调。当前阻力位在4,750-4,800，其后为4,850和5,000。支撑位在4,645-4,685，其后为4,525-4,550以及4,350-4,400。在价格维持在4,645上方的情况下，情景仍为中性偏多，但美元走强可能带来进一步下行压力。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场重点将集中在各大央行决策。4月28日，日本和巴西央行将公布利率决定；4月29日市场将关注美联储FOMC利率决议及随后召开的新闻发布会；4月30日将是另一关键交易日，英国央行和欧洲央行将公布利率决定，同时欧洲央行也将举行新闻发布会。此外，还将公布重要宏观数据，包括美国GDP和核心PCE指数，这些数据可能加剧市场波动。预计本周波动性较高，市场方向将在很大程度上取决于央行表态。

基准情景：EUR/USD – 中性偏空，存在回落至1.1600-1.1620的风险；BTC/USD – 在76,000上方为中性偏多；Brent – 在100.00附近为中性波动；XAU/USD – 在4,645上方为中性偏多。









