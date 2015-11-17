美元攀升黄金尽吐日内涨幅 金价本周前路仍坎坷

国际现货黄金周一(11月16日)美市盘初再次下滑，回补了日内全部涨幅。周一亚市盘初黄金继续保持在亚洲市场的稳定买盘。沪港两市黄金周一均走高，亚洲市场对黄金近期下跌作出反应，投资者购买欲望强烈。欧市盘初，黄金再度收获买盘。上周五巴黎恐怖袭击让市场的避险情绪上升，欧元遭到抛售，而黄金得到一些避险投资者的青睐。但美市盘初，一系列表现相对良好的纽约联储经济数据继续支持美联储12月加息预期，导致黄金大幅下滑。

美联储方面官员上周集体出动，多数明确表示希望尽快加息。这使黄金相对美元以及美国国债吸引力大大降低。12月加息此前曾经一度被认为不太可能，但美联储鹰派纪要以及美国10月非农就业数据表现超出预期，让美联储12月加息预期重新升温。上周美国零售销售以及生产者物价指数并未给12月加息更多支持，联邦利率期货显示押注12月加息的概率下降了数个百分点。本周美联储10月会议纪要以及消费者物价指数将会再次成为加息的影响因素。这对黄金市场也是一项关键考验。

美国纽约联储制造业活动连续四个月萎缩 但指数创下四个月来最高水平

纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周一公布的数据显示，美国11月纽约联储制造业活动依然萎缩，连续四个月处于该态势，不过指数却创业今年7月以来最高。

数据显示，美国11月纽约联储制造业指数为-10.74，前值-11.36。

值得注意的是，该数据高于零，则表明行业扩张。

数据还显示，就业指数回升至负-7.27，10月为-8.49。纽约联储日内还表示，新订单指数为-11.82，同样创下今年7月以来最高。纽约联储制造业指数通过调查纽约联储制造业状况，可获知全美制造业的活动状况。作为美国供应管理协会(ISM)制造业指数的前瞻指标之一，纽约联储制造业指数依然萎缩，暗示11月ISM制造业活动仍然不佳。

美联储上周密集出场 本周会议纪要将成黄金下一道坎

美联储官员上周密集登场，但主席耶伦的讲话并未涉及货币政策。

纽约联储主席杜德利上周表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周四(11月12日)晚间表示，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹。

里奇蒙德联储主席，FOMC票委莱克周四表示，近期数据表明通胀并没有永久性地偏离美联储目标，货币政策仍有影响通货膨胀的独特能力。

圣路易斯联储主席，即将在2016年任FOMC票委的布拉德周四称，在某些指标上，美联储已经达到目标，5%的收益率接近充分就业。布拉德称仍倾向于升息，担忧通胀，但利率连续七年保持在零区间低端可能挑战美国货币政策的基本假定。

需要特别提到的是芝加哥联储埃文斯，尽管他曾在周二发表偏鹰派言论，但在周四又表示，“联储接近但并未完全实现充分就业目标，过早将货币政策正常化的代价高昂；需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%；首次升息后将需评估“许多因素”，因升息将令达到2%通胀目标更加困难。

本周二美联储理事鲍威尔将优先发表讲话，随后周三克利夫兰联储主席梅斯特、纽约联储主席杜德利、亚特兰大联储主席洛克哈特，达拉斯联储主席卡普兰也将先后发声。周四圣路易斯联储主席布拉德也将对经济和货币政策发表意见。

此外，周三美联储也将公布10月FOMC会议纪要。上个月公布的美国9月会议纪要成为12月加息预期回暖和黄金下滑的转折点。市场对本次会议纪要内容高度关注，纪要内容可能进一步透漏美联储对于12月加息的真实立场。

低价刺激购买欲望 亚洲黄金市场周一火爆

此前数周国内黄金市场价格随国际黄金大幅下跌，但黄金对投资者的吸引力并未减少，在金价跌势缓解后，大量投资者再次被低价格刺激，进入黄金市场。

上海黄金交易所AU9995、AU9999和黄金TD合约周一收盘大幅走高。

AU9995黄金价格开盘报229.60元，盘中高点和低点分别为229.60和224.90元；收盘报225.58元，较前一交易日加权平均价上涨3.08元，涨幅1.38%。成交量为2926公斤，前一交易日为2050公斤。

AU9999黄金价格开盘报224.35元，盘中高点和低点分别为226.00和223.00元；收盘报225.50元，较前一交易日加权平均价上涨2.15元，涨幅0.96%。成交量为30703.10公斤，前一交易日为29675.44公斤。

黄金T+D开盘报223.46元，盘中高点和低点分别为225.93元和222.51元，收盘报225.48元，较前一交易日加权平均价上涨2.97元，涨幅1.34%，成交量为76266公斤，前一交易日为65346公斤。

香港现货黄金99金周一开盘报10090港元(7.7501, -0.0006, -0.01%)/两，最高上探10130港元/两，最低跌至10080港元/两，收盘报10108港元/两，较前一交易日收盘10038港元/两，上涨70港元/两。

香港公斤条港元合约周一开盘报271.3港元/克，最高上探272.50港元/克，最低跌至271.30港元/克，收盘报272.50港元/克，较前一交易日收盘269.70港元/克，上涨2.8港元/两。

截止北京时间17:00，公斤条人民币(6.3750, 0.0050, 0.08%)合约价格成交价为225.32元/克，盘中最高价为230.18元/克，最低价为221.64元/克。

黄金市场情绪仍紧张 分析师多空看法不一

国际现货黄金周一亚市小幅高开，随后震荡走高，刷新一周高点至1097.94美元/盎司，因巴黎恐怖袭击引发市场的避险买盘。

在开盘的前十分钟内，市场成交量达3000手，为过去两个月开市前十分钟成交量的10倍。

瑞士MKS集团交易员Sam Laughlin表示，“巴黎恐怖袭击后的避险买盘今晨促进金价反弹。”他表示，全球地缘政治的不确定性将提振黄金本周走高，目标扩展到1095和1100。

金融市场周一对巴黎恐怖袭击做出反应，亚洲股市和美国股票期货走低，欧元跌至六个半月低点。

黄金在不确定期往往被视为避险资产。持续疲软的股票可能进一步提振黄金。

在周一反弹前，黄金在过去的十三个交易日中有十二个交易日中下跌，上周一度刷新近六年低点1074.11美元/盎司，因市场对美联储下个月加息的押注增加。加息往往使黄金承压，因这将提振美元并增加持有零息资产黄金的机会成本。

纽约联储主席杜德利上周表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。

香港永丰金融集团（Wing Fung Financial Group）研究主管Mark To表示，“短期来看，黄金可能在巴黎恐怖袭击引发的避险情绪的推动下反弹。”他补充道，投资者可能趁获利锁定利润，黄金的反弹可能是短暂的。

To指出，美联储加息临近，黄金中期面临卖压，如果美联储在12月加息，黄金可能跌至1050水平。

周一根据ISA Bullion日内更新的报告显示，黄金上周难掩跌势下跌，但下半周开始逐步收复跌势，并最终收出一根相对中性的十字星。黄金短线似乎获得1080支撑，但美元指数(99.6072, 0.1972, 0.20%)整体依旧保持强势，预期这将对黄金下跌压力。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一报告中写道，金价在跌破1077(2015年7月24日低点)之后保持涨向1100。即便是风险厌恶情绪上升，黄金技术结构仍旧看空。金价阻力位于1110(2015年11月06日低点)。初步支撑1085(2015年11月6日低点)，更远支撑看向1077(2015年7月24日低点)。