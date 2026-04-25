2026年4月27日–5月1日外汇与加密货币预测
分析与预测

2026年4月27日–5月1日外汇与加密货币预测

25 四月 2026, 14:40
Sergey Ershov
Sergey Ershov
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过去一周主要受到消费活动和商业动态数据的影响这些数据整体确认了美国经济的韧性未显示出明显放缓的迹象。相关数据未向市场提供有关美联储可能放松政策的新信号，使高利率预期得以维持。同时，美元未获得持续支撑，市场整体仍维持区间运行。地缘政治风险以及围绕霍尔木兹海峡的局势仍是重要的波动因素。

💶 EUR/USD

正如预期EUR/USD在此前上涨后出现小幅回调并收于1.1718。当前阻力位位于1.1810-1.1830间，若突破该区间，下一目标可能为1.1900-1.1930区域。支撑位在1.1670-1.1700，其后1.1600-1.1620间。鉴于中期仍处于震荡趋势，不排除汇价进一步回落至该支撑区域。中东地缘政治紧张局势的加剧以及对美元避险需求的上升，可能成为额外的下行因素。

🟠 比特 (BTC/USD)

比特币收于77,755继续维持在73,900-74,000间上方。市场在突破此前震荡区间后仍处于上行修正阶段，但动能正在逐步减弱。当前阻力位位于79,500-80,000，若突破，下一目标可能为82,000-85,000间，而进入85,000-90,000间的可能性仍较低。支撑位在73,900-74,000，其后70,000-71,500以及68,800-70,000。在价格维持在76,000上方的情况下，情景仍为中性偏多，但可能会随着美元走势发生调整。

🛢 伦特原油

伦特原油价格上涨并收于99.92美元/回到区间的中部区域。当前阻力位在102.00-103.00，其后106.00-108.00。支撑位在97.00-98.00，其后92.00-94.00以及88.50-90.40。市场对中东局势高度敏感，围绕霍尔木兹海峡的地缘政治风险持续推动高波动性，因此当前应优先关注基本面因素。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,708美元/盎司在触及月度高点后出现回调。当前阻力位在4,750-4,800，其后4,8505,000。支撑位在4,645-4,685，其后4,525-4,550以及4,350-4,400。在价格维持在4,645上方的情况下，情景仍为中性偏多，但美元走强可能带来进一步下行压力。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场重点将集中在各大央行决策。428日本和巴西央行将公布利率决定429日市场将关注美联储FOMC利率决议及随后召开的新闻发布会430日将是另一关键交易日英国央行和欧洲央行将公布利率决定同时欧洲央行也将举行新闻发布会。此外，还将公布重要宏观数据，包括美国GDP和核心PCE指数，这些数据可能加剧市场波动。预计本周波动性较高，市场方向将在很大程度上取决于央行表态。

基准情景：EUR/USD – 中性偏空，存在回落至1.1600-1.1620风险；BTC/USD – 76,000上方为中性偏多；Brent – 100.00附近为中性波动；XAU/USD – 4,645上方为中性偏多


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