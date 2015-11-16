避险模式开启！巴黎恐怖事件后全球市场一览

受上周五巴黎恐怖袭击事件影响，全球市场周一开启明显的避险模式，避险货币日元走强而欧元下滑，黄金、债市同样受避险买盘推高，而亚太股市则全线下挫。作为欧洲防御最严密的城市之一，巴黎发生连环枪击和自杀性炸弹爆炸，可能加剧投资者对全球政治与经济前景的担心。

上周五(11月13日)美国市场收盘后，传出消息称法国首都巴黎发生持枪袭击和爆炸事件，迄今已经导致132人丧生。这是自2004年马德里列车爆炸案造成191人丧生以来，欧洲最惨烈的一次恐怖袭击。

法国奥朗德(Francois Hollande)宣布法国进入紧急状态，命令警察和军队上街巡查，并且全国哀悼三天。奥朗德称，巴黎攻击事件是伊斯兰国武装人员所为，与这个激进组织的冲突因此进入西方世界的核心。

奥朗德称这起攻击事件是对法国的“战争行为”，已动员军队，并宣布全国进入紧急状态，也下令关闭文化及观光景点。

在这一连串攻击事件中，腰绑自杀炸弹及持有AK-47步枪的男子周五晚间接二连三地攻击了七处地点，大部分或所有攻击者都在当晚遭到击毙。法国以往从未经历自杀炸弹攻击。

交易平台提供商IG驻墨尔本的市场策略师Evan Lucas周一在一份报告中写道：“可能受到这次巴黎袭击事件影响的是未来一季的消费者支出，以及信心的转变。”

巴黎遭遇恐怖攻击之际，欧洲领袖也正面临二次大战以来最严重的危机，正在头痛不知如何安置逃离战火不断的叙利亚的大批难民，同时也要面对因空袭伊斯兰国引发的圣战份子报复。

这次攻击事件中死伤最惨重的地点是在巴塔克兰剧场(Bataclan)，离今年1月《查理周刊》(Charlie Hebdo)总部遭到恐怖攻击的地点步行可达，当时造成了共17人死亡的惨剧。

伊斯兰国(IS)宣称对袭击事件负责，称这是对法国军事行动的报复。

在伊斯兰国公布的未显示日期的视频中，一名蓄有胡须的武装分子用阿拉伯语警告：“只要你继续轰炸，就不会有安宁之日，就是去市场也提心吊胆。”

属名伊斯兰国的组织在Twitter发出声明称，这些攻击是为了报复法国空袭其哈理发。这些攻击事件是“第一滴雨，可视为一项警告”。

法国内政部长Bernard Cazeneuve在巴黎表示，巴黎袭击事件是在境外组织的，袭击者在比利时策划，法国国内同伙进行策应。

法国战机周日对伊斯兰国在叙利亚的据点展开轰炸，警方在全球通缉可能帮助策划这次恐怖袭击的嫌犯。

汇市

欧元周一在亚洲盘初因上周五巴黎发生恐怖袭击事件而承压。欧元/美元跌0.5%至1.0727。该汇价上周五在纽约收于1.0773，取得10月9日以来首个周涨幅。

上周五，随着袭击事件消息出来，欧元/美元在纽约汇市最后90分钟交易中抹去跌幅。欧元/美元今年至今已累计下挫11%。

避险日元则全线上扬，美元/日元下滑0.2%，至122.38。欧元/日元跌0.6%至131.25。

瑞士信贷(Credit Suisse)表示，该事件对欧元可能产生负面影响，且影响将更加持续。

法国农业信贷(Credit Agricole)驻伦敦的企业和投行业务G10外汇策略主管Valentin Marinov指出，鉴于巴黎袭击事件可能加大地缘政治风险，市场最初的下意识反应可能是避险，日元等避险货币可能受益，而G10货币中风险正相关的大宗商品货币可能下跌。”

澳洲联邦银行(CBA)首席外汇策略师Richard Grace表示：“汇市对周末巴黎恐袭事件作出反应，周一开盘欧元即走低，美元和日元走软程度稍小，瑞郎开盘走高。”

