黄金已经不再是避险资产 已成华尔街最炒作工具

目前的黄金，并不具备投资品的基本特质，更多已经成为华尔街的最佳金融炒作工具。这对于投资者来说恐怕更是个噩梦。

在上周五(11月13日)法国巴黎遭受恐怖袭击过后，国际金价则在小幅低开后在避险情绪的刺激下大幅走高，盘中最高价升至1091美元/盎司，上涨近0.7%，脱离五年半低位。显示市场对于避险资产的需求再度上升。那么，在全球经济面临下行压力的今天，黄金是否就是良好的避险保值资产呢？

自2008年金融危机以来，美国的国债和美元似乎已被证明是当今的最佳避险工具；同时，因人民币(6.3743, 0.0043, 0.07%)汇率挂钩美元，人民币资产也成为投资者的选项。而黄金自从废除金本位、特别是1971年黄金与美元脱钩后，就失去了货币的属性，降格成了一种贵金属大宗商品而已，早已渐渐失去了往日的光彩。

目前的黄金，既不像货币那样可以带来利息，而且储存实物黄金还必须支付保管费，已经不具备投资品的基本特质。不过，由于几千年来人类对黄金的特殊情结，使其成了华尔街的最佳金融炒作工具。尤其是过去的四十四年间，黄金至少出现过六次泡沫崩盘：1974-1976年、1981年、1983-1985年、1987-2000年、2008年，以及2013年至今。

在这种情况下的黄金，对于投资者来说恐怕更是个噩梦。因为它不像消费石油或大豆，开采出来的黄金只有三分之一，被用于珠宝和工业用途，其余的只是被压在保险箱里了。如果黄金持有者决定转移资金，投资到另一个不同的资产类别，将不断地蚕食锁在保险箱里的黄金价值。

最近15个月来，大宗商品呈现了“自由落体”式的走势。如今这一局面似乎已开始演化为一场大范围的危机，最先波及的是股市，比如商品巨头Glencore Xstrata股价狂泻了30%上下。

目前，从经济基本面来分析，大宗商品进入了将至少长达20年的“超级熊市周期”。在大宗商品的漫漫熊市中，金价明年跌破每盎司1000美元不足为奇。接下来，最终可能将跌至850美元，回到上一轮牛市的最高点。

而且由于整体大宗商品都根本就不能算投资品，由于信息的不对称，普通百姓进入大宗商品市场，无异于去送钱，这自然也包括黄金在内。以目前的价位回顾数年前疯抢黄金的中国大妈，当时的热情只导致了深度套牢。

凯恩斯称“黄金是野蛮的遗迹”，巴菲特在金价还曾是每盎司1750美元时就说过：“如果把全世界的黄金储备合一，可以锻造成一个边长大约21米的立方体。这个立方体价值9.6万亿美元。这些钱可以买下全美国所有农田、16家美国埃克森美孚公司，随后还剩1万亿美元余款。你可以抚弄这个立方体，但它不会有任何反应……”

巴黎遇袭事件加之美国就业数据回暖的喜讯，加强了美元升值的预期。单就黄金是美元定价的这个因素，从经济基本面上来说，金价将会继续下跌，事实上，哪怕恐怖主义事件一时会冲击避险需求，但长期来看金价已经陷入漫漫熊市之中，不具备短期投资的潜力。