11月9-13日的一周经济摘要：

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“世界经济已被周期性债务诅咒”

新浪专栏： 全面减税将开启经济增长新周期

经济纵横：德国经济增速放缓 消费热情空前

中金在线：古金：黄金白银反复盘跌，反弹可期但不宜言底

华尔街见闻：大宗商品疲弱 美股遭遇9月以来首次单周下跌

RFA：中国经济转型究竟有没有发生？

新浪财经：金价四周连跌迎接重磅数据挑战 铂钯金持续低迷

ＦＸ１６８：高盛：想要“拯救”金属市场 唯有中国需求回升

腾讯经济：经济学家称欧洲无限制的QE将触发新金融危机

华尔街见闻：大宗商品上演“过山车”行情 美元大跌

新浪财经：全球化经济发展的新阶段：迈向亚洲世纪

腾讯经济：世界经济已被周期性债务诅咒

新浪财经：李稻葵：7%经济增长时代还会回来

货币，汇市新闻：“美元回落修正 英镑成汇市赢家 ”

路透：南非汇市：兰特兑美元走低，因商品价格下跌

新华网：香港第三季度GDP增长2.3% 外围经济环境影响出口

中国汇市：人民币早盘跌破6.37至一个半月新低，中间价九连跌引发购汇

路透：欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受英国央行官员霍尔丹谈话打压

新浪财经：决策分析：美元回落修正 英镑成汇市赢家

史俊:双十一美国休市 汇市延续清淡行情

新兴汇市：亚币整固走势，等待美联储官员讲话提供线索

汇通评论：AETOS艾拓思：临近假期，汇市交投逐渐清淡

新浪财经：台币维持间震荡格局 美国休市令汇市成交清淡

路透：金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

股市新闻：“全球股市齐跌 港股回吐492点”

新浪博客：短期面临股市回调压力

新华网：大宗商品抛售潮再度来袭 亚欧股市普遍下跌

新浪财经： 全球股市齐跌 港股回吐492点

新华网：伦敦股市１３日下跌０．９８％

路透：东南亚股市：多数收跌，外资卖盘和美联储加息忧虑成拖累

金融界：股市汇市波动 绩优QDII配置价值凸显

路透：东南亚股市：多数收跌，外资卖盘和美联储加息忧虑成拖累

百家：钱越来越多 股市跌不下去

腾讯：欧洲股市周五下跌 德法GDP数据受到关注

东方财富网：新版IPO将改变股市格局

市场新闻：“商品暴跌股市跳水!全球市场怎么了？汇市将迎恐怖数据”

MQL5：商品暴跌股市跳水!全球市场怎么了？汇市将迎恐怖数据

新浪：叶玄：市场逢低还是介入的良机！

ＦＴ中文网：美国劳动力市场怎么了？

新华网：市场进入普涨阶段 积极布局补涨品种

华尔街：如今全球金融市场的六大怪相

新浪：巴克莱：市场和美联储的分歧2016年将依然存在

新浪：伊拉克超沙特成欧洲市场第二大石油供应国

华尔街：高盛：能拯救商品市场的 只有中国

路透：中国金融市场一周走势回顾

新浪：亚洲燃料油交投清淡继续持稳 市场正等待进一步跌价

东方财富网：投基策略：市场逐步回归常态 增加偏股基金投资

新浪财经：分析师：澳元英镑笑傲本周外汇市场 下周如何交易？

原油，贵金属一周趋势：“高油价不起作用 俄经济病入膏肓？”

美国之音：高油价不起作用 俄经济病入膏肓？

新浪：【原油收盘】钻井数意外增加 油价创8个月最大单周跌幅

新浪：两大数据惊现衰退“噩兆” 美股原油市场悲观情绪弥漫

新华网：原油进口放开新信号：民营地炼与BP签原油长协

金融界：原油再大跌 美股继续下滑

凤凰网财经：金属价格继续崩盘 看涨黄金和铜的人们伤心欲绝

第一金融网：王敬伊：原油白银多单被套怎么办？今晚现货行情如何？晚评

MQL5：别光盯着美国和中国 伊拉克才是压低油价的最大威胁！

新浪财经：全球原油库存达创纪录30亿桶 看跌期权价格飙升

MQL5：警报！黄金刷新五年半低位 短暂破位市场高度紧张