周五巴黎发生恐怖袭击时，纽约汇市交易大多已很清淡。

新西兰国民银行(BNZ)策略师Raiko Shareef说：“货币较周五收盘略有走软，这是料想得到的反应，因为预料本周初投资者在风险信心方面将会持相对防御态度，汇市的反应相对温和，但走势方向还是在预料中。”

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Managemen首席策略师Kiyoshi Ishigane说道：“随着地缘政治风险升高，全球市场短期内可能会转向避险模式。但我认为，即便法国和欧洲整体遭受一定负面影响，这对全球市场的影响有限。”

金市

受事件影响，现货黄金早盘上涨0.6%，至1090.30美元/盎司，为11月11日以来最高。最新报1088.98美元/盎司。

德国商业银行(Commerzbank AG)大宗商品研究主管Eugen Weinberg、Oman Investment Fund分析师Fabio Scacciavillani和迪拜迪拜Emirates NBD PJSC银行的商品分析员Edward Bell在巴黎恐怖袭击事件后均表示，黄金有望自五年低位，而其他大宗商品则将维持原先表现，因这一事件不会显著改变全球供给状况。

Weinberg说道：“这一事件对于原油市场的影响有限，至少黄金，我对金价在避险厌恶情绪升高下的情况下短线做出积极反应不会感到意外。”

股市

受该事件影响投资者风险偏好下降，全球股市遭受冲击。

新西兰S&P/NZX 50指数周一开盘下滑0.6%。澳洲股市指标S&P/ASX 200指数盘初下跌1.36%，日经225指数周一开盘也下挫近2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上周五下跌1.4%，周线下跌逾3%。

中东股市也全线下挫。迪拜金融市场综合指数(DFM General Index)下挫3.7%，创三个月最大跌幅。

沙特阿拉伯股市的基准股指Tadawul All Share指数触及三年低位。

埃及EGX30指数重挫4.2%，至2013年12月以来最低。

虽然袭击的消息在周五市场收盘后传出，但标普500指数期货仍在交易，在清淡交投中下跌约1%。

法国股市，尤其是与该国旅游业有关的板块，将可能受冲击最大。泛欧交易所周六表示，法国金融市场周一将照常开市。

债市

受投资者避险清晰影响，国债也成为受益资产。

最近数年中欧洲和美国发生恐怖事件之后，投资者最初的反应都会是买入德国国债、英国国债和美国国债。

澳洲国债周一在全球主要债市中率先上扬。澳洲12到期的三年期国债合约上涨，债券收益率则下滑6个基点，至2.09%。10年期国债期货收益率下挫8个基点，至2.91%。

Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas称：“过去市场对其他恐怖袭击的下意识反应都是匆忙避险，包括大举购买美国国债，我由衷希望袭击的影响在时间上是短暂的，强度上将减弱，这种情况下市场反应或将只是短暂买入美债避险。”

美国10年期国债收益率上扬周五收盘报2.273%。

专家：巴黎恐怖袭击影响料不会持久

分析师指出，尽管短线可能造成负面影响，但巴黎恐怖袭击事件不大可能造成长时间的经济影响或市场反应。

澳洲AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示，全球领导人对此次大屠杀纷纷表示谴责，世界各地声援巴黎，但可能只会对投资决策造成下意识的影响。

Oliver说：“历史将告诉我们，对经济的影响是否有限——我认为影响将有限——市场将很快恢复，继续聚焦于其他事情。”

欧洲以前曾遭遇过针对公众交通的类似袭击，例如2004年马德里以及2005年伦敦爆炸案。

大和证券(Daiwa Securities)首席技术分析师Eiji Kinouchi表示：“假如发生在市场交易期间，则可能引发恐慌，但市场已有一个周末的时间来消化所有的信息。”

SMBC日兴证券金融市场和财政分析师末泽豪谦说道：“鉴于法国的旅游业规模很大，如果袭击导致前往巴黎旅游的人数下降，或将对经济造成一定影响。但我认为，这种影响不会深远到影响美联储(FED)的货币政策。”